Inter Milano și-a asigurat matematic titlul de campioană a Italiei. E al 21-lea din istoria clubului!

Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a învins Parma, scor 2-0, într-un meci disputat în etapa #35 din Serie A.

Nerazzurrii aveau nevoie de un punct pentru a cuceri scudetto pe propriul teren, în fața suporterilor de pe „Giuseppe Meazza”. Nu se mai întâmplase din 1989, când pe banca echipei se afla legendarul Giovanni Trapattoni.

Parma, fosta echipă a lui Chivu, n-a avut nicio șansă în fața grupării milaneze. Thuram a deschis scorul în prelungirile primei reprize, când a trimis în plasă mingea primită de la Zielinski.

Scorul final a fost stabilit de Mkhitaryan, în minutul 80. Armeanul a îndeplinit o simplă formalitate, după o fază construită de Bisseck și Lautaro Martinez.

Grație acestui succes, Inter s-a distanțat la 12 puncte de Napoli, ocupanta locului secund,cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

Inter - Parma 2-0

Au marcat: Thuram '45+1, Mkhitaryan '80

Final de meci! Inter e noua campioană a Italiei! Cristi Chivu a cucerit scudetto!

Min. 86 - Elphege trimite mingea în poarta lui Sommer, însă golul nu este validat. A fost ofsaid la începutul fazei.

Min. 80 - Gol Inter! Bisseck pasează pe culoar pentru Lautaro Martinez, argentinianul trimite mingea în fața porții, iar Mkhitaryan înscrie pentru 2-0!

Min. 45+1 - Gol Inter! Marcus Thuram deschide scorul în prelungirile primei reprize! Francezul a primit perfect mingea în interiorul careului și l-a învins cu lejeritate pe portarul Parmei.

Stadionul a erupt la reușita acestuia, suporterii fiind gata să dea startul petrecerii de de titlu.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Esposito, Thuram

Rezerve: Acerbi, Bonny, Calhanoglu, Carlos Augusto, Cocchi, Darmian, de Vrij, Di Gennaro, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, J.Martinez, L.Martinez, Mkhitaryan, Masconi

Antrenor: Cristi Chivu

Parma: Suzuki - Circati, Troilo, Ndiaye - Delprato, Bernabe, Caviglia, Keita, Valeri - Strefezza, Pellegrino

Rezerve: Almqvist, Britschgi, Carboni, Corvi, Elphege, Estevez, Ondrejka, Ordonez, Oristanio, Rinaldi, Sorensen, Valenti

Antrenor: Carlos Cuesta

Arbitru: Kevin Bonacina - Italia

Stadion: „Giuseppe Meazza" - Milano

Inter, avans de nouă puncte, cu patru etape înainte de final

După 34 de etape disputate în Serie A, gruparea antrenată de Cristi Chivu are 79 de puncte acumulate, în timp ce Napoli, echipa aflată pe locul al doilea, are doar 70.

Astfel, dacă va obține minim un punct în această seară, gruparea milaneză va deveni matematic campioană a Italiei, ținând cont că ar avea un avans de minim 10 puncte, cu trei etape rămase de disputat.

De asemenea, Inter are șansa de a câștiga titlul pe teren propriu după o pauză de 37 de ani. Ultima dată când „nerazzurrii” au cucerit Scudetto pe propriul teren s-a întâmplat în 1989, atunci când pe banca echipei se afla legendarul Giovanni Trapattoni.

