Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza

Cristi Chivu a semnat cu Inter în iunie 2025 după o întâlnire cu președintele Marotta și directorul sportiv Ausilio. Unul dintre ei părăsește clubul nerazzurro.

Care a fost motivul, ce a făcut acest oficial timp de 28 de ani la Inter și unde își va continua cariera.

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Primăvara lui Cristi Chivu a fost minunată. Antrenorul în vârstă de 45 de ani devenea eroul neașteptat al Interului, cel care readucea echipa în vârful Italiei, campion și câștigător al Cupei.

Ausilio și Marotta l-au convins pe Chivu să semneze cu Inter la Palazzo Parigi

După acel event, se fotografia cu trofeele avându-i alături pe cei mai importanți oficiali ai clubului nerazzurro.

Președintele Giuseppe Marotta și directorul sportiv Piero Ausilio. Cei care au avut încredere totală de la început în el, acceptând acest risc, de a alege în vara lui 2025 un tânăr care debutase de foarte puțin timp în fotbalul profesionist ca antrenor, la Parma, cu cinci luni înainte.

Marotta și Ausilio s-au întâlnit cu Chivu pe 5 iunie, seara, la Palazzo Parigi, un hotel de 5 stele din Milano, convingându-l să semneze.

Piero Ausilio (stânga), alături de președintele Parmei, Federico Cherubini, în aprilie 2025. Se interesa deja de Chivu. Foto: Imago

În iulie, după un Mondial al Cluburilor nu tocmai reușit, Inter fiind eliminată surprinzător în „optimi”, 0-2 cu Fluminense, același Ausilio spunea:

„Nimic nu este improvizat, există un antrenor bun și pregătit, cu idei clare. Totul a fost convenit cu el, inclusiv achizițiile”.

Ausilio părăsește Inter după 28 de ani: direcția Tottenham?!

Directorul l-a sprijinit mereu pe tehnician într-un sezon încheiat excelent. Dar Ausilio nu va mai continua pe „Giuseppe Meazza”.

De 28 de ani la club, acesta părăsește Inter.

Nicolo Schira, jurnalist italian specializat în transferuri (nu doar de jucători), a anunțat primul că nu i se prelungește contractul.

🚨 Excl. - #Inter won’t extend Piero #Ausilio’s contract, which expires in June. After 28 years Ausilio’s story with Inter is going to the end… #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2026

Potrivit Tuttomercatoweb (TMW), i s-a oferit un an în plus, până în 2028, însă această variantă a căzut în cele din urmă.

Tot TMW susține că Tottenham ar putea fi motivul despărțirii: acolo ar putea ajunge în viitorul apropiat Ausilio, alături de antrenorul Roberto De Zerbi .

„ I-am oferit lui Inter fiecare bătaie de inimă”

S-a crezut inițial că Ausilio ar putea rămâne până în 2027, pentru că atunci îi expira contractul, dar a plecat imediat. Și a fost schimbat cu Dario Baccin, fostul său adjunct.

„După 28 de ani de neuitat, a sosit cel mai dificil moment: să-mi iau rămas bun”, a afirmat Ausilio într-un mesaj emoționant, potrivit Sky Sport Italia.

„Inter nu a fost niciodată doar o echipă pentru mine, ci a doua piele. I-am oferit fiecare secundă din viața mea, fiecare picătură de energie, fiecare bătaie de inimă.

Inter este în sângele meu, este aerul pe care l-am respirat în fiecare zi. Părăsesc acest rol, dar nu mă voi putea despărți niciodată de aceste culori Piero Ausilio, fost director sportiv la Inter

Cum a urcat Ausilio la Inter din 1998. În 2014 a devenit director sportiv

Ausilio, 51 de ani, era la gruparea milaneză de 28 de ani. A început în 1998, la academia de juniori nerazzurra, pe care avea să o conducă din 2001.

O scurtă perioadă, 2004-2005, a fost director sportiv la Spezia (conectată puternic la acea vreme de Inter), după absolvirea Facultății de Drept (teză de licență despre dopaj și pariurile din fotbal ca infracțiuni sportive, amintește Tuttomercatoweb) .

Între 2005 și 2010, a rămas la academia de juniori, patru ani a fost manager la prima echipă, iar în februarie 2014 a devenit director sportiv, înaintea retragerii lui Chivu în același an. De la Inter și din fotbal.

Ausilio a fost extrem de important, mai ales în mercato. Ultimele șase sezoane au fost prolifice pe „Meazza”, cu trei antrenori: Antonio Conte, Simone Inzaghi și Cristi Chivu.

9 trofee a cucerit Inter în perioada 2020-2026: 3 titluri de campioană, 3 Cupe, 3 Supercupe ale Italiei. Plus cele două finale pierdute în Liga Campionilor

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