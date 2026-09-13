„Ne-am obișnuit cu presiunea” Cristi Chivu, înaintea  meciului cu Udinese : „Jucătorii care au participat la CM încă nu sunt în forma maximă”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, este optimist înaintea partidei cu Udinese.

Inter - Udinese se joacă luni, de la ora 21:45, și va fi în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

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Campioana Italiei are un start perfect de sezon în Serie A, cu 3 victorii din tot atâtea meciuri (4-1 cu Monza, 1-0 cu Cagliari și 3-2 cu Napoli).

Nerazzurrii au debutat la mijlocul săptămânii și în Liga Campionilor, unde au pierdut, scor 1-2, pe terenul celor de la Real Madrid, după două erori mari în defensivă.

Cristi Chivu, despre meciul cu Real Madrid: „ Mi-au plăcut curajul, personalitatea, reacția după greșeli”

Cu toate acestea, Chivu a preferat să se concentreze pe aspectele pozitive.

„Echipa este liniștită. Este prea devreme pentru a trage concluzii. Dacă ne uităm la rezultate, unele critici sunt justificate, dar nu le dăm importanță. Ne concentrăm pe principiile pe care vrem să le respectăm, fără a ne pierde încrederea și conștiința lucrurilor bune realizate împotriva lui Napoli și Real.

Analizez cele două meciuri împreună, pentru că am depus un efort mental uriaș împotriva lui Napoli și, după 72 de ore, ne-am deplasat pe «Bernabeu». Mi-au plăcut curajul, personalitatea și reacția după greșeli. Voi lua aspectele pozitive”, a declarat Cristi Chivu, citat de gazzeta.it.

Scopul este să aducem toți jucătorii în formă cât mai repede posibil. Mulți dintre cei care au participat la Campionatul Mondial încă nu sunt în forma maximă. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cât despre meciul cu Udinese, tehnicianul român a afirmat:

„Ne pregătim pentru meciuri în același mod, știind că au fizicul și calitatea necesare și că pot cauza probleme.

Antrenorul lor a făcut o treabă excelentă în ultimii ani și a demonstrat că poate cauza probleme adversarilor, în ciuda faptului că a trebuit să schimbe mulți jucători”.

În acest moment, formația din Udine ocupă locul 12, cu 4 puncte, după 3 etape.

În stagiunea precedentă, „zebrele” au câștigat pe „Meazza”, scor 2-1, și i-au provocat lui Chivu prima înfrângere din mandatul la Inter. Campioana Italiei și-a luat revanșa la retur, 1-0.

Cristi Chivu: „ Ne-am obișnuit cu presiunea”

Chivu a vorbit și despre presiunea care există în jurul echipei.

„E o poveste veche, ne-am obișnuit, nici nu ne mai gândim la asta. Este importantă stima de sine, încrederea în noi înșine.

Vor exista întotdeauna oameni care să judece, nu este problema noastră.Fiecare este liber să-și exprime propria opinie. Noi avem o responsabilitate și trebuie să fim conștienți de ceea ce suntem”, a concluzionat Chivu.

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