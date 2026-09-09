Real Madrid - Inter 2-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale de pe „Santiago Bernabeu”, deși a pierdut în prima etapă din Liga Campionilor.

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Real Madrid a profitat de două erori uriașe comise de jucătorii lui Inter și a început cu dreptul în faza principală din Liga Campionilor.

Carlos Augusto a marcat golul de 2-1 în minutul 77, dar nu a fost de ajuns pentru ca echipa lui Chivu să evite înfrângerea.

Real Madrid - Inter 2-1 . Cristi Chivu: „Sunt foarte mulțumit de caracterul echipei mele”

Cristi Chivu este mulțumit de modul cum echipa sa a reacționat după ce s-a văzut condusă cu 0-2, chiar împotriva Realului condus de Jose Mourinho.

„Nu sunt deloc supărat. Din contră, sunt foarte mulțumit de caracterul echipei mele. A trecut peste momente dificile, iar după anumite greșeli, ceea ce mă interesează este reacția.

Astăzi (n.r. marți), pe «Santiago Bernabeu», am încercat să dominăm, iar acest lucru mă face să fiu optimist pentru viitor. Greșelile fac parte din joc. Știam că va trebui să suferim, dar am rămas în meci până la final”, a declarat Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Portarul Josep Martinez a greșit decisiv la al doilea gol marcat de Real Madrid, când a încercat să-l dribleze pe Valverde chiar în fața porții, dar fără succes.

Chivu nu și-a criticat jucătorul. Dimpotrivă, chiar l-a lăudat pentru paradele reușite ulterior:

„De ce să-l scoatem pe el în evidență? După greșeală, Pepo a reacționat ca un portar de top. A rămas concentrat și a reușit parade importante. Ceea ce contează este reacția, să te ridici, să-ți recapeți încrederea. Asta mă interesează”.

Cristi Chivu a analizat mai apoi jocul lui Carlos Augusto, marcatorul golului, și al lui Andy Diouf.

„L-am schimbat (n.r. în minutul 83) pentru că avea probleme, nu mai putea continua. Sunt mulțumit de el și de Diouf. Carlos a încheiat cu un gol. A fost constant și i-a creat probleme lui Denzel (Dumfries).

Andy (Diouf) a dat dovadă de caracter împotriva unuia dintre cei mai buni fundași dreapta din lume. Apreciez curajul acestei echipe. A fost un meci foarte bun, care îmi oferă multă încredere”, a mai adăugat românul.

Am o afecțiune imensă pentru el, pentru ceea ce a însemnat pentru mine într-o perioadă dificilă, pentru ceea ce am realizat împreună și pentru omul extraordinar care este. Îl apreciez foarte mult. A fost o plăcere să-l revăd și îi doresc tot binele. Cristi Chivu, despre Jose Mourinho

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