Ratează meciul cu România! Pierdere pentru Polonia. Medicii i-au descoperit o problemă la inimă

Veste șocantă pentru naționala Poloniei înaintea primelor dueluri din Liga Națiunilor B. Jakub Piotrowski (28 de ani), mijlocașul lui Udinese, nu va putea evolua împotriva României, pe 2 octombrie, la Varșovia.

(28 de ani), mijlocașul lui Udinese, nu va putea evolua împotriva României, pe 2 octombrie, la Varșovia. Medicii italieni i-au descoperit o problemă cardiacă chiar în timpul ultimei etape din Serie A.

Polonia - România se joacă vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Lovitură pentru naționala Poloniei înaintea meciurilor din această toamnă. Jakub Piotrowski (28 de ani), mijlocașul lui Udinese, nu va putea evolua împotriva României, pe 2 octombrie, la Varșovia, după ce medicii italieni au descoperit o aritmie cardiacă.

Jakub Piotrowski, probleme la inimă, ratează meciul cu România

Luni seară, în meciul pierdut de Udinese pe teren propriu în fața lui Lazio (1-2), Piotrowski a rezistat pe teren doar 15 minute.

Polonezul a acuzat o stare de rău și probleme respiratorii, iar investigațiile medicale efectuate ulterior au identificat tulburarea de ritm cardiac. Inițial, s-a suspectat că ar avea probleme digestive.

Piotrowski va face o ablație cardiacă

Udinese a anunțat că Piotrowski suferă de o aritmie cardiacă benignă și că va fi supus în zilele următoare unei proceduri de ablație cardiacă.

Intervenția are rolul de a elimina zona care provoacă impulsurile electrice anormale ale inimii.

După procedură, internaționalul polonez va avea nevoie de o perioadă de recuperare înainte de a putea reveni pe teren.

Nota ufficiale: Jakub Piotrowski ⚪⚫



Il centrocampista si sottoporrà ad un intervento di ablazione cardiaca ⬇️https://t.co/31me2HfAys pic.twitter.com/gGAk3WI2Fp — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 8, 2026

Piotrowski are 14 selecții și două goluri pentru Polonia

Piotrowski are 14 selecții și două goluri pentru naționala țării sale. Ultima sa apariție pentru reprezentativa Poloniei a avut loc pe 31 mai, într-un amical împotriva Ucrainei (0-2), la Wroclaw.

Piotrowski vine după un sezon consistent la Udinese. În stagiunea 2025/26, mijlocașul polonez a bifat 33 de apariții în Serie A, 20 dintre ele ca titular, adunând 1.700 de minute.

A început bine și actualul sezon, devenind o soluție importantă pentru formația italiană și marcând în victoria cu 3-2 în fața lui Monza.

În prima fereastră internațională, Polonia va întâlni Bosnia-Herțegovina, de două ori, Suedia și România.

Fără Lewandowski contra României?

În afara problemei lui Jakub Piotrowski, Polonia are și o altă incertitudine importantă înaintea meciului cu România. E vorba despre prezența lui Robert Lewandowski.

Atacantul de 38 de ani nu a confirmat oficial retragerea de la națională, însă a lăsat deschisă această posibilitate după ratarea calificării la Campionatul Mondial.

Cotidianul local Sport Express a lansat o variantă neașteptată: Lewandowski ar urma să joace doar primul meci al Poloniei din Liga Națiunilor B, cu Bosnia și Herțegovina, pe 25 septembrie, apoi să revină la Chicago Fire. Și nu ar mai rămâne pentru celelalte trei dueluri cu Suedia, România și returul cu Bosnia.

Programul României în Liga Națiunilor: „dublă” cu Suedia în 10 zile

Promovată în Liga B, România se află în grupa B4 alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Spre deosebire de edițiile precedente, calendarul din acest an comprimă primele patru etape în două ferestre internaționale consecutive. Acestea se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, în timp ce ultimele două meciuri sunt programate în noiembrie.

Un detaliu inedit: România va întâlni Suedia de două ori în doar 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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