Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important  +5 foto
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 19:43
alt-text Actualizat: 22.02.2026, ora 22:28
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a stabilit un record pe banca „nerazzurrilor”.

Chivu este antrenorul care a obținut cele mai multe puncte în Serie A, de la debutul pe banca formației milaneze, în 26 de etape!

Iuliana Demetrescu, la FCSB - Metaloglobus Trei femei în brigada de arbitri: la VAR, Cristina Trandafir, rezervă: Roxana Timiș
Iuliana Demetrescu, la FCSB - Metaloglobus Trei femei în brigada de arbitri: la VAR, Cristina Trandafir, rezervă: Roxana Timiș
Iuliana Demetrescu, la FCSB - Metaloglobus Trei femei în brigada de arbitri: la VAR, Cristina Trandafir, rezervă: Roxana Timiș

Cristi Chivu, record pe banca lui Inter

La prima experiență ca antrenor al unui club important, Cristi Chivu a stabilit un record.

Concret, tehnicianul român a devenit antrenorul care obține cele mai multe puncte în campionat, la debutul pe banca lui Inter, conform corrieredellosport.it.

Înaintea sa, Jose Mourinho și Giovanni Invernizzi s-au apropiat de acest record. Portughezul a acumulat 60 de puncte după 26 de meciuri, iar Invernizzi 63, în tot atâtea partide.

În prima ligă italiană, doar Carlo Carcano a depășit acest record, cu un punct mai mult, în perioada în care a antrenat-o pe Juventus, 1930-1934. De asemenea, Nils Liedholm a reușit și el să acumuleze 63 de puncte, în tot atâtea partide.

„Victoria cu Lecce aduce totalul victoriilor lui Inter la 13 în ultimele 14 etape și nouă la rând, luând în considerare doar meciurile jucate în deplasare, cu o serie de 562 de minute fără înfrângere.

Au acum 21 de meciuri câștigate în total după 26 de meciuri, pentru un total de 64 de puncte în clasament.

Niciun antrenor al lui Inter, înainte de Chivu, nu acumulase atâtea puncte după tot atâtea meciuri, în sezonul de debut pe bancă”, au notat ziariștii italieni.

Inter - Napoli, meci
Inter - Napoli, meci

Galerie foto (5 imagini)

Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci Inter - Napoli, meci
+5 Foto
labels.photo-gallery

Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Campionate
19:15
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick, victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
„Sigur că avea o anumită teamă" Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute"
Nationala
18:52
„Sigur că avea o anumită teamă" Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute"
„Sigur că avea o anumită teamă" Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute"

„Nimeni nu vrea FCSB în play-off"  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate"
Superliga
22.02
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off" Victor Angelescu, despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate"
„Nimeni nu vrea FCSB în play-off"  Victor Angelescu , despre posibila prezență a campioanei în TOP 6: „E mai simplu să joci cu echipe neexperimentate"
„Cei de la VAR au venit mai târziu"  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!"
Superliga
22.02
„Cei de la VAR au venit mai târziu" Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!"
„Cei de la VAR au venit mai târziu"  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!"
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Campionate
22.02
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Tottenham - Arsenal 1-4 Echipa lui Radu Drăgușin pierde derby-ul londonez. Fundașul naționalei, integralist
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Campionate
22.02
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick, victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună
Știri ultima oră
22:37
„Cei de la VAR au venit mai târziu" Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!"
„Cei de la VAR au venit mai târziu"  Nicușor Bancu, ironii la adresa arbitrajului, după meciul cu Unirea Slobozia: „E ceva incredibil!"
23:55
Incendiu pe „Marakana" VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc
Incendiu pe „Marakana" VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc
23:03
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
Primul gol pentru Al Ain VIDEO Adrian Șut, decisiv pentru echipa sa în duelul cu formația de pe ultimul loc
23:33
Prime pentru play-off Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
 Prime pentru play-off   Dani Coman promite bonusuri pentru jucătorii lui FC Argeș, la meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile"
Superliga
22.02
Dinamo, reacție oficială Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare sunt cei care reinterpretează simbolurile"
Dinamo, reacție oficială  Andrei Nicolescu, despre clipul AI cu câinele și pana: „Cei care fac discriminare  sunt cei care reinterpretează simbolurile"
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Jocurile Olimpice
22.02
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
SUA, gol de aur olimpic Americanii sunt campionii Jocurilor la hochei după 46 de ani. Fantastică finală, 2-1 contra rivalei Canada. Cui i-au dedicat titlul!
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
Stranieri
22.02
Chivu, record la Inter Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important
Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 
„Nu cred că a vrut să lovească!" Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
Jocurile Olimpice
22.02
„Nu cred că a vrut să lovească!" Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter
„Nu cred că a vrut să lovească!" Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

