Chivu, record la Inter  Tehnicianul l-a întrecut pe Mourinho la un capitol important 

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a stabilit un record pe banca „nerazzurrilor”.

Chivu este antrenorul care a obținut cele mai multe puncte în Serie A, de la debutul pe banca formației milaneze, în 26 de etape!

La prima experiență ca antrenor al unui club important, Cristi Chivu a stabilit un record.

Concret, tehnicianul român a devenit antrenorul care obține cele mai multe puncte în campionat, la debutul pe banca lui Inter , conform corrieredellosport.it.

Înaintea sa, Jose Mourinho și Giovanni Invernizzi s-au apropiat de acest record. Portughezul a acumulat 60 de puncte după 26 de meciuri, iar Invernizzi 63, în tot atâtea partide.

În prima ligă italiană, doar Carlo Carcano a depășit acest record, cu un punct mai mult, în perioada în care a antrenat-o pe Juventus, 1930-1934. De asemenea, Nils Liedholm a reușit și el să acumuleze 63 de puncte, în tot atâtea partide.

„Victoria cu Lecce aduce totalul victoriilor lui Inter la 13 în ultimele 14 etape și nouă la rând, luând în considerare doar meciurile jucate în deplasare, cu o serie de 562 de minute fără înfrângere.

Au acum 21 de meciuri câștigate în total după 26 de meciuri, pentru un total de 64 de puncte în clasament.

Niciun antrenor al lui Inter, înainte de Chivu, nu acumulase atâtea puncte după tot atâtea meciuri, în sezonul de debut pe bancă”, au notat ziariștii italieni.

