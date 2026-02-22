Barcelona, lider în La Liga Echipa lui Hansi Flick,  victorie fără emoții cu Levante! + Pedri a revenit pe teren, după o lună

BARCELONA - LEVANTE 3-0. Echipa antrenată de Hansi Flick s-a impus lejer în etapa a 25-a, de pe Camp Nou.

Barcelona a revenit în fotoliul de lider din La Liga, 61 de puncte, la unul în fața lui Real Madrid. Podiumul e completat de Villarreal, cu 48 de puncte și un meci mai puțin.

Real Madrid a pierdut, sâmbătă, 1-2 cu Osasuna.

Barcelona, lider în La Liga, după victoria fără emoții cu Levante!

Echipa antrenată de Luis Castro a avut prima ocazie a meciului, dar Joan Garcia a fost atent și a reținut fără mari probleme.

Catalanii au răspuns cu două ocazii importante, iar în minutul 4 Marc Bernal a deschis scorul din pasa lui Eric Garcia.

Cu Joao Cancelo în zi bună, Barcelona a forțat incursiunile în flancul stâng. După alte ocazii irosite, Frenkie de Jong a majorat diferența în minutul 32. Cancelo, din nou de neoprit, i-a trimis în adâncime olandezului, iar acesta a împins mingea în plasă.

A fost primul gol al lui De Jong din ianuarie 2025 încoace. A avut nevoie de 57 de meciuri pentru a marca din nou, conform Mundo Deportivo.

În minutul 81, Fermin Lopez a șutat necruțător cu stângul! Bară-gol!

Cea mai bună veste pentru catalani e revenirea în lot a lui Pedri, care a lipsit o lună din cauza unei accidentări. Mijlocașul a intrat pe teren în minutul 66, în locul lui Lewandowski.

Jucătorii Barcelonei au purtat tricouri cu numele lor scris cu caractere chinezești pentru a sărbători Anul Nou

ECHIPELE DE START

FC Barcelona:

Joan Garcia - Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin (R. Araujo '88), Cancelo - Bernal (Pedri '66), De Jong, Olmo (F. Lopez '66) - Lamine Yamal (Bardghji '88), Lewandowski (F. Torres '66), Raphinha

Levante:

Ryan - Toljan (N. Perez '89), Dela, Matturro, M. Sanchez - Rey, Olasagasti - Tunde (T. Abed '70), C. Alvarez (Losada '84), V. Garcia (P. Cortes '46) - I. Romero (Etta Eyong '70)

Levante rămâne pe penultimul loc în La Liga, cu 18 puncte.

