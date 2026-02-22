Iuliana Demetrescu, la FCSB - Metaloglobus Trei femei în brigada de arbitri: la VAR, Cristina Trandafir, rezervă: Roxana Timiș
  • Iuliana Demetrescu a fost delegată de Kyros Vassaras la „centru” în meciul FCSB - Metaloglobus, din etapa 28 din Superliga.
  • FCSB - Metaloglobus se joacă luni, de la 20:00 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la TV pe Prima Sport și Digi Sport.

FCSB luptă să prindă play-off-ul și are nevoie de victorie. În prezent pe locul 10 în Liga 1, cu 40 de puncte, la 6 de ultimul loc care i-ar permite să intre în lupta pentru un nou titlu de campioană.

În cazul unei victorii cu Metaloglobus, roș-albaștrii se apropie la doar 3 puncte de FC Argeș, ocupanta locului 6.

Trei femei în brigada de arbitri de la FCSB - Metaloglobus

Kyros Vassaras, președintele CCA, a decis să o delege pe Iuliana Dumitrescu la centru pentru meciul de luni seara.

Cum arată brigada de arbitri de la FCSB - Metaloglobus

  • Arbitru: Iuliana Demetrescu (Rm. Vâlcea). A1: Alexandru Vodă (Alba Iulia), A2: Mihăiță Necula (București).
  • Arbitru VAR: Cristina Trandafir (București). AVAR: Valentin Porumbel (Oltenița). Rezervă de arbitru: Roxana Timiș

Gigi Becali, șir lung de derapaje sexiste

De-a lungul timpului, nu de puține ori, Gigi Becali, patronul campioanei, a avut ieșiri sexiste.

În 2018, posibilitatea ca UEFA să oblige cluburile de fotbal să înființeze o echipă de fete l-a scos din minți pe Becali. Latifundiarul amenința chiar că se va retrage din fotbal.

„Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu. Am eu păcatele mele. Dar lucruri nefirești nu fac. Nu! Asta e aliniere la ideile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet. Cum să joace femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal.

Femeia a fost făcută de Dumnezeu din bărbat, pentru bărbat. Femeia e făcută să fie atrasă bărbatul de ea. Dacă facem asta, batjocorim formele făcute de Dumnezeu ca să îl atragă pe bărbat. O schimonosim pe femeie!”, spunea Becali la acea vreme.

În 2023, Iuliana Demetrescu, cea care va arbitra FCSB - Metaloglobus, a fost „victima” lui Becali. Atunci, supărat că o femeie va fi la centru la meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni, finanțatorul roș-albaștrilor a protestat vehement.

Arbitru a fost o femeie, cu sânii în vânt pe teren. Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia. Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin! Gigi Becali, în 2023

Cotidianul francez L'Equipe l-a taxat: „Becali, în mijlocul unei controverse pentru observațiile sale misogine. Ținta sa: Iuliana Demetrescu. De fapt, fotbalul feminin este o obsesie a lui Becali. În decembrie 2018, a făcut alte observații incoerente și retrograde. Chiar misogine”, notau jurnaliștii.

Becali a fost atunci amendat de Comisia de Disciplină.

În 2024, înaintea alegerilor pentru primăria Capitalei, finanțatorul a fost autorul unui derapaj sexist în timp ce discuta despre posibila candidatură a finei sale, Gabriela Firea:

„Funcția de primar al Capitalei e grea, de bărbat. Bine, acum veți spune că sunt misogin, dar nu. Bărbații sunt mult mai puternici decât femeile. Ca atare, în funcții din astea stresante trebuie să fie bărbat.

Pe fina mea o susțin până la final în orice fel de funcție. Bine, la președinția partidului nu. Nici la președinția României nu o susțin. Eu nu susțin niciodată o femeie candidat la președinția unui stat. Femeia este făcută să fie stăpânită, nu să stăpânească”.

Femeia având stăpân, pe bărbat, ea nu poate avea funcție de stăpânire. La cum a făcut Dumnezeu lumea... dacă ea e făcută din coastă? Păi, dacă e făcută din coasta mea, cum să mă stăpânească ea pe mine? Gigi Becali, în 2024

Tot în 2024, Becali a avut o ieșire la adresa Elenei Lasconi, candidat la președinția României și unul dintre rivalii lui Simion la un loc în turul 2:

„Toată lumea la vot, că altfel există riscul să avem o femeie președinte sau un om ca Georgescu (n.r. - candidat independent, fost membru AUR), care e împotriva Bisericii.

Așa că hai să mergem la vot ca să putem să salvăm țara. Să votăm cu George Simion că altfel vom avea o femeie care nu știe nici pe ce lume trăiește și căreia îi place și vinul!”.

fcsb metaloglobus superliga iuliana demetrescu
