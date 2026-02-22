„Sigur că avea o anumită teamă” Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute” +36 foto
„Sigur că avea o anumită teamă” Ioan Andone a vorbit cu Mircea Lucescu, înainte de barajul cu Turcia: „Discuția a durat cam zece minute”

  • Ioan Andone (65 de ani) a dezvăluit ce a discutat cu Mircea Lucescu (80 de ani), după ce selecționerul a decis să continue pe banca echipei naționale, în ciuda problemelor de sănătate pe care le-a avut în ultima perioadă.

FRF a emis sâmbătă un comunicat oficial, după o perioadă complicată a selecționerului în vârstă de 80 de ani, care a fost internat în spital la București și a mers în Belgia pentru încă o evaluare.

Federația a anunțat că Lucescu va continua pe banca naționalei și la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.

Ioan Andone, discuție cu Mircea Lucescu: „Trece imediat la treabă”

Imediat după revenirea selecționerului de la Bruxelles, Ioan Andone, cel care a fost coleg cu Lucescu la Corvinul Hunedoara și Dinamo, unde a fost și antrenat de Il Luce, a discutat cu selecționerul și a dezvăluit ce i-a spus acesta, înainte de barajul pentru calificarea la Mondial.

„Am vorbit cu nea Mircea și este bine! Discuția a durat cam zece minute. L-am sunat, apoi m-am trezit cu telefon de la el.

Sigur că avea o anumită teamă, dar totul este în regulă cu sănătatea după controlul medical pe care l-a făcut.

Mi-a spus că trece imediat la treabă. Așteaptă acum cu nerăbdare meciul pe care îl avem în Turcia”, a declarat Ioan Andone, conform prosport.ro.

Ce a spus Mircea Lucescu, după perioada complicată prin care a trecut

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel.

Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți.

Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea.

Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a spus selecționerul.

  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare.
  • Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia.

