Cum a salvat Parma Cristi Chivu dezvăluie secretul menținerii echipei în Serie A: „Rutina duce la eșec” » Ce spune despre o mutare la Ajax

Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre sezonul recent încheiat, în care a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare.

Presa internațională a speculat că românul ar putea prelua Ajax, după ce tehnicianul Francesco Farioli și-a dat demisia în urma ratării titlului.

Chivu, după salvarea Parmei: „Rutina duce la eșec”

„N-am vorbit cu nimeni”, a clarificat Chivu, conform corrieredellosport.it. Apoi a continuat: „Vara trecută, da. Clubul mi-a propus să fiu secundul antrenorului pe care voiau să-l aducă”.

Întrebat dacă este vorba de Farioli, Chivu a răspuns: „ Nu, cel ales înaintea lui. Am fost invitat și să colaborez cu Farioli. I-am răspuns că trebuia să-mi ceară el ”.

Înaintea lui Farioli, pe banca „lăncierilor” s-a aflat John van 't Schip, fost jucător la Ajax și Genoa.

1999 era anul în care Chivu se transfera la Ajax, moment în care John van 't Schip era antrenor la echipa de tineret a clubului olandez

Pe 18 februarie, Cristian Chivu a preluat banca tehnică a Parmei, acesta fiind şi debutul său ca antrenor la nivel de seniori. Până atunci, antrenorul mai antrenase doar la echipele de tineret ale lui Inter.

Întrebat de ce a fost ales el pentru a salva echipa de la retrogradare, în detrimentul unui tehnician cu experiență, Chivu a răspuns:

Ar trebui să-l întrebi pe el (n.r. - preşedintele Parmei, Cherubini). Poate pentru că sunt ambițios, exuberant sau pentru că am lucrat mult cu tinerii. Când faci o schimbare, îți asumi riscuri, nimeni nu-ți garantează rezultatul. Nici un antrenor cu experiență, nici unul tânăr. La Parma m-am simțit mereu parte dintr-un proiect pe termen lung. Cel puțin așa m-au făcut să cred, că o eventuală retrogradare nu ar fi dus la demitere. Cristi Chivu

Secretul rezultatelor cu Juventus şi Inter: „Am jucat în echipe mari, angrenate”

În doar 13 meciuri la cârma Parmei, Chivu a bifat 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri. Acesta a obținut și două rezultate care s-au dovedit esențiale în cursa pentru salvarea de la retrogradare: 1-0 cu Juventus și 2-2 cu Inter.

„Cu Inter am fost buni că am rezistat după ce am fost conduși cu 2-0 în prima repriză. Am jucat mereu în echipe mari, angrenate pe mai multe fronturi, și știu că pericolul este scăderea atenției. Când intervine, e greu să-ți revii. După golul de 2-1 am profitat

(n.r. - cu Juve) a fost altceva. Știam că vom juca luni seara, moartea Papei a impus schimbarea programului și am început să mă gândesc la meciul cu Lazio de sâmbătă. Două zile mai târziu eram iar pe teren, nu mai știam cum să procedez.

Am făcut un antrenament ușor. Ne-am trezit cu doi jucători accidentați în zece minute, rezervele au făcut o treabă excelentă și am păstrat avantajul până la final. Sigur, când în repriza a doua au intrat Yildiz și Conceicao m-am gândit că nu vom ieși cu cele trei puncte”, a mai spus tehnicianul.

Când am ajuns la Parma am acordat mult timp atât individului, cât și grupului, încercând să-i conving pe băieți că pentru a reuși trebuie să-și asume responsabilități individuale. Ambițiile sunt importante, trebuie să-ți stabilești un obiectiv pentru a evita rutina și pentru a fugi de mediocritate. Rutina duce la eșec. La Inter reușeam să câștigăm în orice condiții, cu personalitate, cunoștințe, mentalitate, responsabilitate. Cristi Chivu

Chivu, despre Inter: „A plătit pentru obsesia «tripletei»”

Inter Milano, fosta echipă a lui Chivu cu care a cucerit Tripla istorică în 2010, va juca finala Ligii Campionilor contra lui PSG pe 31 mai, de la ora 22:00.

„A făcut un sezon extraordinar. Sunt unii care sunt gata să-l considere un eșec dacă va pierde cu PSG. Mi se pare absurd.

Inter, atât din punct de vedere estetic, cât și al rezultatelor, a fost excepțională, poate a plătit pentru obsesia «tripletei»”, a mai spus Chivu.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro şi este transmis pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 .

În patru ani în Olanda am întârziat o singură dată, și doar 5 minute, dar mi-au anulat întâlnirea. Trebuia să mă văd cu un director de bancă, care mi-a arătat imediat ușa explicându-mi că i-am dat peste cap o zi planificată în detaliu. Și un antrenor m-a dat afară pentru o întârziere de trei minute la antrenament. Jan Wouters (n.r. - era antrenorul) Îți poți imagina că în cei patru ani la Roma nu mi-a fost ușor. Cristi Chivu

