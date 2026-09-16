Real Madrid, reacție fermă Anunțul făcut de „galactici” după gestul controversat al lui Mbappe și Vinicius

Real Madrid a reacționat, miercuri, după ce atacanții Kylian Mbappe și Vinicius Jr. au acoperit un mesaj de solidaritate adresat locuitorilor din enclava spaniolă Ceuta înaintea meciului cu Elche din LaLiga.

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Cele două formații s-au întâlnit în cadrul unei runde intermediare în La Liga, cea cu numărul 6, iar jucătorii celor două formații au intrat pe teren cu tricouri speciale, pe care starurile Realului au refuzat să le îmbrace.

Real Madrid a reacționat după scandalul iscat de Mbappe și Vinicius

Un oficial al clubului Real Madrid a anunțat că clubul a acceptat solicitarea echipei Elche de a-și manifesta solidaritatea și de a purta tricourile respective, dar a subliniat că respectă opiniile diferite și a acordat fiecărui jucător libertatea de a alege dacă să poarte sau nu tricoul, scrie Reuters.

Fotbaliștii celor două echipe au intrat pe gazon cu tricouri albe, pe care era imprimat mesajul „Todos somos caballas” / „Cu toții suntem locuitori ai Ceutei”, în semn de solidaritate pentru locuitorii din orașul spaniol, revendicat de Maroc.

Însă, în timp ce se aflau pe tunel, Mbappe și Vinicius au refuzat să îmbrace complet tricourile, la fel ca Ibrahima Konate.

Fundașul francez a ținut tricoul în mână, în timp ce starurile din atacul madrilenilor le-au îmbrăcat doar pe jumătate, ascunzând mesajul.

Anterior, la partida Villarreal - Betis 1-2, marocanul Abde Ezzalzouli (24 de ani) a fost insultat și amenințat pe rețele socializare după ce a purtat același tricou.

Abde a răspuns printr-o declarație în care a afirmat că nu își va cere scuze pentru acest gest și că mesajul era unul de susținere a unei comunități și a unei cauze sociale, mai degrabă decât unul cu conținut politic.

În luna iulie, peste 70.000 de persoane au încercat să ajungă ilegal în Ceuta dinspre Maroc, migrarea acestora stârnind noi tensiuni între cele două state.

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