„Ăsta a fost norocul lui Chivu”  Amintirile jucătorului care, în 2010, i-a provocat o fractură craniană antrenorului de la Inter: „Simțeam că e grav”

Sergio Pellissier (46 de ani) a vorbit despre momentul din 2010 când s-a ciocnit cu Cristi Chivu (45 de ani), într-un meci din Serie A.

În urma loviturii, actualul antrenor al lui Inter a suferit o fractură craniană și a fost nevoit să poarte o cască de protecție pentru restul carierei sale de jucător.

Totul s-a întâmplat într-un meci dintre Chievo Verona și Inter, scor 0-1, de pe 6 ianuarie 2010. În timp ce urmăreau o minge, Pellissier și Chivu s-au ciocnit, iar românul a suferit o accidentare gravă, fiind transportat la spital și operat.

15 ani mai târziu, Cristi Chivu revine pe stadionul unde i s-a schimbat viața. Din postura de antrenor al lui Inter, acesta face deplasare la Verona, pentru partida din etapa 10 din Serie A.

Sergio Pellissier: „Am închis ochii și, bum, ne-am ciocnit”

Actualul director sportiv al formației Chievo Verona a vorbit despre acel moment teribil, în urma căruia Chivu a avut de suferit.

„ Mă uitam la minge când l-am găsit în fața mea: eram prea aproape pentru a ne evita. Am închis ochii și, bum, ne-am ciocnit.

Am căzut foarte tare, nu-mi amintesc prea multe despre ce s-a întâmplat imediat după aceea, exceptând faptul că eram foarte speriat.

L-au dus pe Cristian la spital, iar eu m-am întors pe teren pentru scurt timp, dar am fost nevoit să ies pentru că nu mai vedeam bine”, a spus Sergio Pellissier, potrivit gazzetta.it.

Fostul atacant a dezvăluit că marele noroc al lui Chivu a fost că, la acel moment, existau doctori foarte buni în Verona, care l-au pus pe picioare rapid.

„Eram la pământ, dar simțeam că era ceva grav. Am vrut să-l revăd pe Chivu la spital. Din fericire, la Verona au făcut o treabă excepțională.

Erau niște medici foarte buni acolo și cred că, în ciuda ghinionului său, a avut și noroc că s-a aflat acolo. Dacă s-ar fi întâmplat în altă parte, lucrurile ar fi putut fi altfel”.

Sergio Pellissier: „Acel incident a avut un impact enorm asupra mea”

Sergio Pellissier a mai adăugat că a fost foarte afectat de faptul că i-a provocat accidentarea jucătorului lui Inter.

„ Acel incident a avut un impact enorm asupra mea. Suntem oameni, deci suntem lipsiți de apărare. Eu am avut pur și simplu mai mult noroc, pentru că nu am suferit consecințe fizice.

Din păcate, în profesia noastră se pot întâmpla anumite lucruri, dar, ca profesioniști, trebuie să ne întoarcem imediat pe teren. Nu este ușor, dar mintea ta este cea care te ajută să mergi mai departe în astfel de momente.

Puterea mentală extraordinară a fost decisivă și pentru Chivu: a vrut să revină imediat, a făcut-o și a recuperat totul, câștigând tripla coroană de campion.

Desigur, privind în urmă, îți dai seama cât de fragilă este viața. Să spunem doar că, din fericire, nu era momentul meu sau al lui”, a mai spus directorul sportiv al echipei Chievo Verona.

517 meciuri a jucat Sergio Pellissier pentru Chievo Verona

Pellissier, despre relația cu Chivu: „Ne salutăm întotdeauna”

În ciuda teribilului accident, Cristi Chivu și Sergio Pellissier au păstrat o relație foarte bună. Italianul a subliniat că acel moment chiar i-a apropiat.

„O relație excelentă. Ne salutăm întotdeauna călduros, ne-am întâlnit de mai multe ori și am discutat deseori despre ceea ce s-a întâmplat.

Acel incident nefericit ne-a apropiat indirect. El nu m-a învinovățit niciodată; știa că era doar o parte a jocului. Este un băiat excepțional și primește ceea ce merită ca antrenor. Îmi place stilul său de joc și ceea ce are de spus”, a concluzionat Pellissier.

169 de meciuri a jucat Cristi Chivu pentru Inter

După operația de reparare a fracturii craniene, Chivu a evoluat pentru restul carierei cu o cască specială pe cap, până în 2014, când s-a retras.

