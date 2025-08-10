„Vrea să pună presiune”  Gâlcă, apărat după ce Cristi Manea s-a plâns că nu e titular la Rapid: „Înseamnă că nu a meritat!” +13 foto
Cristian Manea (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Vrea să pună presiune" Gâlcă, apărat după ce Cristi Manea s-a plâns că nu e titular la Rapid: „Înseamnă că nu a meritat!"

Silviu Dumitru
Publicat: 10.08.2025, ora 18:50
Actualizat: 10.08.2025, ora 19:40
  • Cristi Manea (27 de ani) a afirmat că ia în calcul să plece de la Rapid, fiind nemulțumit cu statutul de rezervă.
  • Rapidiștii Nicolae Grigore (42 de ani) și Mihai Iosif (50 de ani) au comentat situația fundașului dreapta.

„Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau...”, a spus Manea, după victoria cu FC Botoșani.

Nicolae Grigore, despre dorința lui Cristi Manea de a pleca de la Rapid: „Vrea să pună presiune pe conducere”

În ultima etapă din Liga 1, Manea i-a luat locul căpitanului Răzvan Onea (27 de ani), care a părăsit terenul accidentat. Și a pasat decisiv la golul prin care Baroan a deschis scorul.

Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
Antoine Baroan, primul gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)

Fost mijlocaș central al Rapid, în prezent selecționer al României U17, Nicolae Grigore înțelege supărarea fundașului lateral, însă e sigur că antrenorul Constantin Gâlcă știe ce face.

„Mi s-a părut ciudat pentru că discuțiile astea ar trebui expuse în spatele ușilor închise.

Poate s-au discutat lucrurile astea și a vrut să pună mai multă presiune pe conducerea clubului. E normal ca orice jucător să își dorească să joace mai mult, asta a spus și Gâlcă.

Dacă ar fi să analizăm, el e direct concurent cu Onea, care este căpitanul echipei în ultima perioadă. Antrenorul știe ce își dorește de la cel care e fundaș dreapta.

Dacă nu a jucat, înseamnă că nu a meritat să joace mai mult. Asta e la latitudinea antrenorului. El a văzut contextul în care se află și are argumentele sale.

Te gândești că a fost la echipa națională, că are meciuri la nivel internațional, că a câștigat campionate. Oponentul lui nu are nimic din toate astea și se gândește și el.

Pe undeva e normal să aibă atitudinea asta și să își dorească să joace. Poate e doar o refulare sau un soi de presiune asupra conducerii”, a spus Grigore, potrivit digisport.ro.

Ajuns în Giulești în vara anului 2024, Manea a adunat 32 de meciuri (2.450 de minute) în tricoul lui Rapid, a marcat un gol și a livrat 4 pase decisive.

Mie îmi place de Manea ca fotbalist. Într-un lot sunt 24-25 de jucători, joacă 10 și portarul, mai intră 3. Tu ca antrenor încerci să alegi soluția cea mai bună. Tu jucător vorbești cu antrenorul, iar antrenorul decide. Dacă nu ia deciziile bune, dă socoteală în fața conducerii. Mihai Iosif, fost antrenor Rapid

Nicolae Grigore rapid costel galca cristi manea mihai iosif
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share