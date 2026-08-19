Accidentat de un spectator! VIDEO. Fundașul lui Juventus ar putea rata prima etapă din Seria A din cauza unui fan +7 foto
Foto: captură X/@IFTVofficial
Campionate

Accidentat de un spectator! VIDEO. Fundașul lui Juventus ar putea rata prima etapă din Seria A din cauza unui fan

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 23:23
  • Federico Gatti (28 de ani), fundașul central al lui Juventus, a fost accidentat într-un mod nemaiîntâlnit de un fan, în ultimul amical al formației din Torino, scor 2-0
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Recent, Juventus a disputat un amical cu Juventus Next Gen, echipa de tineret pentru care joacă și portarul român Riccardo Radu (19 ani). La pauza partidei, Gatti a fost lovit de un fan și ar putea rata prima etapă din Serie A!

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VIDEO. Federico Gatti, accidentat de un fan la ultimul amical al lui Juventus

Federico Gatti era pregătit să intre pe teren în repriza a doua a amicalului, înainte ca mai mulți fani să sară din tribune și să alerge pe gazon.

Unul dintre ei s-a îndreptat spre fundașul italian, care se afla la mijlocul terenului și care era cu spatele la el. Fanul a intrat prin alunecare asupra lui Gatti, l-a lovit la glezne, iar stoperul lui Juventus s-a accidentat.

Federico Gatti, accidentat de un fan într-un amical al lui Juventus. Foto: captură X/@IFTVofficial
Federico Gatti, accidentat de un fan într-un amical al lui Juventus. Foto: captură X/@IFTVofficial

Galerie foto (7 imagini)

Federico Gatti, accidentat de un fan într-un amical al lui Juventus. Foto: captură X/@IFTVofficial Federico Gatti, accidentat de un fan într-un amical al lui Juventus. Foto: captură X/@IFTVofficial Federico Gatti, accidentat de un fan într-un amical al lui Juventus. Foto: captură X/@IFTVofficial Federico Gatti, accidentat de un fan într-un amical al lui Juventus. Foto: captură X/@IFTVofficial Federico Gatti, accidentat de un fan într-un amical al lui Juventus. Foto: captură X/@IFTVofficial
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Gatti nu s-a putut antrena miercuri alături de echipă și ar putea rata meciul cu Frosinone de duminică, din prima etapă din Serie A, conform gazzetta.it.

Acest incident ar putea determina conducerea lui Juventus să să schimbe formatul evenimentului, în condițiile în care fanii care au invadat terenul au provocat pagube de mai multe ori.

14 milioane de euro
este cota de piață a lui Federico Gatti, conform Transfermarkt

Echipa antrenată de Luciano Spalletti mai are și alte probleme de lot înainte debutului în noul sezon. Nici fundașul stânga Andrea Cambiaso nu s-a antrenat, din cauza problemelor la gleznă.

În plus, atacantul Arkadiusz Milik suferă de o lombalgie și nu s-a putut pregăti alături de colegii săi. În aceeași situație se află și tânărul Jeff Ekhator.

VIDEO Accidentarea suferită de Gatti

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