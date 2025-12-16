„Cea mai mare minciună posibilă” Înainte de FCSB - Rapid, Săpunaru vorbește despre consecințele „Cazului Bricheta”:  „Știi ce se întâmpla?”

Cristi Săpunaru (41 de ani), fost căpitan al celor de la Rapid, a rememorat „Cazul Bricheta”, din 2008.

Alexandru Deaconu, „centralul” partidei, a pus capăt meciului cu un sfert de oră mai devreme, la insistențele lui Florin Lovin.

Mijlocașul „roș-albaștrilor” fusese lovit de o brichetă aruncată din tribuna giuleștenilor.

Un nou episod din FCSB - Rapid se joacă duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională, de la ora 20:00, în etapa #21 din Liga 1.

Cristi Săpunaru, despre consecințele „Cazul Bricheta”: „Ambele ne băteam la campionat”

Meciul dintre Rapid și FCSB de pe 20 martie 2008 a fost întrerupt la scorul de 1-0 pentru giuleșteni.

Cristi Săpunaru, marcatorul singurului gol al partidei, crede că decizia arbitrului Alexandru Deaconu a influențat soarta campionatului.

„ Știi ce se întâmpla, dacă noi câștigam atunci? Treceam pe primul loc.

Înaintea meciului, noi eram pe locul 3, la un punct de CFR Cluj și la două puncte de Steaua (n.r. - FCSB). Se numea Steaua atunci.

Se făcuseră investiții mari la Rapid. Rapid era echipă bună, ei aveau echipă de Europa, și Rapid avea echipă de Europa.

Eram după acel an fantastic din Europa, ambele ne băteam la campionat”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.

În Ghencea, Săpunaru a fost lovit de un șurub și nu s-a întâmplat nimic. Arbitrul a oprit meciul fără să lase să se scurgă cele 3 minute regulamentare pentru a se lua măsuri Constantin Zotta, fost director general la Rapid, după meci

Cristi Săpunaru: „Era genul de meci la care vedeai ce înseamnă rivalitate”

Fostul căpitan al giuleștenilor a vorbit despre rivalitatea intensă dintre echipele bucureștene din anii 2000:

„Era genul de meci la care vedeai cu adevărat ce înseamnă rivalitate. Nu poate nimeni să-mi spună mie niciodată că Steaua sau Dinamo n-au avut rivalitate cu Rapid. Asta este cea mai mare minciună posibilă”.

FCSB şi Rapid sunt singurele echipe românești care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport