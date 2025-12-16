„Țineam pușca lângă pat” Cei doi jucători care l-au înfruntat pe dictator au fost amenințați cu moartea

O poveste tulburătoare. Doi jucători de la Santander au protestat pe teren împotriva generalului spaniol Franco. Ei își amintesc totul acum, după 50 de ani.

Descoperă în rândurile de mai jos ce au făcut Aitor Aguirre și Sergio Manzanera și ce li s-a întâmplat după aceea, la proces și în săptămânile care au urmat.

Generalul Francisco Franco a condus Spania aproape 40 de ani, între 1936 și 1975. Era dictatorul căruia puțini i se opuneau.

Au făcut-o doi fotbaliști. Aitor Aguirre și Sergio Manzanera l-au înfruntat pe teren, într-un meci jucat în prima ligă iberică în urmă cu o jumătate de secol, la două luni de sfârșitul regimului Franco. O poveste redată acum de The Guardian.

Aguirre, Manzanera și șireturile transformate în banderole negre contra lui Franco

Pe 27 septembrie 1975, cinci membri ETA și ai Frontului Patriotic Revoluționar Antifascist (FRAP) au fost executați la Madrid. Împușcați!

În aceeași seară, la cantonamentul echipei Santander de la hotelul Rhin, doi colegi, atacantul basc Aguirre și extrema valenciană Manzanera, au decis să acționeze.

„Am spus că, dacă putem face ceva pentru a afecta dictatura militară, venise momentul. Trebuia să fie subtil, altfel nu ne lăsau să ieșim pe teren”, povestește acum Aguirre. Are 76 de ani. Atunci, 26. Manzanera era cu un an mai tânăr.

Când am auzit detaliile execuțiilor, inima îmi bătea cu putere. Nu știu care dintre noi a sugerat să purtăm banderola negre, dar așa am convenit. Sergio Manzanera, fost fotbalist spaniol

Cei doi, cu șireturile pe braț, la fotografia oficială

A doua zi, la meciul cu Elche, cei doi i-au lăsat pe colegi să iasă primii pe teren.

„Ne-am strecurat în toalete cu o pereche de șireturi de ghete. Eu am legat unul pe brațul lui Sergio, el mi l-a prins pe celălalt. Arătau ca niște banderole”, își amintește același Aguirre.

Echipa lui Aguirre și Manzanera, înaintea meciului cu Elche, din 28 septembrie 1975 Foto: Santander

Nimeni nu a observat când Aguirre și Manzanera au apărut pe gazon și s-au fotografiat așa, înaintea partidei. Cu șireturile negre pe braț. Și tot astfel au evoluat în prima repriză.

La pauză, era 1-0 pentru Santander, gol Aguirre, după centarea lui Manzanera.

Aguirre și Manzanera, interogați, judecați. I-a salvat avocatul clubului

Când s-au întors în vestiar, au găsit poliția pe tunel și în cabina gazdelor. „Erau vreo douăzeci de agenți, poate mai mulți”, spune Aguirre.

Amenințați că vor fi arestați, și-au dat jos banderolele: „Am acceptat, pentru că realizaserăm deja ce ne doream. A doua zi, imaginea cu noi avea să apară în toate ziarele”.

Cei doi rebeli, Aguirre (stânga) și Manzanera, cu banderole negre Foto: Santander

Au putut continua confruntarea, Aguirre a marcat golul victoriei (2-1), dar amândoi au fost chemați la secția de poliție în ziua următoare.

Interogați ore în șir și duși la tribunal, procurorii cerând cinci ani de închisoare. Au scăpat totuși de pedeapsă.

Așteptam afară hotărârea. Avocatul clubului a ieșit și ne-a spus că, din moment ce nu a existat nicio tulburare a ordinii publice, nicio agresiune, niciun obiect aruncat pe teren, judecătorul a decis să impună o amendă foarte mare. Dar puteam merge acasă. Sergio Manzanera, fost fotbalist spaniol

„Verficam de fiecare dată sub mașină să vedem dacă ne-au pus vreo bombă”

S-au întors acasă, însă câteva săptămâni viața lor a fost un calvar. O grupare paramilitară de extremă dreapta, „Guerrilleros de Cristo Rey”, i-a condamnat la moarte.

„Trăiam cu prudență, verificam de fiecare dată sub mașină să vedem dacă ne-au pus vreo bombă”, nu uită Aguirre. „Eu aveam doi copii mici. Soția a trebuit să-i ia și să plece la mama ei”.

Locuiam singur într-un apartament la ultimul etaj. În fiecare noapte, stăteam și ascultam liftul. Țineam o pușcă lângă pat. Sergio Manzanera, fost fotbalist spaniol

Aguirre: „Aș face-o din nou”

Șansa lor, pe 20 noiembrie 1975 s-a anunțat moartea lui Franco. Iar ei au scăpat.

„Simt o mare satisfacție că am contribuit cu firul meu de nisip la democrație, la încercarea de a schimba ceva”, afirmă astăzi Manzanera.

„Sunt aproape sigur că aș face-o din nou”, îl completează Aguirre. „Un moment important al vieții mele. Îl voi purta cu mine până voi închide ochii”.

