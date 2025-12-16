„Țineam pușca lângă pat” Cei doi jucători care l-au înfruntat pe dictator au fost amenințați cu moartea
Dictatorul Franco, generalul care a condus Spania 39 de ani Foto: Imago
Diverse

„Țineam pușca lângă pat” Cei doi jucători care l-au înfruntat pe dictator au fost amenințați cu moartea

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 19:21
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 20:31
  • O poveste tulburătoare. Doi jucători de la Santander au protestat pe teren împotriva generalului spaniol Franco. Ei își amintesc totul acum, după 50 de ani. 
  • Descoperă în rândurile de mai jos ce au făcut Aitor Aguirre și Sergio Manzanera și ce li s-a întâmplat după aceea, la proces și în săptămânile care au urmat. 

Generalul Francisco Franco a condus Spania aproape 40 de ani, între 1936 și 1975. Era dictatorul căruia puțini i se opuneau.

John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”
Citește și
John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”
Citește mai mult
John Terry a vrut să se arunce! Fostul mare fotbalist dezvăluie coșmarul prin care a trecut după ce a ratat penaltyul decisiv în finala Ligii Campionilor: „Eram la etajul 25”

Au făcut-o doi fotbaliști. Aitor Aguirre și Sergio Manzanera l-au înfruntat pe teren, într-un meci jucat în prima ligă iberică în urmă cu o jumătate de secol, la două luni de sfârșitul regimului Franco. O poveste redată acum de The Guardian.

Aguirre, Manzanera și șireturile transformate în banderole negre contra lui Franco

Pe 27 septembrie 1975, cinci membri ETA și ai Frontului Patriotic Revoluționar Antifascist (FRAP) au fost executați la Madrid. Împușcați!

În aceeași seară, la cantonamentul echipei Santander de la hotelul Rhin, doi colegi, atacantul basc Aguirre și extrema valenciană Manzanera, au decis să acționeze.

„Am spus că, dacă putem face ceva pentru a afecta dictatura militară, venise momentul. Trebuia să fie subtil, altfel nu ne lăsau să ieșim pe teren”, povestește acum Aguirre. Are 76 de ani. Atunci, 26. Manzanera era cu un an mai tânăr.

Când am auzit detaliile execuțiilor, inima îmi bătea cu putere. Nu știu care dintre noi a sugerat să purtăm banderola negre, dar așa am convenit. Sergio Manzanera, fost fotbalist spaniol

Cei doi, cu șireturile pe braț, la fotografia oficială

A doua zi, la meciul cu Elche, cei doi i-au lăsat pe colegi să iasă primii pe teren.

„Ne-am strecurat în toalete cu o pereche de șireturi de ghete. Eu am legat unul pe brațul lui Sergio, el mi l-a prins pe celălalt. Arătau ca niște banderole”, își amintește același Aguirre.

Echipa lui Aguirre și Manzanera, înaintea meciului cu Elche, din 28 septembrie 1975 Foto: Santander Echipa lui Aguirre și Manzanera, înaintea meciului cu Elche, din 28 septembrie 1975 Foto: Santander
Echipa lui Aguirre și Manzanera, înaintea meciului cu Elche, din 28 septembrie 1975 Foto: Santander

Nimeni nu a observat când Aguirre și Manzanera au apărut pe gazon și s-au fotografiat așa, înaintea partidei. Cu șireturile negre pe braț. Și tot astfel au evoluat în prima repriză.

La pauză, era 1-0 pentru Santander, gol Aguirre, după centarea lui Manzanera.

Aguirre și Manzanera, interogați, judecați. I-a salvat avocatul clubului

Când s-au întors în vestiar, au găsit poliția pe tunel și în cabina gazdelor. „Erau vreo douăzeci de agenți, poate mai mulți”, spune Aguirre.

Amenințați că vor fi arestați, și-au dat jos banderolele: „Am acceptat, pentru că realizaserăm deja ce ne doream. A doua zi, imaginea cu noi avea să apară în toate ziarele”.

Cei doi rebeli, Aguirre (stânga) și Manzanera, cu banderole negre Foto: Santander Cei doi rebeli, Aguirre (stânga) și Manzanera, cu banderole negre Foto: Santander
Cei doi rebeli, Aguirre (stânga) și Manzanera, cu banderole negre Foto: Santander

Au putut continua confruntarea, Aguirre a marcat golul victoriei (2-1), dar amândoi au fost chemați la secția de poliție în ziua următoare.

Interogați ore în șir și duși la tribunal, procurorii cerând cinci ani de închisoare. Au scăpat totuși de pedeapsă.

Așteptam afară hotărârea. Avocatul clubului a ieșit și ne-a spus că, din moment ce nu a existat nicio tulburare a ordinii publice, nicio agresiune, niciun obiect aruncat pe teren, judecătorul a decis să impună o amendă foarte mare. Dar puteam merge acasă. Sergio Manzanera, fost fotbalist spaniol

„Verficam de fiecare dată sub mașină să vedem dacă ne-au pus vreo bombă”

S-au întors acasă, însă câteva săptămâni viața lor a fost un calvar. O grupare paramilitară de extremă dreapta, „Guerrilleros de Cristo Rey”, i-a condamnat la moarte.

„Trăiam cu prudență, verificam de fiecare dată sub mașină să vedem dacă ne-au pus vreo bombă”, nu uită Aguirre. „Eu aveam doi copii mici. Soția a trebuit să-i ia și să plece la mama ei”.

Locuiam singur într-un apartament la ultimul etaj. În fiecare noapte, stăteam și ascultam liftul. Țineam o pușcă lângă pat. Sergio Manzanera, fost fotbalist spaniol

Aguirre: „Aș face-o din nou”

Șansa lor, pe 20 noiembrie 1975 s-a anunțat moartea lui Franco. Iar ei au scăpat. 

„Simt o mare satisfacție că am contribuit cu firul meu de nisip la democrație, la încercarea de a schimba ceva”, afirmă astăzi Manzanera.

„Sunt aproape sigur că aș face-o din nou”, îl completează Aguirre. „Un moment important al vieții mele. Îl voi purta cu mine până voi închide ochii”.

Citește și

De ce UEFA refuză Rusia! Sfatul primit de federațiile internaționale și reacția forului european: „E o problemă practică”
Campionate
13:28
De ce UEFA refuză Rusia! Sfatul primit de federațiile internaționale și reacția forului european: „E o problemă practică”
Citește mai mult
De ce UEFA refuză Rusia! Sfatul primit de federațiile internaționale și reacția forului european: „E o problemă practică”
Avertizează U Craiova! AEK, mesaj incendiar înaintea jocului decisiv de Conference. Grecii sunt în cel mai bun moment » Răzvan Marin, în formă maximă!
Europa League
12:19
Avertizează U Craiova! AEK, mesaj incendiar înaintea jocului decisiv de Conference. Grecii sunt în cel mai bun moment » Răzvan Marin, în formă maximă!
Citește mai mult
Avertizează U Craiova! AEK, mesaj incendiar înaintea jocului decisiv de Conference. Grecii sunt în cel mai bun moment » Răzvan Marin, în formă maximă!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
spania santander FRANCO dictator Aitor Aguirre Sergio Manzanera
Știrile zilei din sport
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Superliga
16.12
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Citește mai mult
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Superliga
16.12
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Superliga
16.12
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Încalcă tratatele europene”
Citește mai mult
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:52
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
19:34
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
17:54
Vin să-l urmărească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Top stiri din sport
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share