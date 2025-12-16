Ciobotariu, înainte de derby Fundașul crede că  Rapid o poate învinge pe FCSB:  „Ar fi frumos să terminăm anul pe primul loc”

- Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, crede că Rapid poate câștiga derby-ul, ultimul meci disputat în acest an.
- FCSB - Rapid se va disputa duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională, de la ora 20:00, în etapa #21 din Liga 1.
Derby-ul dintre FCSB și Rapid va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Denis Ciobotariu, cu gândul la victorie în derby-ul cu FCSB: „Sunt sigur că putem”
Denis Ciobotariu are încredere că Rapid poate întrerupe seria rezultatelor nefaste chiar în derby-ul cu FCSB.
„(n.r. - Vă faceți cadou o victorie în derby?) Da, m-aș bucura foarte mult. Ne dorim și suntem siguri că putem.
Este un derby, este foarte important pentru noi, mai ales pentru suporteri. Ne dorim să-i facem fericiți, pentru că în ultimele meciuri am lăsat de dorit și trebuie să arătăm altceva”, spus Denis Ciobotariu, potrivit digisport.ro.
Întrebat cum poate Rapid să câștige derby-ul, fundașul a răspuns: „Să joci bine și să dai un gol mai mult decât adversarul. Sper să fie plină Arena Națională”.
Denis Ciobotariu: „Important este să acumulăm cât mai multe puncte”
Denis Ciobotariu a lăsat de înțeles că nu se gândește, momentan, la titlul de campioană al Ligii 1.
„Ar fi frumos (n.r. - să termine anul pe primul loc), important este să acumulăm cât mai multe puncte până la final, să intrăm în play-off și apoi vom vedea”, a mai spus fundașul celor de la Rapid.
Detalii interesante despre FCSB - Rapid
- FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.
- Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.
- 27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii
- 27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.
- Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.
- Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|20
|39
|2
|Dinamo
|20
|38
|3
|FC Botoșani
|20
|38
|4
|Universitatea Craiova
|20
|37
|5
|FC Argeș
|20
|34
|6
|Oțelul Galați
|20
|30
|7
|U Cluj
|20
|30
|8
|UTA Arad
|20
|29
|9
|FCSB
|20
|28
|10
|Farul Constanța
|20
|27
|11
|CFR Cluj
|20
|23
|12
|Petrolul Ploiești
|20
|19
|13
|Unirea Slobozia
|20
|18
|14
|Csikszereda
|20
|16
|15
|Hermannstadt
|20
|12
|16
|Metaloglobus
|20
|11