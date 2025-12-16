Ciobotariu, înainte de derby Fundașul crede că  Rapid o poate învinge pe FCSB:  „Ar fi frumos să terminăm anul pe primul loc”
Denis Ciobotariu FOTO: SportPictures
Superliga

Ciobotariu, înainte de derby Fundașul crede că Rapid o poate învinge pe FCSB: „Ar fi frumos să terminăm anul pe primul loc"

Gabriel Neagu
Publicat: 16.12.2025, ora 18:48
Actualizat: 16.12.2025, ora 18:48
  • Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, crede că Rapid poate câștiga derby-ul, ultimul meci disputat în acest an.
  • FCSB - Rapid se va disputa duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională, de la ora 20:00, în etapa #21 din Liga 1.

Derby-ul dintre FCSB și Rapid va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Denis Ciobotariu, cu gândul la victorie în derby-ul cu FCSB: „Sunt sigur că putem”

Denis Ciobotariu are încredere că Rapid poate întrerupe seria rezultatelor nefaste chiar în derby-ul cu FCSB.

„(n.r. - Vă faceți cadou o victorie în derby?) Da, m-aș bucura foarte mult. Ne dorim și suntem siguri că putem.

Este un derby, este foarte important pentru noi, mai ales pentru suporteri. Ne dorim să-i facem fericiți, pentru că în ultimele meciuri am lăsat de dorit și trebuie să arătăm altceva”, spus Denis Ciobotariu, potrivit digisport.ro.

Întrebat cum poate Rapid să câștige derby-ul, fundașul a răspuns: „Să joci bine și să dai un gol mai mult decât adversarul. Sper să fie plină Arena Națională”.

Denis Ciobotariu: „Important este să acumulăm cât mai multe puncte”

Denis Ciobotariu a lăsat de înțeles că nu se gândește, momentan, la titlul de campioană al Ligii 1.

„Ar fi frumos (n.r. - să termine anul pe primul loc), important este să acumulăm cât mai multe puncte până la final, să intrăm în play-off și apoi vom vedea”, a mai spus fundașul celor de la Rapid.

7 etape
din 20 a stat Rapid București pe prima poziție a campionatului

Detalii interesante despre FCSB - Rapid

  • FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.
  • Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.
  • 27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii
  • 27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.
  • Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.
  • Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2038
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

derby rapid fcsb superliga denis ciobotariu
Știrile zilei din sport
