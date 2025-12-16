Ciobotariu, înainte de derby Fundașul crede că  Rapid o poate învinge pe FCSB:  „Ar fi frumos să terminăm anul pe primul loc”

Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, crede că Rapid poate câștiga derby-ul, ultimul meci disputat în acest an.

FCSB - Rapid se va disputa duminică, 21 decembrie, pe Arena Națională, de la ora 20:00, în etapa #21 din Liga 1.

Derby-ul dintre FCSB și Rapid va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Denis Ciobotariu, cu gândul la victorie în derby-ul cu FCSB: „Sunt sigur că putem”

Denis Ciobotariu are încredere că Rapid poate întrerupe seria rezultatelor nefaste chiar în derby-ul cu FCSB.

„(n.r. - Vă faceți cadou o victorie în derby?) Da, m-aș bucura foarte mult. Ne dorim și suntem siguri că putem.

Este un derby, este foarte important pentru noi, mai ales pentru suporteri. Ne dorim să-i facem fericiți, pentru că în ultimele meciuri am lăsat de dorit și trebuie să arătăm altceva ”, spus Denis Ciobotariu, potrivit digisport.ro.

Întrebat cum poate Rapid să câștige derby-ul, fundașul a răspuns: „Să joci bine și să dai un gol mai mult decât adversarul. Sper să fie plină Arena Națională”.

Denis Ciobotariu: „Important este să acumulăm cât mai multe puncte”

Denis Ciobotariu a lăsat de înțeles că nu se gândește, momentan, la titlul de campioană al Ligii 1.

„Ar fi frumos (n.r. - să termine anul pe primul loc), important este să acumulăm cât mai multe puncte până la final, să intrăm în play-off și apoi vom vedea”, a mai spus fundașul celor de la Rapid.

7 etape din 20 a stat Rapid București pe prima poziție a campionatului

Detalii interesante despre FCSB - Rapid

FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.

27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii

27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.

Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 20 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

