„Anturajul te strică” Sfatul lui Cristi Tănase pentru Tavi Popescu: „Nu îți bagă nimeni berea pe gât sau mâna în buzunar” +83 foto
Octavian Popescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Anturajul te strică” Sfatul lui Cristi Tănase pentru Tavi Popescu: „Nu îți bagă nimeni berea pe gât sau mâna în buzunar”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 20:20
  • Cristi Tănase (39 de ani), fostul căpitan al FCSB, a vorbit despre situația lui Octavian Popescu (23 de ani), după informațiile apărute despre un incident petrecut înaintea meciului cu UTA Arad, pierdut de roș-albaștri cu 1-3.
  • Popescu, împrumutat în prezent Levadiakos, a lipsit de la acea partidă, iar FCSB a transmis că fotbalistul acuza dureri de cap și frisoane.
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Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

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Cristi Tănase îi dă sfaturi lui Tavi Popescu: „Anturajul te strică, dar de tine depinde”

Cristi Tănase speră ca situația să reprezinte un semnal de alarmă pentru fostul jucător al FCSB.

„Am văzut și eu ceea ce a apărut (n.r. - cu gazul ilariant). Am înțeles că și prin străinătate fac mulți asta, ceea ce este foarte rău. Orice prostie bagi în tine te dă înapoi. Nu mai poți gândi ca un om normal, nu te mai preocupă fotbalul.

Să sperăm că nu a fost așa. Sau, dacă a încercat, să se oprească și să se gândească la faptul că are viitorul în față. Situația asta trebuie să-i dea de gândit.

Are un talent mare și nu trebuie să se oprească. Anturajul, da, te strică. Cu toții am avut un anturaj mai neplăcut, la un moment dat. Știți cum sunt prietenii, între ghilimele prietenii, că doar familia ta îți este aproape. «Hai la o bere, hai să mai stăm o oră, hai să ieșim», așa te ia valul, mai ales când ești tânăr.

Uite așa te strici. Anturajul te dă înapoi, dar de tine depinde cel mai mult. Nu îți bagă nimeni berea pe gât sau mâna în buzunar. Trebuie să fii tare mental și nu ai probleme”, a spus fostul fotbalist, conform digisport.ro.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

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Galerie foto (83 imagini)

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Fostul internațional român consideră că împrumutul la Levadiakos îi poate oferi lui Octavian Popescu șansa unui nou început.

„Cred că transferul în Grecia îl poate ajuta mult. Îi trebuia o schimbare, mai ales că toată lumea voia mult mai mult de la el.

Pintilii și Charalambous îl cunosc foarte bine și cred îl el. Poate să dea un randament mult mai bun la Levadiakos, poate are mai multă liniște acolo și asta va conta foarte mult.

Trebuie să muncești însă din ce în ce mai mult. În ziua de azi nu mai faci nimic doar cu talentul. Eu cred că transferul va fi un câștig pentru Octavian Popescu. E în continuare tânăr și are timp să demonstreze

234 de meciuri
a jucat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

Fostul mijlocaș a recunoscut că se aștepta la mai mult de la Popescu, după evoluțiile acestuia din primii ani la FCSB.

„Și eu am avut momente grele, mă înjurau suporterii la început. Chiar dacă ești puternic, tot te frământă. Trebuie să mergi înainte, dar nu să clachezi.

Asta e o mare greșeală, să te macine așa. Intri în teren și te gândești că te critică suporterii, oamenii de la televizor, patronul. Asta nu îți face bine.

În fotbal însă, nu te așteaptă nimeni. Sincer, mă așteptam la mai mult de la Octavian Popescu, mai ales după primii doi ani.

L-am prins și eu, eram la Clinceni, apoi la FC Argeș. Când primea mingea, noi eram 2-3 jucători pe el și te dribla cu o ușurință nemaivăzută. Mai departe, nu știm noi ce s-a întâmplat”, a mai spus acesta.

Declarațiile lui Tănase vin după o perioadă în care fostul internațional a fost implicat în mai multe incidente în afara terenului.

  • În decembrie 2023, acesta a fost oprit de poliție în timp ce conducea, iar testele au indicat consumul de substanțe interzise.
  • În aprilie 2025, a fost condamnat în primă instanță la nouă luni de închisoare cu suspendare.
  • În februarie 2024, fostul fotbalist a fost filmat întins pe jos într-o scară de bloc, în preajma unor pete de sânge. Tănase a explicat ulterior că băuse alături de prieteni și că sângele provenea de la probleme dentare.
Cristi Tănase, filmat în 2024 în timp ce se afla întins pe jos, într-o scară de bloc. Foto: captură Orange Sport
Cristi Tănase, filmat în 2024 în timp ce se afla întins pe jos, într-o scară de bloc. Foto: captură Orange Sport

Galerie foto (16 imagini)

Cristi Tănase, filmat în 2024 în timp ce se afla întins pe jos, într-o scară de bloc. Foto: captură Orange Sport Cristi Tănase, filmat în 2024 în timp ce se afla întins pe jos, într-o scară de bloc. Foto: captură Orange Sport Cristi Tănase, filmat în 2024 în timp ce se afla întins pe jos, într-o scară de bloc. Foto: captură Orange Sport Cristi Tănase, filmat în 2024 în timp ce se afla întins pe jos, într-o scară de bloc. Foto: captură Orange Sport Cristi Tănase, filmat în 2024 în timp ce se afla întins pe jos, într-o scară de bloc. Foto: captură Orange Sport
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