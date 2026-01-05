Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul
Louis Munteanu, prezentat la DC United (foto: DC United)
Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului, care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul

Viorel Tudorache
Publicat: 05.01.2026, ora 16:43
Actualizat: 05.01.2026, ora 16:50
  • Louis Munteanu a fost prezentat oficial de D.C. United! Atacantul român, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe trei ani și jumătate.
  • Transferul său, evaluat la 7 milioane de dolari, stabilește un record pentru clubul din Washington.

D.C. United a anunțat oficial transferul internaționalului român Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj, pentru 7 milioane de dolari, o sumă record pentru clubul american.

Louis Munteanu a fost prezentat de DC United

Munteanu a semnat un contract valabil trei ani și jumătate până în vara sezonului 2028‑29, cu opțiune pentru sezonul 2029‑30.

Gruparea din Washington a precizat că atacantul tricolor va evolua pentru „Black and Red” în calitate de Designated Player - un statut special în Major League Soccer ce permite clubului să depășească plafonul salarial convențional pentru a aduce jucători de calibru ridicat.

Prezentare de star: „ Are instinct natural de a marca

„Louis este un atacant tânăr și dinamic, ale cărui calități de finalizare și versatilitate completează perfect grupul nostru ofensiv”, a declarat Dr. Erkut Sogut, directorul operațiunilor fotbalistice al lui D.C. United.

„Mișcările sale fără minge, energia constantă, abilitatea de a crea spații și instinctul de finalizare în careul advers adaugă o dimensiune suplimentară atacului nostru.

Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga, în primul său sezon la CFR Cluj, este o dovadă a eticii sale de muncă și a instinctului natural de a marca.

Experiența europeană acumulată la o vârstă atât de fragedă îl diferențiază de alți jucători, iar asta ne-a motivat să-l aducem la club. Suntem încântați să îl întâmpinăm în District”, se mai arată în comunicatul celor de la DC United.

Louis Munteanu: „MLS reprezintă o provocare nouă și ambițioasă

Americani au publicat și o declarație de-a lui Louis Munteanu:

„Sunt extrem de încântat să mă alătur echipei D.C. United. Washington este un oraș uimitor, iar această mutare înseamnă foarte mult pentru mine.

MLS reprezintă o provocare nouă și ambițioasă, și sunt complet dedicat să dau tot ce am pentru succesul clubului în sezonul următor”, a spus Munteanu.

Golgheterul român a mai spus: „Cu Cupa Mondială care se va desfășura în America de Nord, atenția asupra fotbalului american va fi și mai mare, și vreau să fac parte din acest moment.

Discuțiile cu antrenorul principal René Weiler și cu directorul sportiv Dr. Erkut Sogut mi-au arătat clar că aici se construiește ceva special. Sunt mândru să fac parte din acest proiect”.

1,2 milioane de euro
pe an ar urma să încaseze Louis Munteanu, cu tot cu bonusuri, la DC United

Face vizita medicală la Berlin

Potrivit impresarei Anamaria Prodan, Louis Munteanu a plecat în această după-amiază la Berlin, acolo unde va efectua vizita medicală.

După efectuarea testelor medicale, internaționalul român trebuie să aștepte obținerea vizei pentru a putea ajunge în Statele Unite ale Americii.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

