- Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, va continua să mizeze pe experiența fundașului dreapta Valentin Crețu (37 de ani).
- Fotbalistul, aflat la club din 2019, va primi un nou contract după expirarea actualei înțelegeri, care este valabilă până în decembrie 2026.
Crețu a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro. De atunci, fundașul a devenit o prezență constantă în primul „11” și unul dintre jucătorii cu cea mai mare vechime din lot.
Gigi Becali a anunțat prelungirea lui Valentin Crețu: „Îl țin. Omul își face treaba”
„Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, nu mai… Vezi, la Crețu e altceva.
Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.
El nu avea. El de când a venit la FCSB și-a făcut situația familiei. Avea 2.000 de euro pe lună când a venit.
După care 5 mii, 7, 13, 15. Și-a luat apartament în Pipera. E un om care își dă viața.”
Întrebat dacă îl va păstra pe Crețu în lot și după ce îi expiră contractul, Becali a răspuns: „Normal că îl țin. Își face omul treaba”.
De-a lungul carierei, Crețu a evoluat și la echipe precum Concordia Chiajna, ACS Poli Timișoara, Rapid, Energie Cottbus și Gloria Buzău.
FOTO: FCSB - UTA 4-2
Galerie foto (34 imagini)
FCSB ocupă locul 7 în Superligă, cu 46 de puncte și, deși mai are de disputat un meci în sezonul regulat, nu mai are șanse de calificare în play-off.
Pentru elevii lui Elias Charalambous urmează astăzi, de la ora 20:00, partida cu U Cluj.