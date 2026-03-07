Continuă la FCSB Becali a anunțat un nou contract pentru  veteranul campioanei: „A ajuns de la 2.000 la 15.000 de euro” +34 foto
FCSB. Foto: Sportpictures
Continuă la FCSB Becali a anunțat un nou contract pentru veteranul campioanei: „A ajuns de la 2.000 la 15.000 de euro"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 07.03.2026, ora 09:40
Actualizat: 07.03.2026, ora 09:41
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, va continua să mizeze pe experiența fundașului dreapta Valentin Crețu (37 de ani).
  • Fotbalistul, aflat la club din 2019, va primi un nou contract după expirarea actualei înțelegeri, care este valabilă până în decembrie 2026.

Crețu a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro. De atunci, fundașul a devenit o prezență constantă în primul „11” și unul dintre jucătorii cu cea mai mare vechime din lot.

Gigi Becali a anunțat prelungirea lui Valentin Crețu: „Îl țin. Omul își face treaba”

„Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, nu mai… Vezi, la Crețu e altceva.

Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.

El nu avea. El de când a venit la FCSB și-a făcut situația familiei. Avea 2.000 de euro pe lună când a venit.

După care 5 mii, 7, 13, 15. Și-a luat apartament în Pipera. E un om care își dă viața.”

235 de meciuri
a adunat Crețu l FCSB, formație pentru care a înscris un gol și a oferit 21 de pase decisive. În acest sezon, Crețu a bifat 28 de partide

Întrebat dacă îl va păstra pe Crețu în lot și după ce îi expiră contractul, Becali a răspuns: „Normal că îl țin. Își face omul treaba”.

De-a lungul carierei, Crețu a evoluat și la echipe precum Concordia Chiajna, ACS Poli Timișoara, Rapid, Energie Cottbus și Gloria Buzău.

FCSB ocupă locul 7 în Superligă, cu 46 de puncte și, deși mai are de disputat un meci în sezonul regulat, nu mai are șanse de calificare în play-off.

Pentru elevii lui Elias Charalambous urmează astăzi, de la ora 20:00, partida cu U Cluj.

