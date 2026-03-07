Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, va continua să mizeze pe experiența fundașului dreapta Valentin Crețu (37 de ani).

Fotbalistul, aflat la club din 2019, va primi un nou contract după expirarea actualei înțelegeri, care este valabilă până în decembrie 2026.

Crețu a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în schimbul sumei de 125.000 de euro. De atunci, fundașul a devenit o prezență constantă în primul „11” și unul dintre jucătorii cu cea mai mare vechime din lot.

Gigi Becali a anunțat prelungirea lui Valentin Crețu: „Îl țin. Omul își face treaba”

„Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, nu mai… Vezi, la Crețu e altceva.

Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.

El nu avea. El de când a venit la FCSB și-a făcut situația familiei. Avea 2.000 de euro pe lună când a venit.

După care 5 mii, 7, 13, 15. Și-a luat apartament în Pipera. E un om care își dă viața.”

235 de meciuri a adunat Crețu l FCSB, formație pentru care a înscris un gol și a oferit 21 de pase decisive. În acest sezon, Crețu a bifat 28 de partide

Întrebat dacă îl va păstra pe Crețu în lot și după ce îi expiră contractul, Becali a răspuns: „Normal că îl țin. Își face omul treaba”.

De-a lungul carierei, Crețu a evoluat și la echipe precum Concordia Chiajna, ACS Poli Timișoara, Rapid, Energie Cottbus și Gloria Buzău.

FOTO: FCSB - UTA 4-2

FCSB ocupă locul 7 în Superligă, cu 46 de puncte și, deși mai are de disputat un meci în sezonul regulat, nu mai are șanse de calificare în play-off.

Pentru elevii lui Elias Charalambous urmează astăzi, de la ora 20:00, partida cu U Cluj.

