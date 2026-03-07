„Trei zile fără apă și mâncare” Câștigătorul Cupei României a trăit clipe de groază în Iran » Cine l-a ajutat să fugă din țară

Stefan Ashkovski (34 de ani), fost jucător la FC Botoșani și Sepsi, cu peste 100 de meciuri disputate în România, a povestit cum a reușit să fugă din Iran, după izbucnirea războiului.

Jasir Asani (30 de ani), un fotbalist albanez care evoluează tot în Iran, la Esteghlal, l-a ajutat pe Ashkovski să iasă din țară.

Macedoneanul Stefan Ashkovski a trăit clipe de groază în Iran, unde juca la Mes Rafsanjan (locul 16 în prima ligă).

Stefan Ashkovski, ajutat de Jasir Asani să plece din Iran

Fostul fotbalist de la FC Botoșani și Sepsi a reușit să plece din Iran cu ajutorul lui Jasir Asani, un fotbalist care are statut de vedetă în Iran. Albanezul, care avea trei șoferi personali puși la dispoziție de clubul la care joacă, Esteghlal, i-a oferit lui Ashkovski o mașină care l-a dus la graniță.

Cei doi fotbaliști au o relație foarte apropiată încă din copilărie, atunci când au fost colegi la FK Vardar.

„Am călătorit de la Rafsanjani la Teheran timp de 15 ore, apoi de la graniță cu avionul până la Istanbul. A fost foarte greu să traversez Iranul.

Jasir m-a ajutat, avea șoferul lui și am reușit să plec cu el. De fiecare dată când jucăm în deplasare, suntem cazați la Teheran”, a spus Stefan Ashkovski, conform telegrafi.com.

Stefan Ashkovski (stânga) și Jasir Asani (dreapta)

Stefan Ashkovski: „Timp de 3 zile nu am mâncat și nu am băut nimic”

Macedoneanul a trecut prin clipe de groază în Iran, dezvăluind că a stat fără mâncare și apă timp de trei zile.

„Au fost atacuri peste tot, chiar și lângă mine, abia începuseră. Nu mâncasem și nu băusem nimic de trei zile. Mă gândeam doar să părăsesc țara.

După asasinarea liderului lor (n.r. - Ali Khamenei), nimic nu a mai funcționat, totul era închis. A fost foarte greu, dar s-a terminat cu bine.

Acum aștept să mă duc acasă, să dorm și să mă odihnesc puțin”, a mai spus Stefan Ashkovski.

Cifrele lui Stefan Ashkovski în România

Ajuns în România în anul 2019, fundașul macedonean a jucat la FC Botoșani și Sepsi Sfântu Gheorghe. El a părăsit România în 2022, atunci când s-a transferat în Grecia, la Lamia.

În tricoul moldovenilor, Stefan Ashkovski a jucat 61 de meciuri, reușind să marcheze 9 goluri și să ofere patru pase decisive.

La Sepsi, grupare alături de care a câștigat Cupa României, Ashkovski a evoluat în 42 de partide. A marcat două goluri și a dat două pase decisive.

100.000 de euro este cota lui Stefan Ashkovski, conform Transfermarkt

