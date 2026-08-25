Decizie neașteptată Fostul jucător al CFR-ului a plecat de la echipă după doar 2 luni

Cristian Fabbiani și-a încheiat mandatul pe banca formației Vardar Skopje, campioana Macedoniei de Nord.

Antrenorul argentinian, cunoscut în România din perioada în care a evoluat ca jucător la CFR Cluj (2007-2010), a anunțat că a decis să rezilieze contractul și să revină în Argentina.

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Vardar a fost eliminată de KuPS din preliminariile UCL și ulterior de Riga FC, în preliminariile Conference League. E pe locul 6 în campionat, cu 6 puncte în 4 meciuri.

Fabbiani a dezvăluit că hotărârea fusese luată în urmă cu aproximativ 20 de zile, însă a făcut-o publică abia acum.

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani a transmis mesajul prin intermediul rețelelor sociale, după o experiență de scurtă durată la formația din Skopje.

„Acum 20 de zile am luat decizia de a rezilia contractul și de a mă întoarce acasă, după o participare foarte bună în preliminariile Champions League”, a scris Fabbiani.

Fabbiani, aventură europeană scurtă la Vardar

Fostul atacant al lui CFR Cluj ajunsese la Vardar în vara acestui an, într-un moment important pentru clubul macedonean, care tocmai câștigase titlul național.

Numirea sa a reprezentat și prima experiență a lui Fabbiani ca antrenor în afara Argentinei.

Startul mandatului a venit cu meciuri în preliminariile Champions League. Vardar a întâlnit-o pe KuPS, campioana Finlandei, în primul tur de calificare. Formația din Skopje a pierdut partida de pe teren propriu cu 0-2, dar a câștigat returul din Finlanda, scor 3-2.

Victoria nu a fost suficientă pentru calificare. După prelungiri, KuPS a mers mai departe cu scorul general de 4-3, iar Vardar a continuat parcursul european în preliminariile Conference League, unde a fost eliminată de letonii de la Riga FC.

Fabbiani a apucat să înceapă și campania internă de apărare a titlului, însă colaborarea cu Vardar s-a încheiat mult mai devreme decât era prevăzut inițial. Antrenorul a preferat să plece după 2 luni petrecute la club.

În mesajul său de despărțire, argentinianul a pus accent pe experiența acumulată în această perioadă. „Plec fericit și recunoscător pentru tot ceea ce am trăit”, a transmis Fabbiani.

Tehnicianul a menționat și o realizare profesională obținută în perioada petrecută în Europa: „Sunt mândru că am obținut ambele licențe: CONMEBOL PRO și UEFA PRO”.

Fostul atacant de la CFR Cluj caută următoarea provocare

Fabbiani și-a început cariera de antrenor în fotbalul argentinian, unde a pregătit Fénix, Deportivo Riestra și Deportivo Merlo. Ulterior, a revenit la Riestra, înainte de a primi șansa de a o conduce pe Newell's Old Boys, în 2025.

Mandatul de la Newell's s-a încheiat în octombrie 2025, iar anul acesta a apărut oportunitatea de a lucra în Europa, la Vardar. Experiența din Macedonia de Nord a durat însă doar câteva luni.

„Să continuăm să creștem, iar acum tragem pentru mai mult”, a încheiat Fabbiani mesajul de despărțire. Antrenorul nu a precizat care va fi următoarea sa destinație.

Fabbiani, stânga, într-un meci disputat cu CFR Cluj în 2008

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