„Tricolorii”, la pământ FOTO: Ionuț Radu, gafă imensă în 6 metri, iar Bosnia se desprinde pe tabelă înainte de pauză

România - Bosnia. Ionuț Radu (29 de ani) a gafat la golul trei al adversarilor, care au intrat la pauză cu avantaj de două goluri.

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„Tricolorii” au încasat cu ușurință două goluri în decurs de 7 minute, fiind complet depășiți la duelurile aeriene, iar eroarea goalkeeperului nostru a complicat și mai tare situația pentru elevii lui Gică Hagi.

România - Bosnia. Gafă imensă a lui Ionuț Radu

După o neînțelegere cu Andrei Burcă la primul gol al bosniacilor, marcat de Gigovic, Ionuț Radu a fost autorul unei noi gafe în interiorul careului de 6 metri.

În minutul 40, Alajbegovic și-a așezat mingea pe dreptul și a șutat pe jos, din afara careului. Portarul nostru nu a putut să respingă balonul în lateral sau să-l rețină pur și simplu, ci l-a așezat perfect pentru șutul lui Tabakovic.

Atacantul bosniac a urmărit atent mingea și a trimis cu ușurință în poartă, pentru ca naționala lui să intre apoi cu 3-1 la pauză.

Ionuț Radu și Andrei Coubiș au fost singurii titulari din partida precedentă, 1-2 cu Suedia, păstrați de Gică Hagi în primul „11” de astăzi.

România: Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

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