Puțini suporteri, și mai puțin fotbal. Duarte e mai comic decât Dawa, Bîrligea a uitat iar drumul spre poartă, Octavian Popescu e plafonat. În jocul Clujului din Gruia au fost precizie și ambiție, în cel al FCSB, haos și panică

Credeți că un antrenor serios îl scotea de pe teren pe David Miculescu în minutul 65? Și asta nu doar pentru că era atacantul care înscrisese singurul gol al echipei lui, ci pentru că era jucător ofensiv care aducea pericol în fața porții apărate de Mihai Popa.

Un câștig Popa, parcă peste Hindrich chiar în zilele lui faste. Ce antrenor care nu este doar marioneta patronului îl înlocuiește după pauză pe Toma, care fusese unul dintre cei mai buni oameni de pe teren în prima repriză?

Echipa cu antrenor, echipa cu patron

Echipa cu antrenor a câștigat partida plecând la drum cu handicapul golului primit în minutul 2. CFR nu s-a clătinat, și-a înfipt crampoanele în gazonul verde al marelui stadion și s-a pus pe treabă.

VIDEO. Golul marcat de Alibek în FCSB - CFR 1-4

Alibek Aliev, Korenica și Andrei Cordea au lovit o apărare unde apariția lui Duarte în locul lui Dawa nu a schimbat nimic în bine. Nu-i vorbă că fundașii CFR-ului ar fi fost modele de sobrietate.

Dar în condițiile în care bătălia de la centrul terenului era câștigată cumva neașteptat de Keita, Djokovic și Păun în fața lui Olaru, Cisotti și Alhassan, găurile din apărarea cu Matei Ilie și Sinyan s-au văzut mai puțin.

VIDEO. Golul marcat de Cordea în FCSB - CFR 1-4

Ciorba de potroace

Golul 4 înscris de Biliboc, Odegaard de România cum glumesc microbiștii, a pus capac peste oala cu ciorbă de potroace a FCSB-ului. Ce mahmureală în jocul campioanei, de ceață! Peste aceea care cobora peste terenul Arenei Naționale.

Daniel Pancu îi mulțumea Celui de Sus la goluri, avea și o iconiță acolo. Ceea ce este firesc și ajută dacă ești credincios. Dar cred că Pancu are motive temeinice să fie mândru de munca lui, de felul în care a reușit să recompună o echipă care și-a pierdut cel mai bun atacant și portarul titular. Nu doar atât.

O demonstrație

Nu a fost nici noroc, nici ajutor divin în victoria cu 4-1 a clujenilor din Gruia. A fost o demonstrație de fotbal eficient, care a demontat jocul la ce-o ieși al campioanei. FCSB nu joacă nimic pentru că nu pregătește nimic. Sau dacă pregătește, uită de la mână până la gură. Din Berceni până în Maior Coravu. Drumul oaselor. Sau al potroacelor.