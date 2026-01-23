FCSB, adio Europa League? Campioana pierde la scor cu Dinamo Zagreb, dar nu e eliminată matematic! Cum arată clasamentul  

Dinamo Zagreb s-a impus, scor 4-1, în fața celor de la FCSB, în runda #7 din grupa principală din Europa League.

Echipa lui Elias Charalambous a început meciul slab. Campioana României a primit două goluri în primele 11 minute.

La primul gol primit, Graovac a bătut un aut în propria jumătate de teren, însă balonul a ajuns la jucătorii gazdelor, iar aceștia l-au dus în flancul drept al atacului, la Niko Galesic.

Fundașul a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.

Al doilea gol a venit la doar patru minute distanță. Hoxha a pătruns în careu și l-a servit pe Dion Beljo, care a șutat din prima, învingându-l pe Târnovanu.

Înainte de pauză, în minutul 42, FCSB a reușit să reducă din diferență. Cisotti l-a găsit pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul a reușit un dribling, a șutat și a înscris în poarta lui Filipovic.

Totuși, în minutul 71, elevii lui Mario Kovacevic l-au lansat pe Dion Beljo în careu, care a profitat de o greșeală a apărării roș-albastre și a bifat „dubla”.

Dinamo Zagreb a mai marcat o dată în finalul meciului. Kulenovic l-a învins pe Târnovanu cu un șut puternic, în minutul 90+3.

FCSB se află pe locul 29 în Europa League, cu 6 puncte acumulate. Echipa încă are șanse matematice să urce până pe locul 24, care asigură calificarea în play-off, însă pentru asta trebuie neapărat să câștige ultimul meci, programat pe 29 ianuarie, împotriva lui Fenerbahce. Și să fie ajutată de rezultatele din celelalte partide.

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

Au marcat: M. Bakrar (min. 7), D. Beljo (min. 11, min. 71) S. Kulenovic (min. 90+3) / D. Bîrligea (min. 42)

Min. 90+4 - Final de meci!

Min. 90+3 - Gol (4-1) Sandro Kulenovic înscrie

Min. 90+1 - Croații înscriu, dar arbitrul indică un ofsaid

Min. 86 - Thiam și Goda primesc câte un cartonaș galben

Min. 77 - Thiam intră în locul lui Cisotti

Min. 72 - Marko Soldo intră în locul lui Miha Zajc

Min. 71 - Gol! (3-1) Misic îl lansează pe Dion Beljo în careu, acesta profită de o greșeală a apărării roș-albastre și marchează.

Min. 66 - Denis Alibec este introdus în locul lui Daniel Bîrligea. Marcatorul roș-albaștrilor este nemulțumit de decizie și protestează la marginea terenului.

Min. 62 - Topic intră în locul lui Bakrar, iar Stojkovic în locul lui Ljubicic

Min. 50 - Cisotti reia cu capul din careu, dar portarul celor de la Dinamo Zagreb este atent și reține balonul

Min. 46 - Meciul se reia.

FCSB face trei schimbări: Miculescu, Dawa și Lixandru sunt înlocuiți de Politic, Crețu și Octavian Popescu

Min. 45+2 - Pauză (2-1)

Min. 42 - Gooooool! (2-1) Cisotti îi găsește pe Bîrligea cu o pasă foarte bună, atacantul face un dribling, șutează la colțul lung și înscrie în poarta lui Filipovic

Min. 38 - Ngezana șutează de la distanță, dar mingea trece mult peste poartă

Min. 32 - McKenna se accidentează după un duel cu Cisotti. Scoțianul are nevoie de îngrijiri medicale. Meciul se va relua fără el pe teren.

Min. 28 - Dejan Ljubicic este avertizat cu un cartonaș galben

Min. 24 - Daniel Bîrligea primește un cartonaș galben

Min. 11 - Gol (2-0) Hoxha este lansat în careu, unde îl găsește cu o pasă pe Dion Beljo, care îl învinge pe Târnovanu cu un șut din prima.

Min. 7 - Gol (1-0) Niko Galesic primește mingea în banda laterală, avansează câțiva metri și centrează în careu, unde Monsef Bakrar câștigă duelul aerian cu apărătorii FCSB-ului și marchează cu o lovitură de cap.

Min. 4 - Elevii lui Elias Charalambous construiesc o fază ofensivă promițătoare, mingea ajunge la Baba Alhassan, însă șutul acestuia trece mult peste poartă

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Dinamo Zagreb - FCSB, echipele de start:

Dinamo Zagreb: Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Misic - Bakrar, Ljubicic, Hoxha - Beljo

Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Misic - Bakrar, Ljubicic, Hoxha - Beljo Rezerve : Nevistic, Villar, Stojkovic, Vidovic, Soldo, Kulenovic, Mudrazija, Perez Vinlof, Cardoso Varela, Theophile-Catherine, Topic, Mikic

: Nevistic, Villar, Stojkovic, Vidovic, Soldo, Kulenovic, Mudrazija, Perez Vinlof, Cardoso Varela, Theophile-Catherine, Topic, Mikic Antrenor: Mario Kovacevic

Mario Kovacevic FCSB : Târnovanu - Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic - Alhassan, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

: Târnovanu - Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic - Alhassan, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve : Udrea, Zima, Creţu, Alibec, Politic, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Thiam

: Udrea, Zima, Creţu, Alibec, Politic, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Thiam Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Arbitru : Sander van der Eijk (Olanda), Asistenți : Rens Bluemink, Stefan De Groot (Olanda), VAR : Clay Ruperti (Olanda), AVAR : Jan Boterberg (Belgia)

: Sander van der Eijk (Olanda), : Rens Bluemink, Stefan De Groot (Olanda), : Clay Ruperti (Olanda), : Jan Boterberg (Belgia) Stadion: „Maksimir” - Zagreb

Înaintea duelului direct din Europa League, FCSB ocupă locul 27 în grupa principală, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Dinamo Zagreb se află pe poziția 25, cu 7 puncte.

În runda precedentă din Europa League, FCSB a obținut o victorie miraculoasă în fața celor de la Feyenoord, scor 4-3, în timp ce Dinamo Zagreb a fost învinsă de Betis cu scorul de 1-3.

Elias Charalambous: „Va fi un derby”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa 7 din Europa League.

„Fotbalul este un joc colectiv, ne concentrăm mai ales pe echipă. I-am analizat. Au o echipă bună.

Avem obiective similare. Ei au șapte puncte, noi avem șase. Așadar, mâine va fi un derby, să zicem, pentru ambele echipe. Avem nevoie de puncte. Suntem pregătiți.

Și cred că suntem o echipă care, în general, anul acesta nu a dat dovadă de consistență în joc, dar am arătat că putem învinge orice adversar, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare”, a declarat Elias Charalambous la conferința premergătoare meciului.

Întrebat dacă duelul cu Dinamo Zagreb este unul crucial pentru FCSB, antrenorul cipriot a răspuns:

„Desigur că este un meci crucial. Știți foarte bine că, dacă am câștiga mâine, avem șanse mari să ne calificăm, așa că este un meci foarte important pentru noi.

Mâine mă aștept, din nou, la un meci de foarte bună calitate, cu un ritm foarte ridicat. Așadar, este foarte normal.

De la început, în ultimii doi, trei ani în care am jucat în Europa, ne-am confruntat mereu cu astfel de meciuri și știm foarte bine cu ce ne vom confrunta și mâine.

Știm foarte bine și ce trebuie să facem. Așadar, sper să facem lucrurile cum trebuie pentru a câștiga cele trei puncte”.

Mario Kovacevic: „Sunt similari cu noi”

Mario Kovacevic, tehnicianul celor de la Dinamo Zagreb, a vorbit despre duelul cu FCSB și a remarcat asemănările dintre cele două cluburi.

„Știm cum este Steaua (n.r. - FCSB). Sunt similari cu noi, cucerind trofee și așteptându-se să câștige. Sunt obișnuiți să câștige, iar acum că nu mai sunt în fruntea clasamentului, știu că este o senzație diferită.

Noi înșine am fost în aceeași situație. Au demonstrat că sunt buni în Europa, au învins Feyenoord (n.r. - scor 4-3). Nu acceptă situația în care se află, la fel ca noi.

Vor să câștige și mă aștept la un meci bun. Victoria contează atât pentru noi, cât și pentru ei, de aceea cred că vom asista la o întâlnire foarte deschisă. Nu există calcule”, a spus Mario Kovacevic, conform sportklub.n1info.hr.

Croatul a mai precizat la ce capitol excelează echipa pregătită de Elias Charalambous. Kovacevic a remarcat și un jucător al „roș-albaștrilor”:

„Din previziuni, vor face schimbări, ceea ce îngreunează analiza, dar ne vom pregăti pe baza a tot ceea ce avem deja despre ei.

Sunt mult mai buni în ofensivă, în special Olaru. Acea parte a echipei este cea mai periculoasă. Și aceea este zona pe care ne concentrăm în pregătirile noastre.

Lucrăm și ne antrenăm pentru a câștiga fiecare meci. La fel este și în cazul acesta. Este primul nostru meci după pauză.

Nu am avut o pregătire îndelungată, dar cred că vom continua de unde am rămas la sfârșitul primei jumătăți a sezonului. Vremea este o mică problemă, este frig, dar sunt convins că nu ne va deranja”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

