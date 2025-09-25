Cristian Geambașu Aerul binefăcător al Europei +15 foto
Cristian Geambașu Aerul binefăcător al Europei

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 25.09.2025, ora 21:58
Actualizat: 25.09.2025, ora 22:05

N-o fi contând posesia atât de mult pe cât ne gândeam noi odinioară, dar parcă și 73% pentru Go Ahead este cam mult. Neverosimilul situației este amplificat de scor, care la pauză arată 1-0 pentru FCSB.

Formula inedită folosită de campioana României a produs un gol frumos în minutul 13, pasă Alibec, șut cu efect Miculescu, apoi s-a oprit, așteptând asaltul olandezilor. Alegere tactică sau acceptare a superiorității adversarului?

Mai degrabă a doua variantă. Cisotti confirmă lipsa de formă și egoismul, Edjouma și Baba Alhassan greșesc pasele și doar Olaru pare să se întoarcă la forma dinaintea luxației de umăr.

Go Ahead Eagles - FCSB, meci
Go Ahead Eagles - FCSB, meci

Târnovanu, doar înger

Cele 3 schimbări operate după pauză, Radunovic, Bîrligea Tănase în locul lui Kiki, Alibec și Edjouma, dincolo de umorile lui Becali, trebuia să aducă echilibru la mijloc și mai mult dinamism în față. Deși Alibec rezistase bine din punct de vedere fizic, dar faptul că nu are relații de joc cu oamenii de la construcție s-a văzut.

Efectul schimbărilor? Galben Olaru, galben Tănase. Și Târnovanu în continuare scoate toate șuturile, din toate pozițiile și toate unghiurile. 7 șuturi pe poartă în prima repriză, dintre care cel puțin 3 foarte greu se scos. Când portarul este cel mai bun jucător al echipei, nu sună foarte bine.

A revenit șansa, foarte important

Pe stadionul din Deventer este însă sărbătoare. Lumea se entuziasmează la toate acțiunile favoriților, lângă arenă sunt trase salve de artificii. Este probabil bucuria sinceră a fanilor unei echipe care și-a făcut treaba treaba la prima experiență într-o grupă a unei competiții europene. Șansa care a lipsit în campionat în mai multe rânduri, a însoțit FCSB-ul în nordul Olandei.

Ciudat, Olaru cere schimbare în minutul 76, deși nu părea să fie accidentat. Thiam nu a adus nimic nou în joc, nici pe faza de finalizare, acolo unde erau așteptări, nici la construcție. Unde nu erau așteptări.

Recuperarea solidarității

Victorie, puncte în clasament și bani. FCSB a arătat din nou ca un grup în care toți sunt în conexiune. Europa pare mai accesibilă acestei formații contradictorii, dar nu e exclus ca efectul tonic al rezultatului cu Go Ahead să fie combustibilul pentru acasă.

Ne vom convinge repede dacă e așa la meciul cu Oțelul de la București. Apoi, teoretic, altă gură de aer curat cu Young Boys.

