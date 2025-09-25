Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 Start perfect pentru campioană în Europa League, după o victorie muncită în Olanda

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Victorie la limită, dar extrem de importantă pentru elevii lui Charalambous.

David Miculescu a fost unicul marcator al partidei de la Deventer.

FCSB a început în forță partida de la Deventer și s-a aruncat rapid spre poarta gazdelor.

După câteva ocazii ratate de Olaru și Alibec, Miculescu a reușit să deschidă scorul, cu un șut din interiorul carelui, la colțul lung, după o pasă ideală venită de la Denis Alibec, de pe partea stângă.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 . Debut cu dreptul pentru campioană în Europa League

Chiar dacă FCSB și-a mai creat șanse de poartă în prima repriză, cele mai mari ocazii le-au aparținut celor de la Eagles, Târnovanu fiind cel care a ținut echipa în avantaj de cele mai multe ori, mai ales la șuturile lui Suray și Deijl.

Introdus pe teren după pauză, Bîrligea a fost aproape să trimită în poartă chiar în startul reprizei secunde, după un șut al lui Olaru din mijlocul careului, respins în față de portar.

După ocazia vârfului de la FCSB, olandezii s-au năpustit din nou spre poarta lui Târnovanu, însă tot goalkeeper-ul român a fost cel care a i-a ținut în joc pe elevii lui Charalambous, mai ales în minutul 69, la șutul violent al lui Breum.

FCSB nu a reușit să mai profite de contraatacurile pe care le-a avut pe final, însă nici cei de la Eagles nu au găsit drumul spre gol, iar campioana României a bifat primele puncte în acest sezon de Europa League.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

A marcat: Miculescu (13)

Final de meci.

Min. 90+2 - Iese Meulensteen, intră Weijenberg.

Min. 84 - Galben pentru Alhassan.

Min. 81 - Galben pentru Cisotti.

Min. 80 - Galben pentru Miculescu.

Min. 77 - Schimbare la ambele echipe. Iese Olaru și intră Thiam, iar la gazde iese Suray și intră Stokkers.

Min. 69 - Târnovanu intervine incredibil la șutul în forță al lui Breum, la colțul scurt, din interiorul careului.

Min. 68 - Galben pentru Olaru.

Min. 63 - Galben pentru Tănase.

Min. 62 - Ies Linthorst și Goudmijn, intră Twigt și Margaret.

Min. 55 - Târnovanu reușește să rețină în doi timpi șutul pe jos al lui Breum de la marginea careului.

Min. 47 - Olaru trimite un șut din interiorul careului, după o acțiune foarte bună campioanei, portarul respinge în față, însă Bîrligea nu reușește să trimită balonul în poartă.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Trei schimbări la FCSB: Ies Alibec, Kiki și Edjouma, intră Bîrligea, Radunovic și Tănase.

Pauză în Olanda.

Min. 41 - Mihai Popescu a aterizat greșit după ce a lovit o minge cu capul la o lovitură liberă bătută de Olaru și a acuzat dureri la genunchi, însă a putut continua partida.

Min. 40 - Galben pentru Nauber, după un fault la Alibec.

Min. 37 - Olandezii au posesia și caută tot mai mult egalarea, însă apărarea celor de la FCSB stă bine pe poziții.

Min. 18 - Dublă intervenție a lui Târnovanu la ocaziile imense ale lui Eagles. Suray și Deijl au șutat pe rând, din careu și de la marginea acestuia, iar portarul român a scos de lângă bară ambele șuturi.

Min. 13 - Gol FCSB! Miculescu deschide scorul cu un șut din interiorul carelui, la colțul lung, după o pasă ideală a lui Denis Alibec, de pe partea stângă.

Min. 11 - Ocazie mare pentru Eagles! Târnovanu intervine perfect la șutul lui Suray, care a scăpat singur spre poarta celor de la FCSB.

Min. 8 - Miculescu bifează cea mai mare ocazie de până acum! După două driblinguri în careu, atacantul a trimis un șut la colțul scurt, respins în corner de portar.

Min. 7 - Ocazie pentru FCSB! Olaru trimite un șut bun din afara careului și îl pune în dificultate pe portar, care a respins cu greu în față.

Min. 1 - Alibec trimite un șut de la marginea careului, dar De Busser reușește să rețină fără probleme.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

Go Ahead Eagles: De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Goudmijn, Breum, Suray - Edvardsen

De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Goudmijn, Breum, Suray - Edvardsen Rezerve: Ploggman, Jansen, Verdoni, Twigt, Smit, Weijenberg, Margaret, Van Zwam, Dirksen, Stokkers, Adelgaard, Salah Rahmouni

Ploggman, Jansen, Verdoni, Twigt, Smit, Weijenberg, Margaret, Van Zwam, Dirksen, Stokkers, Adelgaard, Salah Rahmouni Antrenor: Melvin Boel

Melvin Boel FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec Rezerve: Zima, Bîrligea, Tănase, Politic, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Thiam

Zima, Bîrligea, Tănase, Politic, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Arbitru: Kristo Tohver, Asistenți: Silver Koiv, Sander Saga, VAR: Willy Delajod, AVAR: Tiago Martins

Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga, Willy Delajod, Tiago Martins Stadion: Stadion De Adelaarshorst

Florin Tănase a vorbit și el înainte de meciul pe care îl va începe pe bancă.

„Începe un nou sezon european. Sunt emoții constructive acum, pentru că sunt altfel de partide aici. Cred că suntem pregătiți să facem un nou meci mare și sperăm să câștigăm.

Azi s-a decis ca eu să rămân pe bancă. Orice jucător care vine de pe bancă trebuie să se gândească doar cum să-și ajute echipa. Fiecare jucător trebuie să fie conștient la ce club joacă, să dea totul, să se pună în slujba echipei și să dea totul pentru a câștiga.

Reprezentăm cel mai mare club din România, iar suporterii noștri nu sunt obișnuiți cu asemenea rezultate. Sperăm să nu-i dezamăgim și să le aducem o bucurie”, a spus Tănase la Prima Sport.

Îmi pare rău pentru Lixandru. Chiar ne întrebam de la ce se simte rău. Ne bucurăm că ebine acum și îl așteptăm cât mai repede alături de noi. Florin Tănase

FCSB a ajuns deja la stadion, iar tehnicianul Elias Charalambous a vorbit la Digi Sport despre așteptările pe care le are de la debutul european:

„E primul meci din grupă și vrem să începem bine. Știm că înfruntăm o echipă bună și trebuie să fim la peste 100% pentru a câștiga meciul. Acesta este obiectivul. Toți jucătorii știu importanța acestui meci. Avem experiența din trecut, trebuie să fim concentrați. Sper să arătăm multe momente bune care să ne ajute să câștigăm meciul.

Avem tendința să subestimăm echipele după nume, dar Go Ahead Eagles e o formație bună. Avem un plan, sper să-l respectăm și să câștigăm. Oriunde și cu oricine jucăm, acesta e obiectivul.

Din nefericire, l-am pierdut pe Lixandru pentru acest meci, dar asta e viața. Sper să își revină repede”.

Fără Crețu și Adrian Șut, jucători care nu au făcut deplasarea din cauza unor accidentări suferite recent, roș-albaștrii l-au pierdut și pe Mihai Lixandru! Detalii:

Primul test al campioanei României în grupa principală din Europa League

În sezonul trecut, FCSB a ajuns până în optimile competiției anul trecut, acolo unde a fost eliminată de Olympique Lyon. Francezii au câștigat în ambele manșe, scorul general fiind 7-1.

Cele două echipe nu s-au întâlnit până acum într-un meci oficial.

Niciuna dintre ele nu a avut un început de sezon foarte reușit.

FCSB se află pe locul 13 în Liga 1, cu 7 puncte acumulate în 10 etape. Go Ahead Eagles este pe locul 9 în Eredivisie, cu 9 puncte obținute în 6 partide.

Cu toate acestea, în ultimele două meciuri de campionat, adversara campioanei României a obținut maximum de puncte. Go Ahead Eagles a câștigat partidele cu Volendam (3-0) și Zwolle (2-0).

Go Ahead Eagles - FCSB. Charalambous: „De ce să nu reușim și acum?”

În ciuda situației dificile pe care o traversează FCSB în acest sezon, mai ales pe plan intern, antrenorul campioanei privește cu optimism partida din Olanda.

„Sincer să fiu, e o competiție total diferită. Sunt două chestii diferite, campionatul intern și competițiile europene.

Știm că sunt meciuri de nivel mult mai înalt și trebuie să fim și mai buni. Suntem foarte motivați pentru astfel de meciuri, sigur că trebuie să arătăm mult mai bine pentru a putea face față.

Sper să avem un start bun și să schimbăm situația în care ne aflăm pentru a prinde încredere”, a spus Charalambous la conferința de presă.

Melvin Boel, înainte de meciul cu FCSB: „Românii sunt foarte puternici în apărare”

„FCSB nu traversează o perioadă bună, dar este o echipă care joacă într-un stil foarte «european». Prin asta vreau să spun că sunt foarte puternici în apărare.

În plus, este o echipă cu multe calități individuale și care atacă direct. Faptul că rezultatele lor în campionat nu sunt bune în acest moment nu spune totul pentru mine.

Pentru echipă, aceasta este și o șansă de a crea din nou un moral bun. Va trebui să fim foarte buni pentru a obține un rezultat bun. Dar, mai presus de toate, suntem foarte motivați”, a declarat Melvin Boel, potrivit ga-eagles.nl.

Melvin Boel a identificat și avantajul pe care îl are echipa sa în primul meci din grupa XXL din Europa League împotriva FCSB.

„ Faptul că începem cu un meci acasă în Europa League este un mare avantaj pentru noi. Suporterii ne dau cu adevărat energie. Oamenii sunt atât de mândri că echipa lor joacă în Europa.

Se simt energia și bucuria. Și jucătorii sunt emoționați când aud muzica în momentul în care ies din vestiare și aud suporterii.

Atunci inimile fotbaliștilor bat mai repede. Jucătorii știu că este ceva unic, dar sunt relaxați. Observ că sunt entuziaști și concentrați în timpul ședințelor”, a mai spus antrenorul lui Go Ahead Eagles.

