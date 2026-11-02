Cât valorează Armstrong Suma pentru care Dinamo ar fi dispusă să-l cedeze: „Nu ai cum să refuzi”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit suma pentru care „câinii” sunt dispuși să se despartă de Danny Armstrong (29 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Scoțianul a fost din nou decisiv pentru „câini” la partida cu UTA Arad (2-0), reușind să înscrie un gol superb de la aproximativ 20 de metri, în minutul 44 al partidei de pe Arena Națională.

Armstrong mai are contract cu Dinamo până în vara anului 2027, însă ar putea părăsi „haita” încă din această iarnă.

Suma pentru care Dinamo s-ar putea despărți de Armstrong în iarnă

Andrei Nicolescu a dezvăluit că nu vor exista schimbări majore la nivelul lotului în următoare perioadă de mercato, dar a afirmat că Dinamo ar fi dispusă să-l cedeze pe Armstrong în schimbul unei oferte de 3 milioane de euro.

„În iarnă nu cred că se pune problema să plece vreun jucător. Doar dacă sunt sume care să ne spargă pragul psihologic. Dar nu ne gândim că în iarnă facem transferuri în sensul plecărilor.

Dacă vine o ofertă de 3 milioane, Armstrong pleacă. Nu ai cum să spui nu unei astfel de oferte. Chiar dacă avem șanse la titlu. Să fim realiști. 3 milioane pentru fotbalul din România, pentru ce propune, e o sumă foarte mare” , a declarat Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

1.000.000 de euro este cota lui Danny Armstrong, potrivit transfermarkt.ro

Scoțianul evoluează pentru Dinamo din vara anului 2025, când ajungea gratis, după despărțirea de Kilmarnock. Are un sezon fabulos în tricoul „câinilor”.

Hamilton Academical, Wolverhampton Wanderers U21 și U23, Dunfermline Athletic, Raith Rovers, Ross County, Kilmarnock și Dinamo sunt echipele pentru care a evoluat Armstrong de-a lungul carierei.

6 goluri și 10 pase decisive a reușit Armstrong pentru Dinamo în 14 meciuri

VIDEO. Supergolul marcat de Armstrong în Dinamo - UTA Arad 2-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport