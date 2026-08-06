De la fotbal, pe scenă la Untold Fostul portar de la CFR, coleg cu Horațiu Moldovan, va cânta la celebrul festival de la Cluj: „Asta m-a făcut să renunț”

Cristian Rad (28 de ani), fost jucător la juniorii celor de la CFR Cluj, va urca pe scenă la Untold, sub numele Facey.

Festivalul muzical se va desfășura la Cluj, în perioada 6-9 august.

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Fostul jucător a renunțat acum mulți ani la fotbal. Ulterior, s-a reorientat spre muzică, unde a ajuns acum să aibă succes, explicând ce l-a determinat să renunțe la visul de a ajunge un portar de top în fotbalul românesc.

Cristian Rad: „Noi nu prea punem accent pe copii și juniori. Asta mi-a tăiat visul”

„Eu nu am început cu muzica, ci cu fotbalul, când aveam şase ani. Am fost la Academia Ivansuc, din Cluj, după care am ajuns la CFR şi am jucat până la 16 ani. Fotbalul nu-mi dădea mari speranţe, nu-mi inspira încredere, de-asta am renunţat.

În afară de Academia lui Hagi, noi nu prea punem accent pe copii şi juniori, o spun cu părere de rău. Asta mi-a tăiat visul!

Din generaţia mea, unul singur a ajuns fotbalist mare, e vorba despre Horaţiu Moldovan, care era şi adversarul meu pe post, că eram şi eu portar.

Am renunţat prin 2014, când aveam 16 ani. CFR era atunci în insolvenţă, oricum nu erau prea interesaţi de juniori, poţi număra pe degetele de la o mână câţi dintre juniori au ajuns la echipa mare.

Treaba asta e valabilă nu doar la CFR, ci în România, iar asta m-a făcut să renunţ. Nu am niciun regret vizavi de asta, sunt împăcat cu ideea, am primit ce am meritat.

Nu aveam valoarea lui Horaţiu, sunt sincer. Acum mă mai uit însă doar la competiţiile importante, la meciurile tari”, a spus Cristi Rad, potrivit primasport.ro.

Ulterior, Rad a explicat și cum a ajuns să facă muzică, luptând pentru visul său, dar și cu sprijinul soției sale:

M-am apucat de muzică acum patru ani, imediat după pandemie. Asta mi-am dorit de mic, dar, din diferite motive, mama nu a reuşit să mă trimită la un instrument când eram mic. Acum câţiva ani a început să-mi placă muzica asta, trap, rap, când a explodat fenomenul în România. A fost şi este un vis să urc pe scena UNTOLD, e visul suprem al unui artist. Când te apuci de muzică, îţi doreşti să performezi pe cele mai mari scene, stadioane, ringuri. A fost ceva de neatins, dar soţia mea m-a făcut să cred că pot să ajung aici. Cristian Rad, cunoscut drept Facey, la Prima Sport

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