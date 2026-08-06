De ce Boutoutaou și nu Drăguș Gigi Becali a explicat de ce a plătit o sumă mare pentru algerian, dar nu a procedat la fel cu Drăguș: „Nu e de comparat” +54 foto
Denis Drăguș
Superliga

De ce Boutoutaou și nu Drăguș Gigi Becali a explicat de ce a plătit o sumă mare pentru algerian, dar nu a procedat la fel cu Drăguș: „Nu e de comparat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 14:42
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 14:50
  • Gigi Becali (67 de ani) a venit cu explicații în privința transferului lui Aymen Boutoutaou (25 de ani), în detrimentul lui Denis Drăguș.
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Internaționalul român rămâne o dorință clară a patronului de la FCSB, însă pretențiile sale salariale l-au determinat pe acesta să opteze pentru jucătorul algerian.

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Gigi Becali: „Drăguș vrea peste un milion de euro pe an”

Întrebat concret de ce a ales să plătească 1,3 milioane pentru Boutoutaou, deși Drăguș reprezenta o certitudine, Becali a explicat:

„Păi, stați puțin. Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou, adică 15.000 – 20.000 de euro.

Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariul pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu.

Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani, îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

Și mai dai pe el un milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele un milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

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Ulterior, patronul de la FCSB a vorbit și despre necesitatea măririi salariilor în fotbalul românesc, pentru a putea atrage jucători din afara țării:

„Un jucător din străinătate nu îți vine pe mai puțin de 45.000 de euro. Dai un milion pe el, dar nu vine. Eu o să ridic ștacheta, că nu am cum. Mi-am dat seama că nu se poate altfel”.

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