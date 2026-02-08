Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul +3 foto
Bogdan Lehman, Country Manager Oshee Romania (stânga), și Răzvăn Burleanu, președintele FRF (foto: frf.ro)
Cupa Romaniei

Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul

alt-text Vlad Nedelea , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 16:35
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 17:31
  • Cristian Săpunaru a deschis două acțiuni la Tribunalul București împotriva Federației Române de Fotbal și a companiei OSHEE România, sponsor oficial al Cupei României, acuzând folosirea imaginii sale în campanii comerciale.

Fostul internațional Cristian Săpunaru (41 de ani) a dat în judecată Federația Română de Fotbal (FRF) și compania OSHEE România, sponsor oficial al Cupei României din 2024.

Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Citește și
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Citește mai mult
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul

Cristian Săpunaru a dat în judecată FRF și OSHEE România, sponsorul Cupei României

Fostul căpitan al Rapidului a deschis două acțiuni la Tribunalul București, având ca obiect folosirea imaginii sale în campanii comerciale derulate în cadrul competiției.

Săpunaru figurează, potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, ca reclamant într-o acțiune în răspundere delictuală, prin care solicită despăgubiri, precum și într-o ordonanță președințială, procedură de urgență prin care cere încetarea imediată a folosirii imaginii sale.

OSHEE -CUPA-ROMANIEI-jucatori
OSHEE -CUPA-ROMANIEI-jucatori

Galerie foto (3 imagini)

OSHEE -CUPA-ROMANIEI-trofeu OSHEE -CUPA-ROMANIEI-jucatori Bogdan Lehman, Country Manager Oshee Romania (stânga), și Răzvăn Burleanu, președintele FRF (foto: frf.ro)
+3 Foto
labels.photo-gallery

FRF, chemată să prezinte contractul de sponsorizare

În acest context, Federația Română de Fotbal a fost introdusă ca parte în proces, urmând să pună la dispoziție contractul încheiat între FRF și OSHEE Romania, document care ar putea clarifica baza legală în temeiul căreia compania s-a folosit de imaginea lui Cristian Săpunaru.

Imaginea lui Săpunaru, folosită în campaniile oficiale ale Cupei României

OSHEE este sponsor oficial al Cupei României începând cu sezonul 2024–2025, în baza unui parteneriat semnat cu FRF pe o perioadă de cinci sezoane. Colaborarea a fost anunțată public printr-un comunicat oficial al Federației Române de Fotbal, publicat pe site-ul frf.ro la 28 octombrie 2024.

În acel comunicat, FRF preciza explicit că, pentru promovarea parteneriatului și a competiției, etichetele băuturilor isotonice OSHEE vor avea o grafică specială în care apar „protagoniști ai Cupei României”, fiind menționați nominal mai mulți jucători din SuperLigă:

  • Darius Olaru (FCSB), Denis Alibec (Farul Constanța), Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova), Ciprian Deac (CFR Cluj), Cristian Săpunaru (FC Rapid 1923), Alexandru Pop (Oțelul Galați).

Cristian Săpunaru și-a încheiat cariera de fotbalist la finalul sezonului trecut. Fostul fundaș a jucat ultimul său meci pe 19 mai 2025, în tricoul Rapidului, contra CFR Cluj, în Giulești, scor 1-4.

Săpunaru, emoționat la meciul de retragere/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Săpunaru, emoționat la meciul de retragere/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (46 imagini)

Săpunaru, emoționat la meciul de retragere/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Săpunaru, emoționat la meciul de retragere/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Săpunaru, emoționat la meciul de retragere/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Săpunaru, emoționat la meciul de retragere/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg Săpunaru, emoționat la meciul de retragere/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+46 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Opinii
10:46
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!”
Nationala
19:45
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!”
Citește mai mult
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
FRF Cupa Romaniei Cristian Sapunaru sponsor proces oshee
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share