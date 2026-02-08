Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul

Cristian Săpunaru a deschis două acțiuni la Tribunalul București împotriva Federației Române de Fotbal și a companiei OSHEE România, sponsor oficial al Cupei României, acuzând folosirea imaginii sale în campanii comerciale.

Fostul internațional Cristian Săpunaru (41 de ani) a dat în judecată Federația Română de Fotbal (FRF) și compania OSHEE România, sponsor oficial al Cupei României din 2024.

Cristian Săpunaru a dat în judecată FRF și OSHEE România, sponsorul Cupei României

Fostul căpitan al Rapidului a deschis două acțiuni la Tribunalul București, având ca obiect folosirea imaginii sale în campanii comerciale derulate în cadrul competiției.

Săpunaru figurează, potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, ca reclamant într-o acțiune în răspundere delictuală, prin care solicită despăgubiri, precum și într-o ordonanță președințială, procedură de urgență prin care cere încetarea imediată a folosirii imaginii sale.

FRF, chemată să prezinte contractul de sponsorizare

În acest context, Federația Română de Fotbal a fost introdusă ca parte în proces, urmând să pună la dispoziție contractul încheiat între FRF și OSHEE Romania, document care ar putea clarifica baza legală în temeiul căreia compania s-a folosit de imaginea lui Cristian Săpunaru.

Imaginea lui Săpunaru, folosită în campaniile oficiale ale Cupei României

OSHEE este sponsor oficial al Cupei României începând cu sezonul 2024–2025, în baza unui parteneriat semnat cu FRF pe o perioadă de cinci sezoane. Colaborarea a fost anunțată public printr-un comunicat oficial al Federației Române de Fotbal, publicat pe site-ul frf.ro la 28 octombrie 2024.

În acel comunicat, FRF preciza explicit că, pentru promovarea parteneriatului și a competiției, etichetele băuturilor isotonice OSHEE vor avea o grafică specială în care apar „protagoniști ai Cupei României”, fiind menționați nominal mai mulți jucători din SuperLigă:

Darius Olaru (FCSB), Denis Alibec (Farul Constanța), Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova), Ciprian Deac (CFR Cluj), Cristian Săpunaru (FC Rapid 1923), Alexandru Pop (Oțelul Galați).

Cristian Săpunaru și-a încheiat cariera de fotbalist la finalul sezonului trecut. Fostul fundaș a jucat ultimul său meci pe 19 mai 2025, în tricoul Rapidului, contra CFR Cluj, în Giulești, scor 1-4.

