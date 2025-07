Cristian Săpunaru (41 de ani) a dezvăluit, în episodul 11 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, motivul pentru care a refuzat un transfer la Sevilla

Cristian Săpunaru, fost jucător al Rapidului și al celor de la FC Porto, alături de care a câștigat Cupa UEFA în sezonul 2010/11, a vorbit pentru GOLAZO.ro despre una dintre cele mai neinspirate decizii luate în cariera sa de fotbalist, de a nu semna cu Sevilla.

Totodată, Săpunaru a dezvăluit și influența pe care Antero Henrique, fostul director sportiv a lui Porto, a avut-o asupra carierei sale.

Cristian Săpunaru despre refuzul unui transfer la FC Sevilla: „După aia a câștigat trei trofee de Europa League”

Care crezi că e cea mai puțin inspirată decizie pe care ai luat-o în carieră?

Că n-am semnat cu Sevilla. Când m-am dus și am semnat cu Zaragoza, când am plecat de la Porto (n.r. - în 2012). Bine, au fost niște circumstanțe mai ciudate, așa, pentru că aveam și alte contracte pe masă. Din Turcia, de la Beşiktaș și Galata. Era un turc impresar la mine acasă în Portugalia. M-a dus de nas o perioadă.



Eu tot îi spuneam ăstuia de la Porto, era un director - Henrique - care ulterior a ajuns director sportiv la PSG. Îi spuneam ăstuia (n.r. - impresarului turc) „da, da, da, mai pune ceva”, nu știam cum să scap, să mă lase să … Și Henrique mi-a zis și „băi băiatule, tu ești nebun? Tu dai Europa pe Turcia acum? Ești tânăr încă”.



Și-a zis „da, dar e și o ofertă convenabilă, sunt și aproape de casă …”. Până la urmă am ajuns la Zaragoza. Nu-i niciun regret, credeți-mă. Dar sunt chestii în viață pe care puteam să le schimb doar cu un simplu „da”. Sevilla după aia a câștigat trei trofee de Europa League …. Aia e!

