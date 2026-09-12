„Am strigat de mi-a venit rău” Marius Șumudică, după eșecul cu Sepsi: „Asta le-am zis de la vestiare”

SEPSI - CFR CLUJ 3-1. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul oaspeților, a explicat ce a făcut diferența în meciul pierdut de echipa sa.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul ardelenilor a explicat că numeroasele schimbări din lot și-au spus cuvântul.

Marius Șumudică: „ Le-am zis de la vestiare să fie atenți la primele 10 minute din repriza a doua”

„O primă repriză... Dacă marcam, terminam meciul. La 2-0, acolo, la Drazic, a fost ocazie clară, dar nu am marcat. Le-am zis de la vestiare să fie atenți la primele 10 minute din repriza a doua.

Am pierdut mingea, am făcut fault, iar luăm gol la fază fixă. Poate cu puțin noroc, se ducea afară, a fost deviată și a intrat în poartă.

Din păcate, nu știm să reacționăm. Am avut iar ocazii, am jucat, am forțat cu doi atacanți, am rămas în patru, dar te expui și se întâmplă ca echipa adversă să facă un contraatac și să se termine meciul. La 2-1 am avut ocazie, lui Cordea i-a scos incredibil. Nu marchezi, asta e, fotbalul te pedepsește.

Eu v-am spus, avem nevoie de timp, de pregătire. Nu poți să integrezi... M-a mulțumit Nalic, a alergat, dar avea crampe, nu e ușor.

Suferim din punct de vedere fizic. Am strigat de mi-a venit rău, ne-am retras, i-am adus peste noi.

Omrani nu a jucat de mult timp, era greu. Am forțat și am trecut în 4-4-2, ce să fac? O să arătăm diferit după pauza competițională”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

După înfrângerea cu Sepsi, CFR Cluj a picat pe locul 11, cu 10 puncte.

FOTO. Marius Șumudică a refuzat să dea mâna cu Ovidiu Burcă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport