„Am strigat de mi-a venit rău” Marius Șumudică , după eșecul cu Sepsi: „Asta le-am zis de la vestiare” +8 foto
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
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„Am strigat de mi-a venit rău” Marius Șumudică, după eșecul cu Sepsi: „Asta le-am zis de la vestiare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 22:20
  • SEPSI - CFR CLUJ 3-1. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul oaspeților, a explicat ce a făcut diferența în meciul pierdut de echipa sa.
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Tehnicianul ardelenilor a explicat că numeroasele schimbări din lot și-au spus cuvântul.

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Marius Șumudică: „Le-am zis de la vestiare să fie atenți la primele 10 minute din repriza a doua”

„O primă repriză... Dacă marcam, terminam meciul. La 2-0, acolo, la Drazic, a fost ocazie clară, dar nu am marcat. Le-am zis de la vestiare să fie atenți la primele 10 minute din repriza a doua.

Am pierdut mingea, am făcut fault, iar luăm gol la fază fixă. Poate cu puțin noroc, se ducea afară, a fost deviată și a intrat în poartă.

Din păcate, nu știm să reacționăm. Am avut iar ocazii, am jucat, am forțat cu doi atacanți, am rămas în patru, dar te expui și se întâmplă ca echipa adversă să facă un contraatac și să se termine meciul. La 2-1 am avut ocazie, lui Cordea i-a scos incredibil. Nu marchezi, asta e, fotbalul te pedepsește.

Eu v-am spus, avem nevoie de timp, de pregătire. Nu poți să integrezi... M-a mulțumit Nalic, a alergat, dar avea crampe, nu e ușor.

Suferim din punct de vedere fizic. Am strigat de mi-a venit rău, ne-am retras, i-am adus peste noi.

Omrani nu a jucat de mult timp, era greu. Am forțat și am trecut în 4-4-2, ce să fac? O să arătăm diferit după pauza competițională”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

După înfrângerea cu Sepsi, CFR Cluj a picat pe locul 11, cu 10 puncte.

FOTO. Marius Șumudică a refuzat să dea mâna cu Ovidiu Burcă

Marius Șumudică a refuzat să dea mana cu Ovidiu Burcă după Sepsi - CFR Cluj Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Marius Șumudică a refuzat să dea mana cu Ovidiu Burcă după Sepsi - CFR Cluj Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Marius Șumudică a refuzat să dea mana cu Ovidiu Burcă după Sepsi - CFR Cluj Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Marius Șumudică a refuzat să dea mana cu Ovidiu Burcă după Sepsi - CFR Cluj Foto captură VIDEO Prima Sport jpeg Marius Șumudică a refuzat să dea mana cu Ovidiu Burcă după Sepsi - CFR Cluj Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Marius Șumudică a refuzat să dea mana cu Ovidiu Burcă după Sepsi - CFR Cluj Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Marius Șumudică a refuzat să dea mana cu Ovidiu Burcă după Sepsi - CFR Cluj Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
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