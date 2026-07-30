„Mbappe e mai bun decât tine” 😂 VIDEO. Cristiano Ronaldo, dialog spumos cu fiul său. Starul n-a reușit să-i schimbe părerea
Cristiano Ronaldo
Diverse

„Mbappe e mai bun decât tine” 😂 VIDEO. Cristiano Ronaldo, dialog spumos cu fiul său. Starul n-a reușit să-i schimbe părerea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 17:01
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul lui Al-Nassr, a povestit într-un interviu recent ce părere are fiul său Mateo (9 ani) despre el.
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Fostul jucător de la Real Madrid are cinci copii, iar cel mai mare dintre ei este Cristiano Ronaldo Jr., care este născut în 2010 și care îi calcă pe urmele tatălui său.

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Ce i-a spus Mateo lui Cristiano Ronaldo: „Mbappe este mai bun decât tata”

Cristiano Ronaldo a povestit că băiatului său îi place să urmărească pe YouToube clipuri cu diferiți fotbaliști.

„Ajung acasă și, uneori, Mateo stă pe YouTube și se uită la videoclipuri cu fotbaliști. Îi place foarte mult Bellingham. Îi plac și Camavinga, dar și Mbappe”.

Ulterior, Ronaldo a dezvăluit, amuzându-se, că Mateo îi spune: „Mbappe este mai bun decât tine”.

Jucătorul de la Al-Nassr a povestit cum încearcă să-i răspundă fiului său: „Eu am marcat mai multe goluri decât el”.

Ronaldo îi amintește în glumă lui Mateo că Kylian Mbappe a ratat un penalty, dar fiul său îi răspunde imediat: „Și tu ai ratat unul!”.

Cristiano Ronaldo a participat la Campionatul Mondial alături de naționala Portugaliei. Lusitanii au ajuns până în optimi, acolo unde au fost eliminați de Spania, 0-1, națională care ulterior a câștigat turneul final.

Startul portughez a reușit să înscrie trei goluri, iar retragerea de la echipa națională pare tot mai aproape.

De cealaltă parte, Kylian Mbappe, unul dintre preferații fiului lui Ronaldo, a ajuns cu naționala Franței până în semifinale, acolo unde a pierdut tot în fața Spaniei, 0-2.

10 goluri
a marcat Kylian Mbappe, fiind golgheterul turneului. Francezul a livrat și 4 pase decisive

Ronaldo are 5 copii

Cristiano Ronaldo Jr. este primul copil al celebrului fotbalist, fiind născut în 2010. Șapte ani mai târziu s-au născut gemenii Eva Maria și Mateo.

În același an s-a născut Alana Martina, după ce Ronaldo s-a cunoscut cu Georgina Rodriguez.

În aprilie 2022, cuplul a anunțat și venirea pe lume a Bellei Esmeralda. Din nefericire, fratele geamăn al acesteia, Angel, a murit la naștere.

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