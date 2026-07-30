Infantino intervine  Președintele FIFA face noi precizări după ce inițiativa sa a fost dur contestată: „Nu este o obligație”

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a oferit noi detalii despre inițiativa sa de a vinde o parte semnificativă din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

Ideea a stârnit o serie de critici dure, în special din partea UEFA.

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FIFA analizează înființarea unei noi companii care să dețină drepturile comerciale ale competiției, urmând ca până la 20% din acțiuni să fie vândute unor investitori privați.

Gianni Infantino se apără după toate criticile: „Este o oportunitate, nu o obligație”

Ulterior, președintele FIFA a anunțat că federațiile naționale trebuie să se decidă, până pe 19 septembrie, dacă vor susține sau nu acest proiect.

Dacă o vor face, federațiile ar putea primi până la 10 miliarde de dolari.

Propunerea FIFA a stârnit critici puternice din partea confederațiilor regionale, care au declarat că au fost luate prin surprindere de planul forului mondial de fotbal de a atrage investitori privați în acest sport.

Acum, Infantino afirmă că o consolidare a aspectului comercial reprezintă următorul pas firesc în evoluția fotbalului.

„Face parte dintr-un proces democratic, un proces de consultare și, mai presus de toate, este o oportunitate, nu o obligație. Așa cum am spus, acesta este începutul procesului de consultare”, a declarat președintele FIFA, conform reuters.com.

FIFA va continua, în mod evident, să guverneze fotbalul fără nicio interferență externă. Iar competițiile sale emblematice, precum Cupa Mondială, atât la masculin, cât și la feminin, vor rămâne întotdeauna sub autoritatea FIFA. Gianni Infantino, președinte FIFA

Planul prevede ca FIFA să păstreze pachetul majoritar de acțiuni, în timp ce federațiile membre ar urma să dețină participații, iar investitorii privați să cumpere acțiuni minoritare în valoare de miliarde de dolari.

UEFA: „FIFA nu poate continua să se folosească de sportul nostru pentru a se îmbogăți”

Presiunea pusă de FIFA pe federații pentru a luat o decizie referitoare la planul lui Infantino a fost contestată ferm de UEFA, care a venit, miercuri, cu o nouă reacție:

„Astăzi am aflat de termenul-limită impus de FIFA federațiilor pentru a-și exprima sprijinul față de propunerile sale, în caz contrar oferta de plată unică urmând să fie retrasă. Acest lucru spune tot ce trebuie să știți despre acest plan.

Însă, în urma discuțiilor purtate cu numeroși actori din lumea fotbalului, UEFA știe că există o opoziție semnificativă și tot mai mare față de schema propusă de FIFA.

FIFA nu poate continua să se folosească de sportul nostru pentru a se îmbogăți pe sine sau pentru a-i îmbogăți pe prietenii săi. Putem dezvolta fotbalul în mod corect. Este timpul să acordăm prioritate federațiilor, cluburilor, ligilor, jucătorilor și suporterilor, a transmis UEFA, pe site-ul oficial.

GOLAZO.ro a prezentat, marți, pe larg, planurile celor de la FIFA în privința înstrăinării Cupei Mondiale, după investigația celor de la Financial Times.

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