A picat parteneriatul  De ce nu au putut colabora CS Dinamo și FC Dinamo: „E singurul lucru care poate echilibra diferența”

Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul celor de la CS Dinamo, a explicat de ce a refuzat parteneriatul cu FC Dinamo, echipa din Superliga, privind jucătorii U21.

În urmă cu aproape o lună, Comitetul Executiv al FRF a aprobat Regulamentul de Cooperare a Cluburilor, între cele din Superliga şi cele din Liga 2.

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Regula prevede ca orice club de pe prima scenă să aibă posibilitatea să încheie un acord cu unul din liga secundă, la care să poată să trimită, să joace și acolo, cel mult 5 jucători, dintr-o listă prestabilită, toți născuți începând cu 1 ianuarie 2004.

Există câteva restricții în ideea de a nu fi folosiți în exces, în ambele campionate.

Proiectul urmărește ca echipele din Liga 1 să ofere posibilitatea jucătorilor U21 din lot, care nu prind minute suficient de multe pe prima scenă, să o facă măcar la Liga 2.

Ionuț Chirilă a refuzat parteneriatul cu Dinamo: „Eu nu iau jucători care nu se antrenează cu mine”

Marți, Andrei Nicolescu, președintele clubului din Liga 1, anunțase că încearcă să găsească echipe pentru tinerii Vadym Kyrychenko și Godwin Udosen, pentru a putea evolua mai mult.

Ionuț Chirilă a explicat acum de ce negocierile dintre CS Dinamo și echipa din prima divizie au picat.

„Nu prea putem aduce (n.r. jucători de la Dinamo). Ei au vrut să-mi dea un mijlocaș, un nigerian parcă (n.r. Godwin Udosen), dar trebuia să fie eligibil pentru echipa națională a României.

Un fundaș au mai vrut să ne dea, dar, la fel, era străin. Mai era Vadym [Kyrychenko], atacantul ucrainean. În primul rând, eu nu iau jucători care nu se antrenează cu mine”, a declarat antrenorul de la CS Dinamo, conform gsp.ro.

Tehnicianul a mai precizat că își dorea ca tinerii jucătorii de la Dinamo să vină sub comanda sa de două ori pe săptămână.

„Noi lucrăm foarte mult tactic, e singurul lucru care poate echilibra diferența de gabarit dintre noi și celelalte echipe.

Am ajuns la un acord cu ei, că îmi dau jucătorii de două ori pe săptămână, dar nu s-a putut face din cauza lucrurilor care țin de eligibilitate, de regulamente”.

Totuși, la CS Dinamo evoluează sub formă de împrumut trei jucători de la echipa din Liga 1. Este vorba de: Denis Oncescu (22 de ani), fundașul Matei Avram (18) și mijlocașul ofensiv nigerian Peter Believe (20).

„Am rămas de la ei cu un jucător cu care mi-am asumat să joc, Avram, 18 ani, fundaș central, și cu Believe, atacant. Playmaker, de fapt, pe care l-am transformat în atacant, pentru că nu am atacanți”, a mai spus Chirilă.

Ce declarase Andrei Nicolescu

„Ne dorim să găsim soluții pentru trei copii. E vorba de Mihnea Toader, Vadym Kyrychenko și Godwin Udosen. Și aici suntem în discuții cu echipe de Liga 2.

Din păcate, pe noi acest parteneriat nu ne ajută, pentru că atât Udosen, cât și Vadym nu fac parte din categoria jucătorilor care ar putea face schimb de parteneriat, fiind un nigerian și un ucrainean. Dar sunt doi copii cu mare, mare potențial și mare perspectivă.

La nivel de lot și la nivel de jucători importanți nu știm. Vedem ce mișcări vom face în funcție de ce aducem”, a declarat Andrei Nicolescu, marți, la Prima Sport.

Printre echipele din Liga 1 care au încheiat parteneriate cu formații din divizia secundă se numără FCSB și Universitatea Craiova, care vor colabora cu Concordia Chiajna, respectiv CSM Slatina.

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