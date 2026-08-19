Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
CFR Cluj, ținta unui consorțiu germano-elvețian
Superliga

Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 20:34
  • Ioan Varga vrea să cedeze CFR Cluj unui concern germano-elvețian, care îl are în prim-plan pe Hendrik Klein, antreprenor german stabilit la Zurich.
  • În proiectele fotbalistice din Elveția, Klein a apărut alături de miliardarul german Frank Otto.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ioan Varga a anunțat o schimbare radicală la CFR Cluj. Finanțatorul clubului din Gruia spune că face un pas în spate și că funcția sa va fi preluată de Hendrik Klein (52 de ani), un antreprenor din Zurich cu experiență în fotbal, marketing și finanțe.

Cine este, de fapt, omul care ar urma să conducă CFR Cluj și cine se află în spatele lui?

Folha lansează acuzații grave Portughezul plecat cu scandal de la CFR face dezvăluiri: „Haos și minciuni! Nu am primit niciun euro”
Citește și
Folha lansează acuzații grave Portughezul plecat cu scandal de la CFR face dezvăluiri: „Haos și minciuni! Nu am primit niciun euro”
Citește mai mult
Folha lansează acuzații grave Portughezul plecat cu scandal de la CFR face dezvăluiri: „Haos și minciuni! Nu am primit niciun euro”

Cine sunt investorii care vor să preia CFR Cluj

„Va veni un preşedinte nou în funcţia mea, este din Elveţia, am înţeles că a sosit luni şi va intra în pâine.

Hendrik Klein e numele lui, se schimbă conducerea. Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie şi să se ocupe el.

Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap”, a declarat Ioan Varga, potrivit Prima Sport.

Este un om care a fost în acţionariat la Basel, e om serios şi care ştie joaca. Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut, acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează. Ioan Varga, acționar majoritar CFR

Anunțul lui Varga vine într-un moment în care CFR Cluj traversează o perioadă complicată financiar. Clubul a cerut intrarea în insolvență, la o zi după eliminarea rușinoasă din cupele europene.

Hendrik Klein, antreprenor intrat în fotbal prin business și tehnologie

Hendrik Klein este un antreprenor german stabilit la Zurich, cu un profil neobișnuit pentru fotbalul tradițional. Activitatea sa combină investițiile, managementul, marketingul și proiectele de tehnologie sportivă.

În 2004, a fondat Da Vinci Invest AG, o firmă elvețiană specializată în asset management și strategii de investiții alternative.

În fotbal, numele lui Klein este legat în primul rând de Fieldoo și TalentIDO, două proiecte dezvoltate în Elveția.

Fieldoo se prezintă drept o platformă de fotbal care conectează jucători, cluburi și profesioniști din industrie și organizează trialuri și turnee pentru fotbaliști aflați la începutul carierei sau pentru jucători din eșaloanele inferioare.

În ecosistemul Fieldoo, Hendrik Klein este prezentat drept fondator.

Hendrik Klein Hendrik Klein
Hendrik Klein

TalentIDO merge și mai departe în zona de tehnologie. Platforma urmărește identificarea și promovarea talentelor prin date, scouting digital și instrumente bazate pe tehnologii precum inteligența artificială și blockchain.

Hendrik Klein este prezentat, de asemenea, ca fondator al proiectului și responsabil pentru parteneriate.

Cu alte cuvinte, omul anunțat de Varga la CFR nu vine dintr-un traseu clasic de tip „fost fotbalist - impresar - președinte de club”.

Profilul lui este mai degrabă unul de antreprenor și investitor care a intrat în fotbal prin zona de business, scouting și tehnologie.

Frank Otto, miliardarul din spatele lui Hendrik Klein

În fotbalul elvețian, Hendrik Klein a apărut în ultimii ani alături de agentul sportiv Samuel Grigo, reprezentând o grupare elvețiano-germană susținută de miliardarul german Frank Otto (69 de ani), antreprenor și investitor în industria media, moștenitor al fondatorului Otto Group.

Frank Otto a construit de-a lungul timpului afaceri în radio, televiziune, muzică și entertainment, fiind implicat în proiecte precum postul muzical VIVA și televiziunea regională Hamburg 1, dar și în mai multe investiții în industria media.

Frank Otto este foarte bogat datorită atât participațiilor moștenite din familia Otto, cât și propriilor afaceri. Forbes îl evalua la 1,1 miliarde de dolari în 2018.

Frank Otto (foto: Canna Care Health GmbH) Frank Otto (foto: Canna Care Health GmbH)
Frank Otto (foto: Canna Care Health GmbH)

Au încercat să preia și AC Bellinzona

Frank Otto nu este străin de fotbal. În 2004, antreprenorul german a ajutat-o pe FC St. Pauli să-și salveze licența, oferind o garanție de 600.000 de euro.

Două decenii mai târziu, numele său a reapărut în fotbalul elvețian: în tentativa de preluare a lui AC Bellinzona, Hendrik Klein și Samuele Grigo au fost prezentați drept intermediarii lui Otto.

Hendrik Klein a avut deja o experiență de conducere într-un club de fotbal

Cea mai importantă experiență directă a lui Hendrik Klein într-un club de fotbal este FC Locarno, formație elvețiană care evoluează în ligile inferioare.

În ianuarie 2025, presa elvețiană scria că Klein urma să joace un rol important în noua conducere a clubului.

Era descris drept un specialist în marketing, cu experiență la cluburi din Elveția germanofonă, și își asuma misiunea de a găsi resurse financiare pentru Locarno.

Îndepărtați rapid de la Locarno

În vara lui 2025, Klein a fost numit oficial responsabil pentru marketing, sponsorizări și finanțe, în cadrul conducerii în care asociatul său, agentul sportiv Samuel Grigo, era președinte.

Mandatul său a fost însă de scurtă durată și s-a încheiat pe fondul unui conflict și al unei dispute financiare.

În iulie 2025, Klein și Grigo au fost îndepărtați din conducerea clubului după o Adunare Generală Extraordinară, iar Tiziano Ronchetti a preluat președinția. Klein și Grigo au contestat deciziile și au inițiat demersuri juridice.

Disputa financiară

Numele lui Hendrik Klein a reapărut în presa elvețiană în vara lui 2026 într-un alt context.

Klein și Samuel Grigo au solicitat aproximativ 100.000 de franci elvețieni, reprezentând sponsorizări și alte cheltuieli pe care susțin că le-au făcut pentru FC Locarno în perioada în care se aflau în conducerea clubului.

Legătura cu tehnologia și investițiile în fotbal

Hendrik Klein încearcă de mai mulți ani să aducă în fotbal concepte din lumea investițiilor și a tehnologiei.

TalentIDO propune un sistem în care talentele sunt evaluate și promovate digital, iar proiectul a mers inclusiv spre ideea de tokenizare și finanțare participativă a talentelor. Adică atragerea de bani de la mai mulți susținători pentru dezvoltarea acestora, printr-un sistem digital.

În materialele de prezentare ale proiectului, Klein este descris ca antreprenor, investitor și manager de investiții, cu experiență în zona financiară.

Profilul său public de pe LinkedIn indică, de asemenea, Zurich ca bază și păstrează legăturile cu TalentIDO și Fieldoo.

În postările recente, Klein a promovat inclusiv proiecte de sponsorizare derulate prin TalentIDO la FC Paradiso, în zona Lugano.

Planul în două etape pentru preluarea CFR-ului

Potrivit informațiilor publicate de gsp.ro, numirea lui Hendrik Klein ar reprezenta primul pas al unui plan mai amplu.

Un grup de oameni de afaceri elvețieni ar urma să se implice financiar la CFR Cluj, inclusiv în acoperirea unei părți din datoriile clubului, iar ulterior ar putea începe discuțiile pentru preluarea acțiunilor deținute de Ioan Varga.

Mai ajut clubul doar un an și, după aceea, îmi văd de treaba mea și de familia mea. M-am săturat să fiu înjurat pe toți banii mei. Eu și familia mea nu mai acceptăm asta. Președintele acesta elvețian o să vină împreună cu alți oameni de afaceri să ajute clubul în perioada următoare, să achite din datorii și, încet-încet, să ne însănătoșim. Când va ajunge pe zero clubul, vom trece și la partea a doua a planului, și anume cedarea acțiunilor pe care eu le mai am în club. Am de recuperat o sumă foarte mare de bani, dar o să ne înțelegem și vom face în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea. Ioan Varga, pentru gsp.ro

Joi, 20 august, CFR Cluj are termen la Tribunalul Comercial Cluj în dosarul privind procedura de insolvență.

Citește și

Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Superliga
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Citește mai mult
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
„A mai luat Becali o țeapă” Adrian Mutu,  reacție tranșantă despre noul transfer de la FCSB: „Ce a făcut?”
Superliga
12:31
„A mai luat Becali o țeapă” Adrian Mutu, reacție tranșantă despre noul transfer de la FCSB: „Ce a făcut?”
Citește mai mult
„A mai luat Becali o țeapă” Adrian Mutu,  reacție tranșantă despre noul transfer de la FCSB: „Ce a făcut?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
CFR Cluj liga 1 ioan varga Hendrik Klein Frank Otto
Știrile zilei din sport
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Tenis
19.08
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Liga Campionilor
19.08
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Citește mai mult
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Cupa Romaniei
19.08
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Citește mai mult
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Europa League
19.08
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho, dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Citește mai mult
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Interes pentru Mihăilă Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
Interes pentru Mihăilă  Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
00:13
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios  FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
22:59
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
23:23
„M-am săturat. Nu mai pot!” Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
„M-am săturat. Nu mai pot!”   Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Superliga
19.08
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Citește mai mult
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Superliga
19.08
România uimește Europa! UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă, peste Anglia și Portugalia
Citește mai mult
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Diverse
19.08
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2: 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Citește mai mult
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
B365
19.08
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
Citește mai mult
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 36 rapid 42 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share