Ioan Varga vrea să cedeze CFR Cluj unui concern germano-elvețian, care îl are în prim-plan pe Hendrik Klein, antreprenor german stabilit la Zurich.

În proiectele fotbalistice din Elveția, Klein a apărut alături de miliardarul german Frank Otto.

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Ioan Varga a anunțat o schimbare radicală la CFR Cluj. Finanțatorul clubului din Gruia spune că face un pas în spate și că funcția sa va fi preluată de Hendrik Klein (52 de ani), un antreprenor din Zurich cu experiență în fotbal, marketing și finanțe.

Cine este, de fapt, omul care ar urma să conducă CFR Cluj și cine se află în spatele lui?

Cine sunt investorii care vor să preia CFR Cluj

„Va veni un preşedinte nou în funcţia mea, este din Elveţia, am înţeles că a sosit luni şi va intra în pâine.

Hendrik Klein e numele lui, se schimbă conducerea. Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie şi să se ocupe el.

Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap”, a declarat Ioan Varga, potrivit Prima Sport.

Este un om care a fost în acţionariat la Basel, e om serios şi care ştie joaca. Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut, acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează. Ioan Varga, acționar majoritar CFR

Anunțul lui Varga vine într-un moment în care CFR Cluj traversează o perioadă complicată financiar. Clubul a cerut intrarea în insolvență, la o zi după eliminarea rușinoasă din cupele europene.

Hendrik Klein, antreprenor intrat în fotbal prin business și tehnologie

Hendrik Klein este un antreprenor german stabilit la Zurich, cu un profil neobișnuit pentru fotbalul tradițional. Activitatea sa combină investițiile, managementul, marketingul și proiectele de tehnologie sportivă.

În 2004, a fondat Da Vinci Invest AG, o firmă elvețiană specializată în asset management și strategii de investiții alternative.

În fotbal, numele lui Klein este legat în primul rând de Fieldoo și TalentIDO, două proiecte dezvoltate în Elveția.

Fieldoo se prezintă drept o platformă de fotbal care conectează jucători, cluburi și profesioniști din industrie și organizează trialuri și turnee pentru fotbaliști aflați la începutul carierei sau pentru jucători din eșaloanele inferioare.

În ecosistemul Fieldoo, Hendrik Klein este prezentat drept fondator.

Hendrik Klein

TalentIDO merge și mai departe în zona de tehnologie. Platforma urmărește identificarea și promovarea talentelor prin date, scouting digital și instrumente bazate pe tehnologii precum inteligența artificială și blockchain.

Hendrik Klein este prezentat, de asemenea, ca fondator al proiectului și responsabil pentru parteneriate.

Cu alte cuvinte, omul anunțat de Varga la CFR nu vine dintr-un traseu clasic de tip „fost fotbalist - impresar - președinte de club”.

Profilul lui este mai degrabă unul de antreprenor și investitor care a intrat în fotbal prin zona de business, scouting și tehnologie.

Frank Otto, miliardarul din spatele lui Hendrik Klein

În fotbalul elvețian, Hendrik Klein a apărut în ultimii ani alături de agentul sportiv Samuel Grigo, reprezentând o grupare elvețiano-germană susținută de miliardarul german Frank Otto (69 de ani), antreprenor și investitor în industria media, moștenitor al fondatorului Otto Group.

Frank Otto a construit de-a lungul timpului afaceri în radio, televiziune, muzică și entertainment, fiind implicat în proiecte precum postul muzical VIVA și televiziunea regională Hamburg 1, dar și în mai multe investiții în industria media.

Frank Otto este foarte bogat datorită atât participațiilor moștenite din familia Otto, cât și propriilor afaceri. Forbes îl evalua la 1,1 miliarde de dolari în 2018.

Frank Otto (foto: Canna Care Health GmbH)

Au încercat să preia și AC Bellinzona

Frank Otto nu este străin de fotbal. În 2004, antreprenorul german a ajutat-o pe FC St. Pauli să-și salveze licența, oferind o garanție de 600.000 de euro.

Două decenii mai târziu, numele său a reapărut în fotbalul elvețian: în tentativa de preluare a lui AC Bellinzona, Hendrik Klein și Samuele Grigo au fost prezentați drept intermediarii lui Otto.

Hendrik Klein a avut deja o experiență de conducere într-un club de fotbal

Cea mai importantă experiență directă a lui Hendrik Klein într-un club de fotbal este FC Locarno, formație elvețiană care evoluează în ligile inferioare.

În ianuarie 2025, presa elvețiană scria că Klein urma să joace un rol important în noua conducere a clubului.

Era descris drept un specialist în marketing, cu experiență la cluburi din Elveția germanofonă, și își asuma misiunea de a găsi resurse financiare pentru Locarno.

Îndepărtați rapid de la Locarno

În vara lui 2025, Klein a fost numit oficial responsabil pentru marketing, sponsorizări și finanțe, în cadrul conducerii în care asociatul său, agentul sportiv Samuel Grigo, era președinte.

Mandatul său a fost însă de scurtă durată și s-a încheiat pe fondul unui conflict și al unei dispute financiare.

În iulie 2025, Klein și Grigo au fost îndepărtați din conducerea clubului după o Adunare Generală Extraordinară, iar Tiziano Ronchetti a preluat președinția. Klein și Grigo au contestat deciziile și au inițiat demersuri juridice.

Disputa financiară

Numele lui Hendrik Klein a reapărut în presa elvețiană în vara lui 2026 într-un alt context.

Klein și Samuel Grigo au solicitat aproximativ 100.000 de franci elvețieni, reprezentând sponsorizări și alte cheltuieli pe care susțin că le-au făcut pentru FC Locarno în perioada în care se aflau în conducerea clubului.

Legătura cu tehnologia și investițiile în fotbal

Hendrik Klein încearcă de mai mulți ani să aducă în fotbal concepte din lumea investițiilor și a tehnologiei.

TalentIDO propune un sistem în care talentele sunt evaluate și promovate digital, iar proiectul a mers inclusiv spre ideea de tokenizare și finanțare participativă a talentelor. Adică atragerea de bani de la mai mulți susținători pentru dezvoltarea acestora, printr-un sistem digital.

În materialele de prezentare ale proiectului, Klein este descris ca antreprenor, investitor și manager de investiții, cu experiență în zona financiară.

Profilul său public de pe LinkedIn indică, de asemenea, Zurich ca bază și păstrează legăturile cu TalentIDO și Fieldoo.

În postările recente, Klein a promovat inclusiv proiecte de sponsorizare derulate prin TalentIDO la FC Paradiso, în zona Lugano.

Planul în două etape pentru preluarea CFR-ului

Potrivit informațiilor publicate de gsp.ro, numirea lui Hendrik Klein ar reprezenta primul pas al unui plan mai amplu.

Un grup de oameni de afaceri elvețieni ar urma să se implice financiar la CFR Cluj, inclusiv în acoperirea unei părți din datoriile clubului, iar ulterior ar putea începe discuțiile pentru preluarea acțiunilor deținute de Ioan Varga.

Mai ajut clubul doar un an și, după aceea, îmi văd de treaba mea și de familia mea. M-am săturat să fiu înjurat pe toți banii mei. Eu și familia mea nu mai acceptăm asta. Președintele acesta elvețian o să vină împreună cu alți oameni de afaceri să ajute clubul în perioada următoare, să achite din datorii și, încet-încet, să ne însănătoșim. Când va ajunge pe zero clubul, vom trece și la partea a doua a planului, și anume cedarea acțiunilor pe care eu le mai am în club. Am de recuperat o sumă foarte mare de bani, dar o să ne înțelegem și vom face în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea. Ioan Varga, pentru gsp.ro

Joi, 20 august, CFR Cluj are termen la Tribunalul Comercial Cluj în dosarul privind procedura de insolvență.

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