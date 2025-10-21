Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
  • Regula numărul 1. Totul e pe bani. Regula numărul doi. Citește atent regula numărul 1! După aceea fă-ți cont și cumpără autograful. Și nu rata ofertele!

Lamine Yamal trece la nivelul următor! Citești știrea, inima-ți tresaltă. Și imaginația ți-o ia pe câmpii. Ce giumbușlucuri ne mai pregătește adolescentul minune? Ce fente, ce driblinguri și ce goluri minunate ne vor mai rămâne în cutia video a memoriei afective? Dragul de el, nu mai ostenește să ne bucure!

Suntem capitaliști sau nu mai suntem!?

Dar nu, nu este nevoie de un exercițiu de imaginație, ci de unul de marketing. Suntem capitaliști sau nu mai suntem!?, ca să-l parafrazez pe Mitică Dragomir din reclama aia cu mafioți bătrâni.

Așadar, Lamine Yamal a fost sfătuit de echipa care îi comercializează imaginea să nu mai dea autografe gratis, ci pe bani, online.

Le comanzi ca pe Amazon. Sau ca pe Temu, varianta cheap. Iar el, Lamine, și tăicuțul lui au fost de acord. Păi, ce, totul e mocăciune?

Vom plăti și moleculele de iarbă

Vestea bună, precizează dezinteresat agenții lui, este că Lamine va continua să se întâlnească cu fanii și să se fotografieze cu ei. Doar că autografele pe tricou, minge sau fotografie vor costa.

Generozitatea aceasta deșănțată va dura o vreme, până când principiile economiei de piață vor regla anomalia. Presimt că meciurile Barcelonei sau ale naționalei Spaniei vei plăti separat ca să-l vezi pe Lamine. Pedri, Gavi, Cubarsi și Dani Olmo sunt la ofertă.

Mai mult, cei care îl admiră pe băiatul cu stângul de aur vor plăti și pentru moleculele de iarbă pe care a călcat vedeta lor. Iar ei, fanii sufletiști vor efectua senini tranzacția. Click, s-au dus „bănuții”! Nu se vor simți nici furați, nici jigniți de lăcomia idolului. Dimpotrivă, vor fi fericiți.

Pledoaria lui Mbappe

Așa funcționează treaba, dacă poți să iei banii naivilor, îi iei cu două mâini. Nu mai stai la discuții pe teme morale. Că ești sursă de inspirație pentru copii, că ești model. Mofturi, să dea bine la populație.

De curând, Kylian Mbappe a cerut înțelegere pentru Yamal. A atras atenția că nu este important ce face în afara terenului. Adică tu, Lamine Yamal, dai petrecere interlopă de majorat, la care artiștii sunt persoane care suferă de nanism, dar contează doar că strălucești pe terenul de fotbal?

La Kylian mămica are grijă de finanțe

Bizar punct de vedere al „Țestoasei Ninja”. Totuși, fără să fie un cavaler al actelor filantropice, Mbappe participă sau a participat la derularea unor programe de integrare în societate a tinerilor din medii problematice. Iar în „banlieue” din marile orașe franceze sunt probleme adevărate.

Acum câțiva ani, când l-am văzut abordând tema asta la Envoye Special a lui Elise Lucet chiar am rămas impresionat de profunzimea mesajului. Se pare că între timp mesajul s-a mai schimbat.

La Kylian, unde mămica, nu tăticu, are grijă de sporirea averii, pledoaria din oficiu pentru adolescentul teribil Lamine poate să constituie și un soi de pregătire a noastră pentru ce urmează. Atunci pentru când și el se va gândi să-și rentabilizeze imaginea.

Eu, eu, eu

Altă știre, din aceeași familie spirituală. Cristiano Ronaldo „highlander” nu a dorit să participe nici măcar cu o vorbă la documentarul despre viața și cariera lui Loți Boloni.

Nu a dorit el Cristiano să apară nici în filmele despre sir Alex Ferguson sau David Beckham, așa că ar trebui să ne mai liniștim.

Ce să te mai miri că a refuzat să apară fie și într-o imagine de arhivă în filmul despre antrenorul care l-a lansat? Portughezul este un caz clinic de megalomanie și egocentrism, deci totul se circumscrie unei linii directoare clare. Eu, eu, eu.

Ei, supremii

Eu, supremul. Este acesta titlul unui roman faimos despre un dictator care îmbătrânește și nu vrea să renunțe la putere. Tiparul dictatorului sud-american.

Dictatorul scriitorului paraguayan Augusto Roa Bastos controla tot și deținea un scrib care era obligat să îi noteze panseurile. Pentru eternitate. Dacă Roa Bastos l-ar fi cunoscut pe Cristiano Ronaldo și nu pe Augusto Pinochet sau pe Alfredo Stroessner, poate ar fi scris un roman la fel de mare. Ce folos?

Gustul puterii și al banului la Cristiano și deocamdată doar al banului la Yamal sunt subiecte de roman pentru o parte din ce în ce mai restrânsă a publicului.

Pentru ceilalți mulți sunt subiecte expirate. Ei se simt împliniți dacă pot trăi o viață surogat de Lamine Yamal sau Cristiano Ronaldo.

