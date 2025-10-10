„Lamine Yamal trebuie lăsat în pace” Mbappe îi ia apărarea vedetei de la Barcelona: „La vârsta asta, toată lumea face greșeli”
„Lamine Yamal trebuie lăsat în pace" Mbappe îi ia apărarea vedetei de la Barcelona: „La vârsta asta, toată lumea face greșeli"

Publicat: 10.10.2025, ora 12:09
Actualizat: 10.10.2025, ora 12:09
  • Kylian Mbappe (26 de ani) îl laudă pe Lamine Yamal (18 ani) pentru calitățile sale și face un apel la public și la presă în ceea ce-l privește pe fotbalistul de la Barcelona.

În ultima perioadă, Lamine Yamal a apărut des în presă prin prisma vieții sale private. Acest lucru a stârnit critici la adresa jucătorului Barcelonei.

Mbappe sare în apărarea lui Lamine Yamal: „Trebuie să-l lăsăm în pace”

Vedeta lui Real Madrid subliniază că jucătorul Barcelonei e foarte tânăr, iar greșelile de la această vârstă sunt inerente.

„Se vede că are o mare pasiune pentru fotbal și ăsta este singurul lucru pe care nu-l poate pierde. Restul ține de viața lui personală. Trebuie să-l lăsăm în pace.

În fotbal este un jucător extraordinar, dar în viață este un băiat de 18 ani. La vârsta asta, toată lumea face greșeli. Faci lucruri bune, lucruri rele.

În cele din urmă, el va avea propria lui experiență de viață. Va ști ce este bine pentru el și, în final, trebuie să ne uităm doar la ce face pe teren.

Ce face în afara terenului nu este important, dacă nu este grav. Are un mare talent și va urma calea pe care o dorește. Îi urez mult noroc”, a spus Kylian Mbappe în cadrul emisiunii „Universo Valdano” de la Movistar Plus+, potrivit marca.com.

200 de milioane de euro
valorează Lamine Yamal, potrivit Transfermarkt

Yamal, în centrul mai multor scandaluri

În luna iulie a acestui an, Guvernul spaniol a deschis o anchetă după majoratul lui Lamine Yamal.

Asociația Persoanelor cu Acondroplazie și Alte Displazii Scheletice (ADEE) a denunțat public faptul că, în cadrul petrecerii, au fost angajate persoane cu nanism (n.r. - persoane de înălțime mică) în scopuri de divertisment.

Legea din Spania interzice de aproape trei ani prezentarea de spectacole care batjocoresc sau denigrează persoanele cu handicap.

Aproximativ 200 de persoane ar fi participat la acel eveniment. Acesta s-a desfășurat în condiții de maximă discreție, în care accesul a fost strict controlat, fără telefoane mobile, cu pază privată, supraveghere video și chiar drone, pentru a asigura intimitatea celor prezenți.

Controversele au continuat și după petrecere, când Yamal a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare într-un autovehicul în mișcare, fără a purta centura de siguranță, alături de o altă persoană.

Tot în această vară, Yamal a fost surprins în Italia împreună cu o femeie cu 12 ani mai în vârstă decât el.

Ulterior, Lamine a postat pe Instagram o fotografie în care se afla alături de Nicki Nicole (25 de ani), o cântăreață din Argentina, cu care și-a oficializat relația.

