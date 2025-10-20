Ronaldo l-a refuzat pe Boloni De ce nu apare starul portughez în filmul documentar despre viața lui Loți » Ce vedete au acceptat

Cristiano Ronaldo (40 de ani), fost jucător al lui Laszlo Bölöni (72 de ani) la Sporting Lisabona, a refuzat să apară în filmul documentar despre viața antrenorului român.

Mai multe vedete din fotbalul internațional vor apărea totuși în producția cinematografică.

Documentarul despre viața lui Laszlo Bölöni, „Bölöni - legenda care ne leagă”, a ajuns astăzi în cinematografe și a avut premiera la Târgu Mureș, în orașul natal al antrenorului.

Cristiano Ronaldo a refuzat să apară în documentarul „Bölöni - legenda care ne leagă”

Întrebat dacă Cristiano Ronaldo a refuzat să apară în documentarul despre viața lui Ladislau Bölöni din motive financiare, regizorul filmului, Attila Szabo, a negat.

„ Nu. Și Loți a vorbit cu dânsul, mai mulți prieteni, directorul lui, sora lui - ați văzut că este inclusă în film, dar am primit un mesaj de la el, în care a zis că nu vrea să dea interviuri pentru niciun film-documentar.

De exemplu, s-a făcut un film foarte bun despre Alex Ferguson, Ronaldo nu a dat interviu acolo.

S-a făcut un film foarte bun despre Beckham, nici acolo nu era inclus. Deci, noi am făcut tot posibilul să îl aducem, dar nu am reușit”, a spus Attila Szabo, potrivit iamsport.ro.

Laszlo Bölöni și Cristiano Ronaldo au colaborat la Sporting Lisabona, în sezonul 2002-2003.

Sub comanda antrenorului român, lusitanul a jucat 31 de meciuri, a marcat 5 goluri și a oferit 6 pase decisive.

O Supercupă a Portugaliei a câștigat Cristiano Ronaldo, în perioada în care a fost pregătit de Laszlo Bölöni

Mai multe vedete din fotbalul internațional apar în documentarul lui Laszlo Bölöni

Documentarul include interviuri cu mari personalități ale fotbalului mondial și românesc, printre care: Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Victor Pițurcă, Axel Witsel, Raphael Varane, Petr Cech, Tibor Nyilasi și regretatul Helmut Duckadam.

De asemenea, a acceptat să fie intervievat și Valentin Ceaușescu, iar foștii coechipieri ai lui Bölöni de la Steaua, Tudorel Stoica, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, contribuie cu amintiri despre cucerirea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei.

Alți participanți includ adversari, foști elevi ai lui Loți și conducători: Joao Pinto, Ricardo Quaresma, Rui Jorge, Kim Kallstrom, Hugo Viana, Pedro Barbosa, Luciano D’onofrio, Víctor Muñoz și Migueli, precum și scriitorul și publicistul român Mircea Dinescu.

Prima proiecție a filmului a avut loc la festivalul CineFest 2025, desfășurat luna trecută, la Miskolc.

Filmul este disponibil în cinematografele din România și din Ungaria

„Bölöni - legenda care ne leagă”este o radiografie complexă a vieții antrenorului

Filmul dorește să depășească limitele unui sport movie clasic și vrea să fie o radiografie a vieții antrenorului, cu imagini de arhivă, interviuri și secvențe din cariera de jucător și antrenor.

Co-regizorul Attila Szabo a explicat că procesul de selecție a materialelor a fost dificil și costisitor, implicând vizionarea a numeroase arhive din mai multe țări.

Unii experți români și maghiari în fotbal au vizionat deja filmul, i-au făcut comentarii foarte frumoase, sunt entuziasmați, dar și optimiști în legătură cu modul în care va fi primit de publicul din România și Ungaria Attila Szabo, co-regizor

FOTO Imagini de arhivă cu Boloni și familia sa

