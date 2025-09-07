Întrerupt de groapa din gazon FOTO. Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci

Partida dintre Austria și Cipru, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, s-a întrerupt dintr-un motiv neașteptat: o groapă a apărut pe gazon.

Meciul a fost pus pe pauză aproximativ 5 minute, timp în care organizatorii au încercat să rezolve situația.

Austria - Cipru, întrerupt din cauza unei gropi apărute pe gazon

În minutul 75 al partidei disputate pe Raiffeisen Arena, stadionul celor de la LASK Linz, un eveniment neașteptat a întrerupt meciul dintre Austria și Cipru.

Concret, o groapă uriașă a apărut la marginea careului Austriei, pământul surpându-se după un duel la minge. Arbitrul a oprit jocul.

La momentul întreruperii partidei, Austria conducea cu 1-0 grație golului reușit de Sabitzer, din penalty, în minutul 54. Partida s-a încheiat cu acest scor.

5 minute partida a fost oprită, timp în care austriecii au încercat să remedieze problema aducând găleți de pământ cu care să umple groapa apărută pe gazon.

În final, situația a fost remediată iar cele două echipe au putut reveni la joc.

Austria și Cipru, duel în grupa României

Cele două selecționate se luptă în grupa H cu naționala României pentru calificarea la turneul final din vara viitoare.

Odată cu victoria în fața Ciprului, Austria se distanțează la 3 puncte de România, având și un meci în minus.

România - Austria se va juca pe 12 octombrie, pe Arena Națională.

Programul grupei H din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

