Întrerupt de groapa din gazon FOTO.   Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci +22 foto
Groapă Austria - Cipru FOTO: Captură Prima Sport
Campionatul Mondial

Întrerupt de groapa din gazon FOTO. Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 00:21
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 09:02
  • Partida dintre Austria și Cipru, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, s-a întrerupt dintr-un motiv neașteptat: o groapă a apărut pe gazon.

Meciul a fost pus pe pauză aproximativ 5 minute, timp în care organizatorii au încercat să rezolve situația.

„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism  după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege”
Citește și
„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege”
Citește mai mult
„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism  după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege”

Austria - Cipru, întrerupt din cauza unei gropi apărute pe gazon

În minutul 75 al partidei disputate pe Raiffeisen Arena, stadionul celor de la LASK Linz, un eveniment neașteptat a întrerupt meciul dintre Austria și Cipru.

Concret, o groapă uriașă a apărut la marginea careului Austriei, pământul surpându-se după un duel la minge. Arbitrul a oprit jocul.

Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (6).jpg
Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (22 imagini)

Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (1).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (2).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (3).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (4).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

La momentul întreruperii partidei, Austria conducea cu 1-0 grație golului reușit de Sabitzer, din penalty, în minutul 54. Partida s-a încheiat cu acest scor.

5 minute partida a fost oprită, timp în care austriecii au încercat să remedieze problema aducând găleți de pământ cu care să umple groapa apărută pe gazon.

În final, situația a fost remediată iar cele două echipe au putut reveni la joc.

Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (17).jpg
Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (1).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (2).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (3).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (4).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Austria și Cipru, duel în grupa României

Cele două selecționate se luptă în grupa H cu naționala României pentru calificarea la turneul final din vara viitoare.

Odată cu victoria în fața Ciprului, Austria se distanțează la 3 puncte de România, având și un meci în minus.

România - Austria se va juca pe 12 octombrie, pe Arena Națională.

Programul grupei H din preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia4 (10-1)12
2. Austria3 (7-1)9
3. România4 (8-4)6
4. Cipru4 (3-5)3
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră
Campionatul Mondial
23:54
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră
Citește mai mult
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră
„Tricolorii”, criticați  Mihai Stoica nu e de acord cu șortul ridicat al lui Drăguș: „Nu e normal să i se tolereze asta”. Ce spune despre Moldovan și Rațiu
Nationala
22:41
„Tricolorii”, criticați Mihai Stoica nu e de acord cu șortul ridicat al lui Drăguș: „Nu e normal să i se tolereze asta”. Ce spune despre Moldovan și Rațiu
Citește mai mult
„Tricolorii”, criticați  Mihai Stoica nu e de acord cu șortul ridicat al lui Drăguș: „Nu e normal să i se tolereze asta”. Ce spune despre Moldovan și Rațiu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
austria cipru preliminarii cm 2026 groapa gazon
Știrile zilei din sport
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Înot
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Citește mai mult
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Tenis
16:56
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
Citește mai mult
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Special
12:00
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Citește mai mult
„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Europa League
10:40
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Citește mai mult
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:40
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
Imagini înfiorătoare VIDEO+FOTO. Locuința vedetei Ucrainei, bombardată de ruși » Mama, soția și copilul se aflau în casă!
17:15
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
CSM București, eșec dramatic „Tigroaicele” au revenit de la -7 goluri, dar au primit gol în ultima secundă de la centrul terenului!
18:12
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
Reghecampf, încă un pas greșit Tehnicianul român, blocat și de rivala din Sudan
16:46
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Top stiri din sport
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Stranieri
13:18
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Citește mai mult
„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Baschet
12:13
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Citește mai mult
Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Campionate
11:11
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Citește mai mult
Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Nationala
10:47
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România
Citește mai mult
Acuză o conspirație! Atac în stilul Lucescu al selecționerului Ciprului înaintea confruntării cu România

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share