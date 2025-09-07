Întrerupt de groapa din gazon FOTO. Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci

- Partida dintre Austria și Cipru, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, s-a întrerupt dintr-un motiv neașteptat: o groapă a apărut pe gazon.
Meciul a fost pus pe pauză aproximativ 5 minute, timp în care organizatorii au încercat să rezolve situația.
Austria - Cipru, întrerupt din cauza unei gropi apărute pe gazon
În minutul 75 al partidei disputate pe Raiffeisen Arena, stadionul celor de la LASK Linz, un eveniment neașteptat a întrerupt meciul dintre Austria și Cipru.
Concret, o groapă uriașă a apărut la marginea careului Austriei, pământul surpându-se după un duel la minge. Arbitrul a oprit jocul.
Galerie foto (22 imagini)
La momentul întreruperii partidei, Austria conducea cu 1-0 grație golului reușit de Sabitzer, din penalty, în minutul 54. Partida s-a încheiat cu acest scor.
5 minute partida a fost oprită, timp în care austriecii au încercat să remedieze problema aducând găleți de pământ cu care să umple groapa apărută pe gazon.
În final, situația a fost remediată iar cele două echipe au putut reveni la joc.
Austria și Cipru, duel în grupa României
Cele două selecționate se luptă în grupa H cu naționala României pentru calificarea la turneul final din vara viitoare.
Odată cu victoria în fața Ciprului, Austria se distanțează la 3 puncte de România, având și un meci în minus.
România - Austria se va juca pe 12 octombrie, pe Arena Națională.
Programul grupei H din preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|4 (10-1)
|12
|2. Austria
|3 (7-1)
|9
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|4 (3-5)
|3
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0