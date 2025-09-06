Bruscat de Cristiano Ronaldo VIDEO. Fanul s-a apropiat prea mult, iar starul portughez a făcut un gest neașteptat

- Cristiano Ronaldo (40 de ani) a împins un fan care voia să facă o poză cu el, înainte de partida dintre Armenia și Portugalia.
Cele două echipe se vor întâlni astăzi, de la ora 19:00, în prima rundă a grupei F din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Cristiano Ronaldo a împins un fan
Jucătorii portughezi au fost asaltați de fani în momentul în care au ajuns în fața hotelului, anunță gulfnews.com.
Într-un videoclip postat pe rețelele sociale se poate observa cum Bernardo Silva trece primul și este urmat de Cristiano Ronaldo. Un suporter s-a apropiat prea mult, încercând să se fotografieze alături de starul lusitan, iar acesta îl împinge în lateral pentru a-și elibera calea.
Mai multe persoane au intervenit pentru a-l ține la distanță pe suporterul care l-a iritat pe jucătorul lui Al-Nassr.
Echipa națională a Portugaliei a fost întâmpinată de mulți fani și la aeroportul din Erevan.
Cristiano Ronaldo urmează să joace meciul internațional cu numărul 222. Până în prezent, portughezul a marcat 138 de goluri și a câștigat trei trofee importante: EURO 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025.