Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră

Portugalia s-a impus categoric în Armenia, scor 5-0, în preliminariile Campionatului Mondial.

Cristiano Ronaldo a înscris două goluri, fiind în acest moment la o singură reușită de un nou record.

Portugalia a debutat cu dreptul în campania de calificare pentru Campionatul Mondial. Lusitanii au câștigat fără drept de apel în Armenia, scor 5-0, grație golurilor marcate de Ronaldo (2), Joao Felix (2) și Joao Cancelo.

Portugalia a făcut instrucție cu Armenia

Echipa lui Roberto Martinez a deschis rapid scorul în Armenia, după numai 10 minute, atunci când Joao Felix a punctat. Acesta a reluat cu capul după o centrare de mare clasă expediată de Joao Cancelo.

Peste alte 11 minute, în minutul 21, număr purtat de regretatul Diogo Jota la națională, Ronaldo a dublat avantajul, după ce a primit o pasă în careul mic de la Pedro Neto .

Cred cu adevărat în coincidențe. Spiritul lui Diogo este cu noi, așa că semnalul este puternic, în minutul 21 am marcat. L-am simțit pe Diogo Jota încă din prima zi de cantonament și ne-a transmis din puterea și motivația lui. Roberto Martinez, selecționer Portugalia

Joao Cancelo, pasatorul de la primul gol, a dus scorul la 3-0 în minutul 32. Acesta a profitat de o eroare a defensivei armene, reușind să bage mingea în poartă din preajma punctului cu var.

În repriza secundă, Ronaldo a reușit „dubla” imediat după revenirea de la cabine, după o execuție de mare clasă din afara careului.

Ultimul gol al partidei a fost marcat de același Joao Felix, în minutul 61.

Cristiano Ronaldo, la golul 942 în carieră

După ce a reușit să marcheze două goluri la Yerevan, Cristiano Ronaldo a ajuns la 140 de reușite pentru echipa națională, record absolut în fotbal.

De asemenea, acesta a ajuns la reușita cu numărul 942 în carieră, fiind și mai aproape de a-și îndeplini marele obiectiv, acela de a marca 1.000 de goluri la nivel de seniori.

Totodată, portughezul mai are nevoie de o singură reușită pentru a bifa un nou record: cele mai multe goluri marcate în preliminariile Campionatului Mondial.

Recordul este deținut în acest moment de Carlos Ruiz, fost fotbalist din Guatemala. Acesta s-a retras în 2016, cu 39 de goluri marcate în preliminariile CM. În acest moment, Ronaldo are 38 de reușite, iar Lionel Messi 36.

Ronaldo, protagonistul unui moment emoționant la începutul partidei

La momentul intonării imnurilor naționale ale Armeniei și Portugaliei, Cristiano Ronaldo s-a aflat în centrul atenției. Copilul care l-a însoțit pe portughez pe gazon a izbucnit în lacrimi de bucurie.

Ronaldo i-a zâmbit acestuia și l-a luat în brațe, gestul fiind unul extrem de apreciat de către puști, care nu și-a putut lua privirea de la marele fotbalist.

