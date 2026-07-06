„De 23 de ani încercați să mă doborâți” Cristiano, exploziv înainte de meciul Portugalia - Spania: „Tu nu mă placi, țin minte fețele oamenilor” 

Înaintea duelului cu Spania din optimile Cupei Mondiale 2026, Cristiano Ronaldo a oferit una dintre cele mai aprige conferințe de presă.

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La 41 de ani, căpitanul Portugaliei a vorbit despre criticile constante la adresa sa, despre posibilitatea ca acesta să fie ultimul său Campionat Mondial și despre felul în care privește finalul unei cariere legendare.

Cristiano Ronaldo: „De 23 de ani încercați să mă doborâți”

Întrebat cum gestionează faptul că statutul său de titular este pus sub semnul întrebării și criticat, Ronaldo a răspuns fără ezitare.

„De 23 de ani încercați să mă doborâți. Dar cred că deja v-ați dat seama că nu are rost. Este o pierdere de timp. Încercați, încercați, încercați... dar nu are rost.

Este ceva cu care sunt complet obișnuit. Unii mă plac mai mult, alții mai puțin. Face parte din viață. Și eu am preferințele mele”.

„Nu voi fi mai puțin Cristiano dacă nu câștig Mondialul”

Atacantul portughez a explicat că, după tot ce a realizat în carieră, nu mai simte nevoia să demonstreze nimic nimănui și că trofeul mondial nu îi poate defini cariera.

„Nu-mi lipsește nimic. Viața a fost foarte generoasă cu mine și mi-a oferit mai mult decât am visat vreodată să câștig. Mai ales la echipa națională, dar și pe plan personal.

De aceea, ceea ce contează este să mă bucur de fiecare moment. Nu voi fi mai puțin Cristiano dacă nu câștig Campionatul Mondial și nici mai mult Cristiano dacă îl voi câștiga. Toți suntem aici cu speranța de a reuși, iar eu intru în fiecare competiție cu dorința de a câștiga. Dar doar unul va câștiga.

Așa că aleg să mă bucur de fiecare zi, fără să mă gândesc obsesiv la ziua de mâine. Asta este lecția pe care am învățat-o”.

Ronaldo a mărturisit că experiența acumulată odată cu trecerea anilor l-a ajutat să privească diferit criticile și presiunea.

„Unul dintre lucrurile pe care ți le oferă vârsta este maturitatea, experiența și capacitatea de a relativiza multe lucruri.

Evident că nu-mi place și văd atacurile constante la adresa mea. Dar, cum spun mereu, nu este nimic nou. Și, uneori, chiar vă mulțumesc pentru ele, pentru că fac parte din povestea vieții mele. După 40 de ani am învățat asta.

Sper să mai trăiesc încă 40 de ani și să fiu pregătit, pentru că tocmai cele mai mari critici m-au făcut să progresez.

Așa că vă mulțumesc că continuați să faceți asta, fiindcă, într-un fel, mă faceți să cresc și mai mult și să apar și mai mult în atenția oamenilor”.

Moment tensionat la conferința lui Cristiano Ronaldo: „Tu nu mă placi. Țin minte fețele oamenilor”

La un moment dat, portughezul s-a adresat direct unor jurnaliști din sală.

„O să vorbesc cu voi… cu unii dintre voi. Cei care nu mă plac, în special. Tu (n.r. indică un jurnalist din sală) ești unul dintre ei, știu.

Țin minte foarte bine fețele oamenilor. Îmi este suficient să-i văd o dată”.

Întrebat dacă simte presiunea momentului și dacă se teme de un eventual eșec, Ronaldo a oferit un răspuns sincer, în care a lăsat să se înțeleagă și oboseala acumulată în toți acești ani petrecuți în lumina reflectoarelor.

„Am foarte multă dorință să nu mai vin aici (n.r. în sala de conferințe). Nu mă mai vreți aici, știu. Dar va veni ziua aceea. Voi fi sincer. Indiferent de ce se întâmplă mâine, voi pleca de aici cu conștiința împăcată. Nu 100%, ci 1000%.

În viața mea, în fotbal, am dat tot ce am avut. Nu am jucat din necesitate, ci din pasiune. Joc pentru că iubesc fotbalul. Cristiano Ronaldo

Indiferent ce se întâmplă mâine, voi fi fericit. Nu îmi pot pune presiune să cred că trebuie să câștig cu orice preț. Nu. Accept ceea ce vrea Dumnezeu.

Trebuie să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare meci. Există critici constructive și există critici care au ca scop doar să te distrugă. Totul face parte din viață.

La urma urmei, înțeleg și rolul vostru. Face parte din meseria voastră.

Important este să rămâi aproape de oamenii care țin cu adevărat la tine, de cei care au pasiune pentru tine și de pasiunea pe care o ai tu pentru ceea ce faci.

Vor exista întotdeauna momente dificile. Este normal. Cred că și voi vă treziți uneori fără chef să mergeți la muncă, chiar dacă faceți ceea ce vă place. La fel este și în fotbal. Cum există mereu critici, uneori este mai greu.

Dar face parte din profesia noastră”.

Cristiano Ronaldo, „ciocnire” cu o stewardesă din Argentina

Conferința a avut și un moment amuzant, când Ronaldo a povestit o întâmplare petrecută în drum spre meci.

„Ieri, în avion, una dintre însoțitoarele de bord era din Argentina. Mi-am dat seama imediat, după felul în care s-a uitat la mine. I-am spus: sunt sigur că ești din Argentina.

Ea m-a întrebat: «Cum ți-ai dat seama?»

I-am răspuns că după felul în care m-a privit, și-a întors foarte repede privirea. Asta înseamnă că nu prea îl place pe Cristiano”.

Remarca a stârnit râsete în sală, iar portughezul a completat: „Soția mea e din Argentina. Bineînțeles că am o iubire specială și pentru argentinieni. Totul este în regulă. Nu este nicio problemă”.

În final, Ronaldo a confirmat ceea ce mulți bănuiau deja: turneul din 2026 va fi, cel mai probabil, ultimul Campionat Mondial din cariera sa. Totuși, speră ca aventura Portugaliei să nu se încheie în fața Spaniei.

„Da, probabil că va fi ultimul meu Mondial. Și sper din toată inima ca mâine să nu fie ultimul meu meci. Așa veți mai putea încerca să mă «omorâți» încă puțin”.

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