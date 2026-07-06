„De 23 de ani încercați să mă doborâți” Cristiano, exploziv înainte de meciul Portugalia - Spania: „Tu nu mă placi, țin minte fețele oamenilor” 
Cristiano Ronaldo (foto: Imago)
Campionatul Mondial

„De 23 de ani încercați să mă doborâți” Cristiano, exploziv înainte de meciul Portugalia - Spania: „Tu nu mă placi, țin minte fețele oamenilor”

alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 13:20
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 13:20
  • Înaintea duelului cu Spania din optimile Cupei Mondiale 2026, Cristiano Ronaldo a oferit una dintre cele mai aprige conferințe de presă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La 41 de ani, căpitanul Portugaliei a vorbit despre criticile constante la adresa sa, despre posibilitatea ca acesta să fie ultimul său Campionat Mondial și despre felul în care privește finalul unei cariere legendare.

Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe
Citește și
Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe
Citește mai mult
Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe

Cristiano Ronaldo: „De 23 de ani încercați să mă doborâți”

Întrebat cum gestionează faptul că statutul său de titular este pus sub semnul întrebării și criticat, Ronaldo a răspuns fără ezitare.

„De 23 de ani încercați să mă doborâți. Dar cred că deja v-ați dat seama că nu are rost. Este o pierdere de timp. Încercați, încercați, încercați... dar nu are rost.

Este ceva cu care sunt complet obișnuit. Unii mă plac mai mult, alții mai puțin. Face parte din viață. Și eu am preferințele mele”.

„Nu voi fi mai puțin Cristiano dacă nu câștig Mondialul”

Atacantul portughez a explicat că, după tot ce a realizat în carieră, nu mai simte nevoia să demonstreze nimic nimănui și că trofeul mondial nu îi poate defini cariera.

„Nu-mi lipsește nimic. Viața a fost foarte generoasă cu mine și mi-a oferit mai mult decât am visat vreodată să câștig. Mai ales la echipa națională, dar și pe plan personal.

De aceea, ceea ce contează este să mă bucur de fiecare moment. Nu voi fi mai puțin Cristiano dacă nu câștig Campionatul Mondial și nici mai mult Cristiano dacă îl voi câștiga. Toți suntem aici cu speranța de a reuși, iar eu intru în fiecare competiție cu dorința de a câștiga. Dar doar unul va câștiga.

Așa că aleg să mă bucur de fiecare zi, fără să mă gândesc obsesiv la ziua de mâine. Asta este lecția pe care am învățat-o”.

Ronaldo a mărturisit că experiența acumulată odată cu trecerea anilor l-a ajutat să privească diferit criticile și presiunea.

„Unul dintre lucrurile pe care ți le oferă vârsta este maturitatea, experiența și capacitatea de a relativiza multe lucruri.

Evident că nu-mi place și văd atacurile constante la adresa mea. Dar, cum spun mereu, nu este nimic nou. Și, uneori, chiar vă mulțumesc pentru ele, pentru că fac parte din povestea vieții mele. După 40 de ani am învățat asta.

Sper să mai trăiesc încă 40 de ani și să fiu pregătit, pentru că tocmai cele mai mari critici m-au făcut să progresez.

Așa că vă mulțumesc că continuați să faceți asta, fiindcă, într-un fel, mă faceți să cresc și mai mult și să apar și mai mult în atenția oamenilor”.

Moment tensionat la conferința lui Cristiano Ronaldo: „Tu nu mă placi. Țin minte fețele oamenilor”

La un moment dat, portughezul s-a adresat direct unor jurnaliști din sală.

„O să vorbesc cu voi… cu unii dintre voi. Cei care nu mă plac, în special. Tu (n.r. indică un jurnalist din sală) ești unul dintre ei, știu.

Țin minte foarte bine fețele oamenilor. Îmi este suficient să-i văd o dată”.

Întrebat dacă simte presiunea momentului și dacă se teme de un eventual eșec, Ronaldo a oferit un răspuns sincer, în care a lăsat să se înțeleagă și oboseala acumulată în toți acești ani petrecuți în lumina reflectoarelor.

„Am foarte multă dorință să nu mai vin aici (n.r. în sala de conferințe). Nu mă mai vreți aici, știu. Dar va veni ziua aceea. Voi fi sincer. Indiferent de ce se întâmplă mâine, voi pleca de aici cu conștiința împăcată. Nu 100%, ci 1000%.

În viața mea, în fotbal, am dat tot ce am avut. Nu am jucat din necesitate, ci din pasiune. Joc pentru că iubesc fotbalul. Cristiano Ronaldo

Indiferent ce se întâmplă mâine, voi fi fericit. Nu îmi pot pune presiune să cred că trebuie să câștig cu orice preț. Nu. Accept ceea ce vrea Dumnezeu.

Trebuie să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare meci. Există critici constructive și există critici care au ca scop doar să te distrugă. Totul face parte din viață.

La urma urmei, înțeleg și rolul vostru. Face parte din meseria voastră.

Important este să rămâi aproape de oamenii care țin cu adevărat la tine, de cei care au pasiune pentru tine și de pasiunea pe care o ai tu pentru ceea ce faci.

Vor exista întotdeauna momente dificile. Este normal. Cred că și voi vă treziți uneori fără chef să mergeți la muncă, chiar dacă faceți ceea ce vă place. La fel este și în fotbal. Cum există mereu critici, uneori este mai greu.

Dar face parte din profesia noastră”.

Cristiano Ronaldo, „ciocnire” cu o stewardesă din Argentina

Conferința a avut și un moment amuzant, când Ronaldo a povestit o întâmplare petrecută în drum spre meci.

„Ieri, în avion, una dintre însoțitoarele de bord era din Argentina. Mi-am dat seama imediat, după felul în care s-a uitat la mine. I-am spus: sunt sigur că ești din Argentina.

Ea m-a întrebat: «Cum ți-ai dat seama?»

I-am răspuns că după felul în care m-a privit, și-a întors foarte repede privirea. Asta înseamnă că nu prea îl place pe Cristiano”.

Remarca a stârnit râsete în sală, iar portughezul a completat: „Soția mea e din Argentina. Bineînțeles că am o iubire specială și pentru argentinieni. Totul este în regulă. Nu este nicio problemă”.

În final, Ronaldo a confirmat ceea ce mulți bănuiau deja: turneul din 2026 va fi, cel mai probabil, ultimul Campionat Mondial din cariera sa. Totuși, speră ca aventura Portugaliei să nu se încheie în fața Spaniei.

„Da, probabil că va fi ultimul meu Mondial. Și sper din toată inima ca mâine să nu fie ultimul meu meci. Așa veți mai putea încerca să mă «omorâți» încă puțin”.

Citește și

Brazilia e în șoc: interzisă în Europa! Explicația incredibilă pentru care cea mai titrată națională din lume a ajuns la 6 Mondiale la rând fără trofeu
Campionatul Mondial
12:51
Brazilia e în șoc: interzisă în Europa! Explicația incredibilă pentru care cea mai titrată națională din lume a ajuns la 6 Mondiale la rând fără trofeu
Citește mai mult
Brazilia e în șoc: interzisă în Europa! Explicația incredibilă pentru care cea mai titrată națională din lume a ajuns la 6 Mondiale la rând fără trofeu
Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe
Campionatul Mondial
11:13
Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe
Citește mai mult
Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
portugalia Campionatul Mondial cristiano ronaldo argentina cm 2026
Știrile zilei din sport
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Citește mai mult
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Superliga
07.07
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Citește mai mult
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Campionatul Mondial
07.07
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Citește mai mult
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Campionatul Mondial
07.07
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și ce avertisment lansează
Citește mai mult
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:23
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
 „Au vrut să rămână Messi”  Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei:  „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
23:37
„O nebunie” Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
„O nebunie”  Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
22:03
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
22:36
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Top stiri
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care i-a pus mari probleme la Mondial
Citește mai mult
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Campionatul Mondial
07.07
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Citește mai mult
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Tenis
07.07
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Citește mai mult
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
B365
07.07
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
Citește mai mult
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 13 rapid 13 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share