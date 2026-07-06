Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe
Campionatul Mondial

Istoria se scrie acum Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe

alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 11:13
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 11:13
  • Toate marile nume de la CM 2026 au ieșit la rampă în momentul de față, iar turneul final bifează o premieră istorică.
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Faza optimilor se apropie de final, iar Mondialul cu 48 de echipe pare a fi un succes neașteptat pentru FIFA.

Primul Mondial cu trei „monștri”! Nimeni n-a reușit așa ceva până la Messi, Haaland și Mbappe

Un mare ajutor a fost adus și de „balaurii” care au ajuns în America de Nord în vârful formei.

Conform statisticianului Mister Chip, este pentru prima dată în istoria Campionatelor Mondiale când trei jucători marchează cel puțin 7 goluri. Și ce jucători!

Erling Haaland și Kylian Mbappe au atins această bornă în numai 5 meciuri, în timp ce Lionel Messi încă nu a disputat meciul din optimi cu Egipt! Iar cei trei mai pot avea la dispoziție alte 3 partide să ridice și mai mult nivelul

Messi și Mbappe sunt în luptă directă și pentru titlul de golgheter all-time al turneului. Argentinianul a marcat 20, în timp ce francezul este la două lungimi în urmă.

Mai este pus la bătaie un record imens, cele mai multe goluri marcate la un singur turneu, deținut acum de Just Fointaine, cu 13 reușite. E un record care datează de aproape 70 de ani, fiind înregistrat în 1958.

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