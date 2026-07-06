Brazilia e în șoc: interzisă în Europa! Explicația incredibilă pentru care cea mai titrată națională din lume a ajuns la 6 Mondiale la rând fără trofeu
Vinicius, prăbușit după eliminarea de la Mondial (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Brazilia e în șoc: interzisă în Europa! Explicația incredibilă pentru care cea mai titrată națională din lume a ajuns la 6 Mondiale la rând fără trofeu

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 12:51
  • Brazilia a fost scoasă din competiție la acest turneu final de Norvegia, în optimile de finală, scor 2-1, dublă Haaland.
  • Din 2006 și până în prezent, Brazilia a pierdut toate disputele cu naționalele din Europa în faza eliminatorie.
  • Între 1994 și 2002, când a jucat de fiecare finala, Brazilia a câștigat 9 dintre cele 10 meciuri cu reprezentantele Europei, dincolo de faza grupelor.
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Încă un eșec major pentru cea mai titrată națională din lume. Brazilia a fost eliminată luni noapte de la Campionatul Mondial, după 1-2 cu Norvegia, în optimile de finală.

Este pentru al 6-lea turneu la rând în care reprezentativa la care Pele cucerea 3 titluri mondiale ratează obiectivul principal și anume disputarea finalei.

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Brazilia e în șoc: interzisă în Europa!

De fapt, începând din 2006, Brazilia a dezamăgit profund, părăsind competiția devreme sau chiar foarte devreme.

Când a fost eliminată Brazilia în ultimii 20 de ani la Mondiale:

  • 2006 - sferturi
  • 2010 - sferturi
  • 2014 - semifinale
  • 2018 - sferturi
  • 2022 - sferturi
  • 2026 - optimi

Toate aceste eșecuri au ceva în comun. O statistică absolut șocantă pentru o reprezentativă care a dominat fotbalul până acum două decenii.

Începând din 2006, Brazilia a fost blocată de fiecare dată de Europa.

Începând cu faza eliminatorie, brazilienii au susținut în acest interval nu mai puțin de 7 confruntări cu naționale de pe bătrânul continent. Rezultatul? Înfrângeri pe linie:

  • 2006: 0-1 cu Franța, în sferturi
  • 2010: 1-2 cu Olanda, sferturi
  • 2014: 1-7 cu Germania, semifinale și apoi 0-3 cu Olanda, finala mică
  • 2018: 1-2 cu Belgia, sferturi
  • 2022: 1-1, 2-4 la pen. cu Croația, sferturi
  • 2026: 1-2 cu Norvegia, optimi

În schimb, toate celelalte confruntări în meciurile eliminatorii, de la aceste turnee, au fost cu țări de pe alte continente: Africa, America de Sud, America Centrală și Asia, toate câștigate:

  • 2006: 3-0 cu Ghana, optimi
  • 2010: 3-0 cu Chile, optimi
  • 2014: 1-1, 3-2 pen. cu Chile, optimi
  • 2014: 2-1 cu Columbia, sferturi
  • 2018: 2-0 cu Mexic, optimi
  • 2022: 4-1 cu Coreea de Sud, optimi
  • 2026: 2-1 cu Japonia, 16-imi

Decăderea Braziliei practic de aici a plecat, de la imposibilitatea de le mai face față reprezentativelor din Europa. Fiindcă până în 2006, Brazilia reușise ceva fantastic: 3 Mondiale la rând cu finală disputată (1994, 1998 și 2002), dintre care două câștigate.

Dar au fost 3 turnee la care, Brazilia a pus la respect Europa: a disputat 10 meciuri în sistem eliminatoriu și a câștigat 90%. Singurul eșec: finala cu Franța din 98.

Brazilia versus Europa la Mondialele din 1994, 1998 și 2002

1994

  • Sferturi: 3-2 cu Olanda
  • Semifinale: 1-0 cu Suedia
  • Finala: 0-0, 3-2 pen. cu Italia

1998

  • Sferturi: 3-2 cu Danemarca
  • Semifinale: 1-1, 4-2 pen. cu Olanda
  • Finala: 0-3 cu Franța

2002

  • Optimi: 3-0 cu Belgia
  • Sferturi: 2-1 cu Anglia
  • Semifinale: 1-0 cu Turcia
  • Finala: 2-0 cu Germania

Nu se poate să câștigi trofeu fără să treci de Europa

În afara succeselor din 1994 și 2002, Brazilia a mai reușit să triumfe de 3 ori: 1958, 1962 și 1970. De fiecare dată a bătut, dincolo de faza grupelor, cel puțin o națională din Europa.

Ba chiar, în 58 a jucat în toate fazele eliminatorii cu 3 europene, iar papmaresul a fost fantastic: 3 victorii și golaveraj 11-4.

Ce europene a bătut Brazilia în faza eliminatorie la primele 3 titluri câștigate

1958

  • Sferturi: 1-0 cu Țara Galilor
  • Semifinale: 5-2 cu Franța
  • Finală: 5-2 cu Suedia

1962

  • Sferturi: 3-1 cu Anglia
  • Finala: 3-1 cu Cehoslovacia

1970

  • Finala: 4-1 cu Italia

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