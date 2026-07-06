Brazilia e în șoc: interzisă în Europa! Explicația incredibilă pentru care cea mai titrată națională din lume a ajuns la 6 Mondiale la rând fără trofeu

Brazilia a fost scoasă din competiție la acest turneu final de Norvegia, în optimile de finală, scor 2-1, dublă Haaland.

Din 2006 și până în prezent, Brazilia a pierdut toate disputele cu naționalele din Europa în faza eliminatorie.

Între 1994 și 2002, când a jucat de fiecare finala, Brazilia a câștigat 9 dintre cele 10 meciuri cu reprezentantele Europei, dincolo de faza grupelor.

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Încă un eșec major pentru cea mai titrată națională din lume. Brazilia a fost eliminată luni noapte de la Campionatul Mondial, după 1-2 cu Norvegia, în optimile de finală.

Este pentru al 6-lea turneu la rând în care reprezentativa la care Pele cucerea 3 titluri mondiale ratează obiectivul principal și anume disputarea finalei.

Brazilia e în șoc: interzisă în Europa!

De fapt, începând din 2006, Brazilia a dezamăgit profund, părăsind competiția devreme sau chiar foarte devreme.

Când a fost eliminată Brazilia în ultimii 20 de ani la Mondiale:

2006 - sferturi

2010 - sferturi

2014 - semifinale

2018 - sferturi

2022 - sferturi

2026 - optimi

Toate aceste eșecuri au ceva în comun. O statistică absolut șocantă pentru o reprezentativă care a dominat fotbalul până acum două decenii.

Începând din 2006, Brazilia a fost blocată de fiecare dată de Europa.

Începând cu faza eliminatorie, brazilienii au susținut în acest interval nu mai puțin de 7 confruntări cu naționale de pe bătrânul continent. Rezultatul? Înfrângeri pe linie:

2006: 0-1 cu Franța, în sferturi

2010: 1-2 cu Olanda, sferturi

2014: 1-7 cu Germania, semifinale și apoi 0-3 cu Olanda, finala mică

2018: 1-2 cu Belgia, sferturi

2022: 1-1, 2-4 la pen. cu Croația, sferturi

2026: 1-2 cu Norvegia, optimi

În schimb, toate celelalte confruntări în meciurile eliminatorii, de la aceste turnee, au fost cu țări de pe alte continente: Africa, America de Sud, America Centrală și Asia, toate câștigate:

2006: 3-0 cu Ghana, optimi

2010: 3-0 cu Chile, optimi

2014: 1-1, 3-2 pen. cu Chile, optimi

2014: 2-1 cu Columbia, sferturi

2018: 2-0 cu Mexic, optimi

2022: 4-1 cu Coreea de Sud, optimi

2026: 2-1 cu Japonia, 16-imi

Decăderea Braziliei practic de aici a plecat, de la imposibilitatea de le mai face față reprezentativelor din Europa. Fiindcă până în 2006, Brazilia reușise ceva fantastic: 3 Mondiale la rând cu finală disputată (1994, 1998 și 2002), dintre care două câștigate.

Dar au fost 3 turnee la care, Brazilia a pus la respect Europa: a disputat 10 meciuri în sistem eliminatoriu și a câștigat 90%. Singurul eșec: finala cu Franța din 98.

Brazilia versus Europa la Mondialele din 1994, 1998 și 2002

1994

Sferturi: 3-2 cu Olanda

Semifinale: 1-0 cu Suedia

Finala: 0-0, 3-2 pen. cu Italia

1998

Sferturi: 3-2 cu Danemarca

Semifinale: 1-1, 4-2 pen. cu Olanda

Finala: 0-3 cu Franța

2002

Optimi: 3-0 cu Belgia

Sferturi: 2-1 cu Anglia

Semifinale: 1-0 cu Turcia

Finala: 2-0 cu Germania

Nu se poate să câștigi trofeu fără să treci de Europa

În afara succeselor din 1994 și 2002, Brazilia a mai reușit să triumfe de 3 ori: 1958, 1962 și 1970. De fiecare dată a bătut, dincolo de faza grupelor, cel puțin o națională din Europa.

Ba chiar, în 58 a jucat în toate fazele eliminatorii cu 3 europene, iar papmaresul a fost fantastic: 3 victorii și golaveraj 11-4.

Ce europene a bătut Brazilia în faza eliminatorie la primele 3 titluri câștigate

1958

Sferturi: 1-0 cu Țara Galilor

Semifinale: 5-2 cu Franța

Finală: 5-2 cu Suedia

1962

Sferturi: 3-1 cu Anglia

Finala: 3-1 cu Cehoslovacia

1970

Finala: 4-1 cu Italia

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