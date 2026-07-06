Brazilia e în șoc: interzisă în Europa! Explicația incredibilă pentru care cea mai titrată națională din lume a ajuns la 6 Mondiale la rând fără trofeu

- Brazilia a fost scoasă din competiție la acest turneu final de Norvegia, în optimile de finală, scor 2-1, dublă Haaland.
- Din 2006 și până în prezent, Brazilia a pierdut toate disputele cu naționalele din Europa în faza eliminatorie.
- Între 1994 și 2002, când a jucat de fiecare finala, Brazilia a câștigat 9 dintre cele 10 meciuri cu reprezentantele Europei, dincolo de faza grupelor.
Încă un eșec major pentru cea mai titrată națională din lume. Brazilia a fost eliminată luni noapte de la Campionatul Mondial, după 1-2 cu Norvegia, în optimile de finală.
Este pentru al 6-lea turneu la rând în care reprezentativa la care Pele cucerea 3 titluri mondiale ratează obiectivul principal și anume disputarea finalei.
Brazilia e în șoc: interzisă în Europa!
De fapt, începând din 2006, Brazilia a dezamăgit profund, părăsind competiția devreme sau chiar foarte devreme.
Când a fost eliminată Brazilia în ultimii 20 de ani la Mondiale:
- 2006 - sferturi
- 2010 - sferturi
- 2014 - semifinale
- 2018 - sferturi
- 2022 - sferturi
- 2026 - optimi
Toate aceste eșecuri au ceva în comun. O statistică absolut șocantă pentru o reprezentativă care a dominat fotbalul până acum două decenii.
Începând din 2006, Brazilia a fost blocată de fiecare dată de Europa.
Începând cu faza eliminatorie, brazilienii au susținut în acest interval nu mai puțin de 7 confruntări cu naționale de pe bătrânul continent. Rezultatul? Înfrângeri pe linie:
- 2006: 0-1 cu Franța, în sferturi
- 2010: 1-2 cu Olanda, sferturi
- 2014: 1-7 cu Germania, semifinale și apoi 0-3 cu Olanda, finala mică
- 2018: 1-2 cu Belgia, sferturi
- 2022: 1-1, 2-4 la pen. cu Croația, sferturi
- 2026: 1-2 cu Norvegia, optimi
În schimb, toate celelalte confruntări în meciurile eliminatorii, de la aceste turnee, au fost cu țări de pe alte continente: Africa, America de Sud, America Centrală și Asia, toate câștigate:
- 2006: 3-0 cu Ghana, optimi
- 2010: 3-0 cu Chile, optimi
- 2014: 1-1, 3-2 pen. cu Chile, optimi
- 2014: 2-1 cu Columbia, sferturi
- 2018: 2-0 cu Mexic, optimi
- 2022: 4-1 cu Coreea de Sud, optimi
- 2026: 2-1 cu Japonia, 16-imi
Decăderea Braziliei practic de aici a plecat, de la imposibilitatea de le mai face față reprezentativelor din Europa. Fiindcă până în 2006, Brazilia reușise ceva fantastic: 3 Mondiale la rând cu finală disputată (1994, 1998 și 2002), dintre care două câștigate.
Dar au fost 3 turnee la care, Brazilia a pus la respect Europa: a disputat 10 meciuri în sistem eliminatoriu și a câștigat 90%. Singurul eșec: finala cu Franța din 98.
Brazilia versus Europa la Mondialele din 1994, 1998 și 2002
1994
- Sferturi: 3-2 cu Olanda
- Semifinale: 1-0 cu Suedia
- Finala: 0-0, 3-2 pen. cu Italia
1998
- Sferturi: 3-2 cu Danemarca
- Semifinale: 1-1, 4-2 pen. cu Olanda
- Finala: 0-3 cu Franța
2002
- Optimi: 3-0 cu Belgia
- Sferturi: 2-1 cu Anglia
- Semifinale: 1-0 cu Turcia
- Finala: 2-0 cu Germania
Nu se poate să câștigi trofeu fără să treci de Europa
În afara succeselor din 1994 și 2002, Brazilia a mai reușit să triumfe de 3 ori: 1958, 1962 și 1970. De fiecare dată a bătut, dincolo de faza grupelor, cel puțin o națională din Europa.
Ba chiar, în 58 a jucat în toate fazele eliminatorii cu 3 europene, iar papmaresul a fost fantastic: 3 victorii și golaveraj 11-4.
Ce europene a bătut Brazilia în faza eliminatorie la primele 3 titluri câștigate
1958
- Sferturi: 1-0 cu Țara Galilor
- Semifinale: 5-2 cu Franța
- Finală: 5-2 cu Suedia
1962
- Sferturi: 3-1 cu Anglia
- Finala: 3-1 cu Cehoslovacia
1970
- Finala: 4-1 cu Italia