Fabian Hurzeler (33 de ani), antrenorul lui Brighton, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, din etapa #4 a fazei principale din Conference League.

Brighton - U Craiova se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ciuda diferenței valorice imense între cele două echipe, tehnicianul german al lui Brighton a avut doar cuvinte de laudă la adresa campioanei României, înaintea duelului direct.

Brighton - U Craiova. Fabian Hurzeler: „Nu trebuie să îi subestimăm, au un stil de joc modern”

Fabian Hurzeler a vorbit și despre interesul fanilor olteni pentru acest meci din Conference League. Cele 2.000 de bilete destinate suporterilor români s-au epuizat în doar 20 de minute.

„Când pierdem, totul e greșit, când câștigăm, totul e bine. Avem un nivel de intensitate ridicat pe care îl cer tuturor jucătorilor. Cel mai important meci e cu Craiova. E o echipă bună, au 7 puncte ca noi, sunt pe primul loc (n.r. - în Liga 1) și joacă un fotbal bun.

Nu ne stă gândul acum la Newcastle (n.r. - următorul meci din Premier League), ci la Craiova. E impresionant cum joacă Craiova, nu trebuie să îi subestimăm, au un stil de joc modern.

Ne așteptăm la un joc deschis. Joacă în 3 (n.r. - stoperi), cu 2 șesari (mijlocași defensivi). Extremele sunt foarte bune, atacantul e foarte bun. Sunt foarte buni și cu mingea la ei, și fără minge.

Nu există presiunea suporterilor. Sunt la curent cu numărul fanilor olteni, înțeleg că e aproape sold out stadionul cu totul. S-au vândut rapid cele 2.000 de bilete pentru Craiova. Cea mai bună echipă să câștige”, a declarat Fabian Hurzeler, conform fanatik.ro.

Al-Hamlawi, unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei, nu va putea evolua în acest meci din cauza unei accidentări.

FOTO. Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3, ultimul meci jucate de olteni în Conference League

Jack Hinshelwood: „Un adversar care sigur nu ne va ierta la prima greșeală”

Jack Hinshelwood (21 de ani), mijlocaș defensiv al lui Brighton (21 de ani), a remarcat la rândul său calitatea Craiovei și a precizat că echipa sa trebuie să fie prudentă în acest meci.

„Suntem pe locul 2 în Premier League și fără înfrângere în Conference. Suntem un adversar împotriva căruia e dificil să joci și să câștigi. În Conference e diferit de Premier League.

Echipele se închid împotriva noastră, e mai dificil de desfăcut adversarul, de asta am făcut 0-0 cu Jablonec și am învins greu la Getafe.

Am început fotbalul la 8 ani, la Brighton. Acum jucăm în Europa, sunt norocos să joc pentru actuala echipă a lui Brighton.

I-am analizat de 3 zile. Va fi un test greu, am văzut că au bătut cu 6-2 în weekend (n.r. pe UTA), e o echipă foarte puternică, pe val, un adversar care sigur nu ne va ierta la prima greșeală pe care o facem. Trebuie să fim foarte atenți.

Nu știu dacă vor juca închis sau va fi un meci deschis, dar e clar că au încredere în ei, au o formă excelentă și trebuie să jucăm la un nivel înalt pentru a nu avea surprize”, a declarat Hinshelwood.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Jack Hinshelwood, conform Transfermarkt

Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, un singur punct ar asigura calificarea Craiovei în proporție de 99,9%.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport