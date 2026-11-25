Bayern Munchen a venit cu detalii în cazul lui Jamal Musiala (23 de ani), după discuțiile apărute în contextul problemelor de sănătate ale fotbalistului.

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Tânărul star al bavarezilor a leșinat din nou săptămâna trecută, după cele două momente din vară în care s-a prăbușit pe teren.

Ulterior, clubul a fost contestat după ce unii dintre oficiali au adus în discuție salariul uriaș al acestuia, care nu ar mai fi în concordanță cu randamentul pe care acesta l-ar putea oferi în condițiile actuale.

Bayern Munchen: „Sănătatea lui Jamal Musiala este pe primul plan”

În ultimele zile, în cazul lui Musiala au circulat inclusiv zvonuri privind o posibilă retragere, iar aceste informații i-ar fi afectat chiar și pe apropiații fotbalistului, susține marca.com.

Acum, conducerea lui Bayern a venit cu o informare oficială, după discuțiile cu reprezentanții lui Musiala, însă nu a dezvăluit dacă vor fi schimbări în ceea ce privește înțelegerea valabilă până în 2030.

„Ieri (marți) a avut loc o întâlnire constructivă între FC Bayern Munchen și reprezentanții lui Jamal Musiala. Pentru ambele părți, sănătatea jucătorului este pe primul plan. Musiala beneficiază de sprijin deplin în procesul său de recuperare.

Având în vedere numeroasele zvonuri apărute în ultimele zile, FC Bayern și 11WINS, agenția care îl reprezintă pe Jamal, doresc să clarifice următoarele: Jamal Musiala a fost examinat pentru prima dată pe 22 aprilie 2025 din cauza unor simptome asemănătoare crizelor de tip absență.

Această examinare a avut loc în consultare cu FC Bayern și echipa sa medicală, imediat după apariția primelor simptome neurologice.

FC Bayern și echipa de management a lui Musiala au convenit să continue discuțiile în spirit de parteneriat și confidențialitate”, se arată în comunicatul emis de club.

FOTO. Musiala s-a prăbușit pe teren în meciul cu Heidenheim

Declarațiile care au declanșat scandalul: „În actuala situație, cifrele salariului nu mai sunt justificate”

Anterior, liderii clubului au pus sub semnul întrebării contractul de 25 de milioane de euro pe an al lui Musiala.

„Are o boală greu de vindecat, dar care poate fi ținută sub control până la un anumit punct cu ajutorul medicamentelor. Cu toate acestea, nu știm dacă va mai da același randament ca înainte.

Își primește în continuare salariul, dar imaginați-vă că Bayern i-ar pune la îndoială contractul: ceea ce poate oferi acum pe teren nu mai corespunde cu ceea ce scrie în acte”, a afirmat Uli Hoeness, președintele de onoare al lui Bayern.

Karl-Heinze Rummenigge, fost CEO și actual oficial al clubului, a vorbit și el pe această temă.

„Ce au zis Uli și Jan-Christian (Dreesen, directorul general) este OK. Musiala are o problemă de sănătate. La fel de bine-cunoscut e că are un contract care implică o sumă foarte mare de bani.

Trebuie să analizăm cum gestionăm această situație. E responsabil, perfect normal”, a declarat Rummenigge pentru Sky Deutschland.

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