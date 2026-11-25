- Assad Al-Hamlawi (26 de ani), atacantul Universității Craiova, nu va evolua în partida cu Brighton din Conference League din cauza unei accidentări.
- Brighton - U Craiova se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Pentru campioana României urmează cel mai dificil duel din această campanie europeană, împotriva lui Brighton, echipa de pe locul secund din Premier League.
Assad Al-Hamlawi nu va putea juca în Brighton - Universitatea Craiova
Echipa antrenată de Filipe Coelho a suferit o pierdere importantă înaintea confruntării din etapa #4 a fazei principale din Conference League. Oltenii nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători.
Este vorba de atacantul Assad Al-Hamlawi, care a suferit o contuzie puternică și nu a făcut deplasarea în Anglia, anunță fanatik.ro.
Staff-ul medical al Craiovei nu a vrut să riște și să-i permită palestinianului să evolueze contra lui Brighton. Al-Hamlawi ar putea reveni pe teren în duelul cu Dinamo de luni, din etapa #17 a Superligii.
Assad Al-Hamlawi s-a accidentat la echipa națională și nu a evoluat în partida de campionat cu UTA Arad de duminică, câștigată de olteni cu scorul de 6-2.
În actualul sezon, atacantul palestinian a marcat 11 goluri și a livrat o pasă decisivă în 21 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova în toate competițiile.
Al-Hamlawi a înscris de două ori în cele trei meciuri ale oltenilor disputate până acum în Conference League: un gol cu Getafe (1-1) și unul cu Inter d'Escaldes (3-1).
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Cele 2.000 de bilete destinate fanilor Craiovei pentru meciul cu Brighton s-au epuizat în doar 20 de minute.
Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.
În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, un singur punct ar asigura calificarea Craiovei în proporție de 99,9%.
Programul Universității Craiova în Conference League
- 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
- 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
- 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0
- 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
- 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
- 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga