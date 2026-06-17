Și-a prelungit contractul Unul dintre cei mai importanți jucători dinamoviști va evolua și sezonul viitor în tricoul alb-roșu 
CS Dinamo a anunțat prelungirea contractului cu jucătorul ucrainean Andrii Akimenko, 32 de ani, unul dintre cei mai importanți handbaliști ai clubului în ultimii ani
Superliga

Și-a prelungit contractul Unul dintre cei mai importanți jucători dinamoviști va evolua și sezonul viitor în tricoul alb-roșu

alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 20:20
  • CS Dinamo a anunțat prelungirea contractului cu jucătorul ucrainean Andrii Akimenko, 32 de ani, unul dintre cei mai importanți handbaliști ai clubului în ultimii ani
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Acestuia îi expira contractul, iar acum a decis că va mai evolua un sezon în tricoul „dulăilor”, sub comanda portughezului Paulo Pereira.

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Andrii Akimenko și-a prelungit contractul cu Dinamo

„Extrema noastră dreaptă, Andrii Akimenko, își continuă aventura la DINAMO.

Suntem bucuroși să anunțăm că Andrii și-a prelungit contractul cu încă un an, urmând să îmbrace tricoul echipei și în sezonul viitor”, au scris cei de la CS Dinamo.

Akimenko a fost golgeterul echipei în trei dintre cele patru sezoane petrecute până acum la Dinamo și e o piesă foarte importantă în angrenajul formației din Ștefan cel Mare, fiind și unul dintre vicecăpitani.

În sezonul 2023-2024, Akimenko a ieșit golgeterul EHF European League, cu 95 de goluri marcate, o performanță deosebită pentru dinamovist.

CS Dinamo București, înscrisă în noul sezon de EHF Champions League

CS Dinamo va participa în sezonul 2026/2027 al EHF Champions League, formația din Capitală aflându-se printre echipele care au un loc asigurat datorită poziției ocupate în clasamentul continental.

Potrivit criteriilor de ranking ale Federației Europene de Handbal (EHF), primele 10 cluburi din Europa beneficiază de calificare directă, iar Dinamo se numără printre acestea.

Alte 10 formații au solicitat un upgrade pentru a obține accesul în competiție, în timp ce campioana European League, MT Melsungen, completează lista echipelor înscrise, ajungându-se la un total de 21 de participante.

Pentru ultimele trei poziții disponibile, șase cluburi vor lupta pentru un loc în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Decizia finală va fi luată de Comitetul Executiv al EHF și urmează să fie comunicată pe 22 iunie.

Sezonul 2026/2027 va aduce și o schimbare de format în Liga Campionilor la handbal masculin, competiția urmând să fie extinsă la 24 de echipe, împărțite în șase grupe de câte patru formații.

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